Westheim gibt Mission Klassenerhalt nicht auf

FC 06 Bad Kissingen - SV/DJK Unterspiesheim (Samstag, 14.30 Uhr, in Winkels) Beim FC 06 Bad Kissingen (8./27) löste Spielertrainer Daniel May bekanntlich Frank Halbig ab. Nun spielen sie ihr erstes Restrundenmatch auf dem Winkelser Kunstrasenplatz gegen den SV-DJK Unterspiesheim (13./19). Die Negativserie vor der Winterpause haben die 06er laut May abgeschüttelt; sie richten den Blick nach vorne. "Wir wollen schnell genügend Punkte holen, um nicht hinten reinzurutschen und eher dahin kommen wo wir hinwollen - unter die ersten Fünf." Mit der Vorbereitung war Bad Kissingens Coach einverstanden: "Es gibt zwar noch ein paar angeschlagene Akteure und Langzeitverletzte. Doch die, die da waren, haben gut gearbeitet. Unterspiesheim ist ein sehr unbequemer Gegner. Für uns heißt es 90 Minuten Gas geben und voll bei der Sache zu sein."

Der Gegner hat mit Blick auf die Tabelle größere Sorgen. Zwar hat sich das Team von Spielertrainer Dominik Seufert und dessen Kompagnon Patrick Leibold auf dem Relegationsrang liegend zu den direkten Abstiegsrängen ein Sieben-Punkte-Polster geschaffen. Jedoch sind auch die Plätze, die den direkten Klassenerhalt garantieren, fünf Zähler weg. Für Bad Kissingen ist Christian Laus als spielender Co-Trainer nach längerer Verletzung wieder dabei. Das Hinspiel gewann der FC durch einen Doppelpack von Daniel May sowie ein Tor von Nils Halbig mit 3:1.

FC Westheim - FC Thulba (Sonntag, 15 Uhr) Sollte der Wettergott mitspielen, steigt nach der langen Winterpause das Nachhol-Derby zwischen dem FC Westheim (16./7) und dem FC Thulba (10./26). Beide Teams gehen topmotiviert in die Partie und wollen die Früchte harter Vorbereitungsarbeit ernten. Die "Waster" um Spielertrainer David Böhm absolvierten jüngst noch ein Kurztrainingslager in der Nähe von Erlangen, mit dem sich der Coach zufrieden zeigte: "Dort haben wir an einigen Dingen gefeilt, um sowohl für das Thulba-Spiel, als auch für die weitere Rückrunde gerüstet zu sein. Wir wissen sehr wohl, dass es sehr schwer wird, den Klassenerhalt zu schaffen. Doch warum sollte es nicht machbar sein?" Entscheidend seien sicher die ersten vier Rückrunden-Partien. "Wenn man eine Positiv-Serie hat, kann man wieder dabei sein; doch dazu müssen wir die entsprechende Leistung abrufen."

Zumindest kann der Aufsteiger personell wieder weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Jannik Wüscher und Anton Greilich fehlen länger. Auch Torjäger Yanik Pragmann hat seine langwierige Muskelverletzung auskuriert. "Thulba ist zwar gar nicht so weit weg vom Relegationsplatz nach unten, hat aber eine bärenstarke Mannschaft, die mit voller Kapelle unter den ersten fünf Teams der Liga zu finden ist und im Derby als Favorit ins Rennen geht. Sie möchten ihrem Coach mit einer guten Rückrunde und vielen Punkten den Abschied versüßen, aber wir wollen die Punkte gerne in Westheim behalten", ist Böhm optimistisch gestimmt.

Auch Thulba ist bereit

Sein Gegenüber Victor Kleinhenz sieht seine Mannschaft bereit: "Wir hatten in der Vorbereitung intensive Einheiten und haben gegen verschiedene Gegner testen können. Dabei haben wir Kleinigkeiten in der Spielweise angepasst und freuen uns riesig, dass es wieder losgeht."

Die Favoritenrolle möchte Kleinhenz gar nicht abstreiten: "Die nehmen wir an, auch wenn bei Westheim durch die Rückkehr einiger Verletzter viel Qualität vorhanden ist. Sie werden alles mobilisieren, um in der Klasse zu bleiben." Lediglich zwei, drei Positionen sind in Kleinhenz' erdachter Startelf vakant. Im Tor wird wohl Allrounder René Leurer stehen, der - normalerweise als Feldspieler unterwegs - als Vertretung der beiden verletzten Torhüter Daniel Neder und Alexander Büchner seine Sachen in den Testspielen erstaunlich gut machte. Die für Samstag angesetzte Landesliga-Begegnung des FC Fuchsstadt gegen den FC Geesdorf wurde am Freitagnachmittag abgesagt aufgrund der schlechten Platzverhältnisse. Weitere Wochenend-Begegnungen stehen auf der Kippe. Entsprechend sollten sich die Fans vorab informieren, ob der eigene Verein überhaupt im Einsatz ist.