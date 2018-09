Wieder Leben im Bad Brückenauer Hexenkessel

Im Handball-Hexenkessel in Römershag kehrt am Samstag (19.30 Uhr) wieder Leben ein, wenn zum Auftakt in der Bezirksoberliga mit dem SV Michelfeld der Vizemeister der abgelaufenen Saison gastiert. Eine wahre Achterbahnfahrt hat der FC Bad Brückenau in seiner ersten höherklassigen Saison hingelegt. Und den Klassenverbleib tatsächlich erst am allerletzten Spieltag im dramatischen Showdown gegen die Bayernliga-Reserve aus Waldbüttelbrunn gesichert, die dann den Gang in die Bezirksliga antreten musste.

In der Dreifachturnhalle ist der FC Bad Brückenau mit seinen treuen Anhängern ein echtes Erlebnis. "Wichtig ist, dass wir in der nächsten Saison mehr als nur drei Auswärtsspiele für uns entscheiden können, aber weiterhin eine Macht im Hexenkessel bleiben", fordert Coach Oliver Hilbert-Probeck. Nach längerer Auszeit formiert sich nun wieder eine zweite Mannschaft in der Sinnstadt, die in der Bezirksklasse an den Start geht. Mit Hilfe dieses Teams soll der Übergang von der Jugend in das durchaus robuste Herrenhandball erleichtert werden. Dabei soll nach Wunsch der FC-Verantwortlichen auch der Spaß neben dem sportlichen Ehrgeiz nicht zu kurz kommen.

Für mächtig Furore hatte der FC Bad Brückenau als Newcomer in der Bezirksoberliga mit seinem leidenschaftlichen Tempohandball gesorgt; dennoch bleibt Coach Hilbert-Probeck ein Muster an Bescheidenheit: "Auch diese Saison werden die Ziele nicht sonderlich hoch gesteckt. Klassenerhalt - das ist die Aufgabe des gesamten Teams. Leichter wird es mit Sicherheit nicht, da uns die Gegner nun auch ein wenig kennen und sich eventuell auf den einen oder anderen Spieler einstellen können."

Gegen die kampfstarken Michelfelder, die traditionell über eine ebenfalls stattliche Zahl an Fans verfügen, hatte man sich zuletzt im Römershager Hexenkessel nur knapp mit 23:26 geschlagen geben müssen und war bis in die Schlussphase hinein zumindest auf Schlagdistanz. "Nach insgesamt 40 Trainingseinheiten, einem Vorbereitungsturnier und zwei Testspielen freut sich die Mannschaft nun auf das erste Spiel der Saison und auf die Fans", sagt der FC-Coach voller Vorfreude auf die kommenden Aufgaben.

"Wir haben in der Vorbereitung an unserer Abwehr gearbeitet, Spielabläufe stabilisiert und neue Spieler mit eingebaut, die uns nach und nach verstärken sollen. Wir dürfen alle auf das erste Spiel gespannt sein. Und das Team wird alles daran setzen, zwei Punkte für Bad Brückenau zu holen." Im heimischen Hexenkessel hat der FCB schon allzu oft für faustdicke Überraschungen auch gegen scheinbar übermächtige Gegner gesorgt.