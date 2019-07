Sportwochenende in Arnshausen

Das Wochenende in Arnshausen stand ganz im Zeichen des Sports. Am Freitag veranstaltete der TSV Arnshausen seine 4. Copa de Lollbach. Ein Fußballturnier im Minispielfeld, an dem bunt gemischte Freizeitmannschaften im Modus fünf gegen fünf und jeder gegen jeden gegeneinander antraten. Sieger des Turniers wurde das Team "Stiftung Wadentest" vor dem Team "Dynamo Tresen" und den "Linsenspritzer".

Am Samstag stand dann die Schützenproklamation auf dem Programm. So wie es Tradition ist, wurde zunächst die Schützenkönigin des Vorjahres, Angela Koch, mit Blasmusik und Fahnenabordnung der Vereine abgeholt.

Am Sportgelände wurden dann die Sieger der Schützenwettbewerbe geehrt. Beim Vereinsschießen setzte sich der Verein für Gartenbau und Landespflege 1 (311 Ringe) vor der Freiwilligen Feuerwehr 1 (304 Ringe) und den Reservisten 1 (301 Ringe) durch. Bei den Nicht-Aktiven Schützen gewann bei den Frauen Marita Wedler-Seufert und bei den Männern Max Atzler. Dorfkönig - mit dem besten Einzelschuss - wurde Sandra Schmitt.

Die aktiven Schützen veranstalten wieder ihr Königsschießen. Zum neuen Schützenkönig gekrönt wurde Stefan Brand neben dem ersten Ritter Angela Koch und dem zweiten Ritter Anja Weingärtner. Jugend-Schützenkönigin wurde Larissa Schlembach, gefolgt von den Jugendrittern Max Humbek und Paul Schramm.

Den Abschluss des Wochenendes bildete das Sportfest am Sonntag. 73 Teilnehmer absolvierten trotz der enormen Hitze einen leichtathletischen Dreikampf bestehend aus Sprint, Sprung und Wurf. Auch einige Erwachsene waren wieder mit dabei. Die abgelegten Disziplinen gelten auch für das deutsche Sportabzeichen, das die beiden Prüfer Sascha Stüber und Holger Schmitt auch heuer wieder abnehmen. Der nächste Termin hierfür ist Sonntag 7. Juli, um 10 Uhr im Freischwimmbad.

Nach den Wettkämpfen und vor Bekanntgabe der Ergebnisse begeisterten die Kinder der Turnabteilung die Besucher mit einer Aufführung ihrer Turnkünste auf der neu angeschaffte Air Track Bahn.