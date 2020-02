Staatsbad Philharmonie spielt Film-Konzert mit Stardirigent

Das hatten die zahlreich erschienen Musikfreunde so wohl nicht erwartet. Ein Novum schon der Auftritt von sieben Musikern der Philharmonie unter Leitung von Burghard Toelke zur musikalischen Umrahmung des Abends.

Was Vorsitzender Kurt Rieder dann an Neuigkeiten von der Staatsbad Philharmonie mit Lichtbildern und Videos präsentierte, ließ aufhorchen. Da ging es zum Beispiel um die neuen Abonnementkonzerte und deren Anspruch an ihre künstlerische Wertigkeit. Mit vier solcher Konzerte pro Jahr will man auch höhere Ansprüche erfüllen.

Das Stummfilm-Konzert "Der Schatz"

Schon am kommenden Samstag, 22. Februar, 19.30 Uhr, im Max-Littmann-Saal ist der Auftakt mit dem Stummfilm-Konzert "Der Schatz" unter dem Dirigat von Stefan Geiger. Kaum hatte der Förderverein seine Mitglieder darüber informiert, kamen schon begeisterte Reaktionen von auswärtigen Mitgliedern. So ein Ehepaar aus Sachsen, die von Dresden nur Stummfilme mit Klavierbegleitung kennen. Man komme für dieses Ereignis extra nach Kissingen: "Hoffentlich wissen die Kissinger dieses Konzert zu schätzen", hieß es weiter.

Mittels eines Videos vermittelte Rieder einen Eindruck vom künstlerischen Schaffen Stefan Geigers als Posaunist und Dirigent. Seit 2016 Chefdirigent des Sinfonieorchesters Coritiba, einer Zwei-Millionenstadt im brasilianischen Bundesstaat Paraná, pendelt Geiger zwischen Brasilien und Hamburg, wo er die NDR-Elbphilharmonie dirigiert oder als Solo-Posaunist auftritt. Als Gastdirigent in Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro hat er aber auch schon die Nürnberger Symphoniker, die Würzburger Philharmoniker oder die beim Kissinger Sommer so geschätzte Deutsche Kammerphilharmonie Bremen dirigiert.

Historisches Cello für die Philharmonie

Schon bald wird Cellist Ilia Zhuskovski ein Instrument von feinstem Klang bespielen können. Dies ermöglicht eine Schenkung aus dem Nachlass von Max Ziegert, in den 1950er Jahren Cellist des Kammerorchesters des Saarländischen Rundfunks.

Ziegerts Tochter Karoline Ziegert, begeisterte Anhängerin der Philharmonie, war aus Saarlouis angereist. Als Dank für die großzügige Schenkung und als Wertschätzung hielt Vorsitzender Rieder eine Laudatio auf Max Ziegert, der als Fotograf, Maler und Cellist Großes geleistet hat. Das Kammerorchester, 1953 unter dem Dirigenten Karl Ristenpart gegründet, hat bereits Monate später große Erfolge in Paris gefeiert und in den Folgejahren mit zahlreichen LPs und Rundfunk-Tondokumenten höchste Auszeichnungen erworben.

Das Cello eines unbekannten Meisters aus der Region Oberitalien bis in die nördlichen Alpen wird datiert auf 1790 bis 1810 und hat wohl einen Zeitwert im fünfstelligen Bereich. Nach einer ersten Röntgenuntersuchung in Wien wird es jetzt in Belgrad sorgfältig restauriert. Die Kosten übernimmt der Förderverein.

Hans-Werner Ernst, Vereinsmitglied und Unternehmer aus Nördlingen, plädierte dafür, den Verein und die Philharmonie für Spender attraktiver zu machen, indem man sie zum Beispiel nach Konzerten zum Empfang mit den Künstlern einlädt, wie es auch bei großen Orchestern üblich ist. Nur so könne man für die Abonnementkonzerte großzügig attraktive Künstler und Solisten verpflichten und auch daran denken, mit der Philharmonie in andere Städte zu reisen um für Bad Kissingen zu werben. Kurt Rieder