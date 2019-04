Zwei Torjäger, aber nur ein Sieger an der Saale

FC Hammelburg - SG Oberthulba 9:3 (3:1). Kaum zu glauben bei diesem überdeutlichen Ergebnis, dass die SG Oberthulba das Hinspiel tatsächlich mit 3:2 gewonnen hatte. Und auch diesmal schien es wie geschmiert zu laufen für die Jungs um Trainer Jürgen Kamperdicks, weil Dominik Blesch schon nach gefühlten zehn Sekunden nach einem sehenswerten Alleingang für die Gäste getroffen hatte. Der SG-Torjäger traf später zwei weitere Mal, war aber dennoch so etwas wie der tragische Held auf Seiten der SG Oberthulba. "Dominik wurde böse gefoult, hat dann wohl etwas zu heftig protestiert, weshalb der Schiedsrichter eine 5-Minutenstrafe verhängte. Das hat meine Jungs total aus dem Konzept gebracht", sagte Kamperdicks.

Dass die ohne Ersatzspieler angetretenen Gäste am Ende verletzungsbedingt nur noch sieben statt der neun vorgegebenen Spieler auf dem Feld stehen hatten, erklärt die deutliche Packung. "Dann war das natürlich aussichtslos. Gut, dass unser Torwart Fynn Söder so gut gehalten hat, sonst wäre es zweistellig geworden", sagte Kamperdicks, der nicht einmal aus der U-11 Verstärkung erhalten hatte, "weil die selbst spielte."

Eitel Sonnenschein dafür beim FC Hammelburg, der den frühen Rückstand schnell verdaut hatte mit dem Ausgleichstreffer des pfeilschnellen Evan Mohamad Youssefe, der sich in der Folge als wahrer SG-Schreck entpuppen sollte mit insgesamt sieben Treffer, für die Felix Hauser, Jan Steinert und Vanessa Steinert die Zuarbeit geliefert hatten. Gleich vier Tore entsprangen Alleingängen des Kanoniers. Die weiteren Treffer erzielte Jan Steinert, erst per Kopf nach der Ecke von Bilal Shekh, dann mit einem tollen Fernschuss.

"Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder hat für jeden gekämpft. Ich habe mich riesig gefreut, dass die Mannschaft das umsetzte, was wir seit Wochen trainieren und einspielen. Gerade die jüngeren Spieler haben in diesem Jahr einen großen Sprung gemacht. So eine Entwicklung zu verfolgen, macht richtig Spaß", bilanzierte FC-Coach Markus Holzinger.