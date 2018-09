Viertelfinal-Termine überraschen Teilnehmer

Am Sonntagabend flatterten sie den acht betroffenen Vereinen in die E-Mail-Postfächer: die Ansetzungen der Viertelfinals im Kreis-Pokal. Mittwochabend, um 17.45 Uhr, soll gespielt werden. Offensichtlich unmöglich für die Teams. Denn schon Dienstagmittag waren alle vier Begegnungen verlegt. Was war geschehen?

Kreisspielleiter André Nagelsmann hätte die Ansetzungen gern ein paar Tage früher mitgeteilt, am besten gleich, nachdem die Achtelfinals vergangene Woche durch waren. Doch ein Netzausfall und eine mehrtägige Abwesenheit verhinderten das. Dennoch, sagt Nagelsmann, habe er die in der Spielordnung festgelegte Drei-Tage-Frist für die Terminfestlegung eingehalten.

Offensichtlich überraschten die Viertelfinal-Termine die Vereine dennoch. Jörg Wetterich, Pressewart des FC Rottershausen, spricht von einer "relativ kurzfristigen Ansetzung". Einige Spieler seien im Urlaub. Deswegen hätten Mannschaft und Trainer sich entschieden, den Pokalkick zu verlegen. Der Gegner, der FC 06 Bad Kissingen, habe gottlob zugestimmt. Neuer Spieltermin: Mittwoch, 12. September.

Wetterich räumt ein, dass der Tag der Viertelfinals ja eigentlich seit Monaten feststeht. Schon im Saisonterminplan vom März wurde er festgezurrt. "Wir haben gar nicht soweit geplant und wussten zu Saisonbeginn auch nicht, dass wir jetzt im Pokal-Viertelfinale stehen." Hinzukomme, dass Rottershausen vergangenes Wochenende spielfrei gehabt habe und erst dieses wieder ran muss. Da hätten sich Trainer und Spieler Urlaube in dieses Zeitfenster gelegt.

Für den Kreisklassisten hat der Pokal laut Wetterich auch nicht so viel Gewicht wie zum Beispiel für den Gegner. Der FC 06 sei der einzig verbliebene Bezirksligist im Wettbewerb; die Aussicht auf den Pokalgewinn und ein attraktives Spiel auf Verbandsebene sei gegeben.

Daniel Sauer, Abteilungsleiter des SV Aura, findet die Ansetzung Mittwoch, 17.45 Uhr, "in den unteren Ligen lächerlich". Zu dieser Zeit sei noch kein Spieler von der Arbeit zurück. Mit dem Gegner, dem SV Burgwallbach/Leutershausen, habe man mündlich vereinbart, das Viertelfinale am 26. September auszuspielen. Da der Gastverein die Verlegung angeregt habe, müsse er sie online beantragen. Aura hätte notfalls gespielt, war einer Terminverschiebung aber "auch nicht abgeneigt".

Dass der 5. September im Rahmenterminplan steht, hat Sauer auch erst im Nachhinein gelesen. "Ich weiß nicht, warum die Viertelfinals Mitte September durchgezogen werden müssen." Dass das nicht funktioniere, sehe man ja an den vielen Verlegungen. Vergangenes Jahr sei der 3. Oktober Spieltermin gewesen.

Immerhin: Auf die Vereine kommen wegen der Verlegungen keine zusätzlichen Kosten zu. Eine Gebühr werde, anders als bei Punktspielen, im Pokal nicht fällig, informiert Kreisspielleiter Nagelsmann auf Nachfrage. Und wenn der Verlegung nichts entgegenstehe, genehmige er sie in der Regel. TOTO-POKAL Viertelfinale Kreis Rhön Mittwoch, 12. September, 18 Uhr:

SG Mellrichstadt - FC Strahlungen 18.15 Uhr:

FC Rottershausen - FC Bad Kissingen

Mittwoch, 26. September, 18.35 Uhr:

DJK Waldberg - FC Bayern Fladungen

19 Uhr:

SV Aura - Burgwallbach/Leutershausen