Viviane Heilmann schürft Staffel-Gold

Viviane Heilmann vom TV/DJK Hammelburg durfte sich bei den bayerischen Meisterschaften der Jugend U20 mit Staffel-Gold schmücken. Die Hammelburgerin gewann in München mit der neu gegründeten Startgemeinschaft MTV Ingolstadt-Hammelburg überlegen über 4 x 200 Meter. Dafür verzichtete sie allerdings auf den durchaus möglichen Titelgewinn über die 400 Meter im Einzelwettbewerb, da dieser Lauf nur 30 Minuten vor dem Staffelrennen auf dem Zeitplan stand. Der Titel wurde bei diesen Meisterschaften über die zwei Hallenrunden in 60,03 Sekunden vergeben. Eine Zeit, die Viviane Heilmann wohl im Schongang erreicht hätte. Bei den bayerischen Aktivenmeisterschaften wurde sie vor Kurzem mit erstklassigen 57,81 Sekunden gestoppt.

Die Jugend-Nationalkaderathletin (400 Meter Hürden) zeigte aber einmal mehr, dass sie bei den schnellsten Sprinterinnen im Freistaat mithalten kann. Über 60 Meter war sie eine von acht Sportlerinnen, die sich aus den fünf Vorläufen für das A-Finale qualifizierten. Viviane Heilmann egalisierte da in starken 7,85 Sekunden ihre persönliche Bestzeit und wurde immerhin Sechste. Die Staffel-Startgemeinschaft MTV Ingolstadt-Hammelburg wurde eigentlich mit dem Ziel gegründet, im Sommer bei den Deutschen Meisterschaften über 4 x 400 Meter der Jugend U20 eine Medaille zu gewinnen. In München zeigte das Quartett, mit drei Ingolstädter Jugendlichen und eben Viviane Heilmann, dass sie auch über 4 x 200 Meter zur nationalen Spitze zählt. In starken 1:42,43 Minuten hatten sie keine bayerische Konkurrenz zu fürchten und belegen mit dieser Zeit in der aktuellen deutschen Jahresbestenliste den siebten Rang.

Hanna Schmitt vom TV/DJK Hammelburg startete derweil bei den bayerischen Mehrkampfmeisterschaften der Jugend U18 in Fürth. Die Westheimerin, die sich seit dem vergangenen Jahr schwerpunktmäßig dem Volleyballsport widmet, durfte sich bei ihrem ersten Start in der Jugend U20 gleich über Rang sechs freuen. Die 60 Meter Hürden sprintete Hanna Schmitt in 9,60 Sekunden, die Kugel beförderte sie auf immerhin 9,79 Meter. Dazu kamen 1,48 Meter im Hochsprung und 2:48,72 Minuten über die 800 Meter. Am Ende hatte sie damit im Feld der 15 qualifizierten Vierkämpferinnen immerhin 2381 Punkte auf ihrem Konto.