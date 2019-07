Unterfranken-Derby auf dem Kohlenberg

FC Fuchsstadt - TG Höchberg (Samstag, 16 Uhr)

Vier Monate nach dem letzten Aufeinandertreffen kreuzt der FC Fuchsstadt (6./4) neuerlich die Klingen mit der TG Höchberg (11./4) auf dem Kohlenberg. Damals gewannen die Gastgeber mit 3:1. Danach starteten die TG-Kicker eine Siegesserie, die im Endklassement einen starken vierten Platz bescherte. "Wenn sie neuerlich die drei Punkte abliefern, können sie danach ruhig wieder eine Siegesserie starten", teilt FC-Coach Martin Halbig schmunzelnd mit. Die "Kracken", deren Kader nach Halbigs Feststellung aus einer Vielzahl von erfahrenen Landesliga-Akteuren besteht, sind in der Sommerpause verhalten auf dem Transfermarkt tätig geworden.

Mit dem Ex-WFVler David Schug, der vom FV Biebrich nach Unterfranken zurückgekehrt ist, und Tom Bretorius (U-19 Würzburger Kickers) wurden zwei Akteure verpflichtet, die bereits den Sprung ins Aufgebot geschafft haben. Der Saisonverlauf war bei den Schützlingen von Thomas Kaiser durchwachsen: Nach dem 2:0-Derbysieg im Liga-Eröffnungsspiel gegen den TSV Kleinrinderfeld verlor man mit demselben Ergebnis bei Vatan Spor Aschaffenburg, ehe man sich im Waldstadion von der TuS Röllbach mit 0:0 trennte. Verwunderlich, denn gerade im Offensivbereich verfügt die Kaiser-Elf über viel Qualität in Person von Tobias Riedner, Ferdinand Hansel, Ramon Schmitt und den Priesnitz-Brüdern.

Bei den Fuchsstädtern sind sieben Treffer in drei Partien eine ordentliche Quote, "aber sieben Gegentreffer sind einfach zu viel", weiß Halbig. Davon musste man drei am vergangenen Wochenende bei Vatan Spor hinnehmen, "wo wir in der ersten Halbzeit nie richtig in die Zweikämpfe kamen, Respekt mit Angst verwechselt haben, um dann doch noch in der zweiten Halbzeit zu einer Leistung zu finden, an die wir im zweiten Heimspiel der Saison anknüpfen sollten."

Dienst ist Dienst...

Halbigs Hoffnung beruht auf einer Verbesserung der personellen Situation. Der in Aschaffenburg von einem Infekt geplagte Dominik Halbig konnte das Training aufnehmen, auch Michael Emmer steht wieder zur Verfügung. "Aber nur in der ersten Halbzeit", informierte sein Coach. "Michael ist Polizist und muss noch am Samstagabend Dienst schieben." Ähnliches gilt für weitere Polizeibeamte seines Kaders. "Deswegen konnten wir der Bitte der Höchberger nach einer Verschiebung des Spieles in die Abendstunden, die für uns auch von Vorteil gewesen wäre, nicht nachkommen."

Es droht eine Hitzeschlacht

Beide Trainer fürchten, dass es zu einer Hitzeschlacht kommen wird, was einen nicht unwesentlichen Einfluss auf den Spielverlauf haben kann. "Denn da musst du dir deine Kräfte gut einteilen. Vor allem darfst du dir keinen Rückstand einhandeln, der dich zu einer temposcharfen Aufholjagd zwingt", so das Credo des FC-Trainers. Noch nicht entschieden ist die Frage, wer zwischen den FC-Pfosten steht. Leon Zwickl wie auch Tayrell Kruppa haben sich mit guten Leistungen für einen Einsatz empfohlen.

Angesichts der Temperaturen braucht es im Unterfranken-Derby zweier guter Bekannter wieder eine große Moral, wie sie die Fuchsstädter zuletzt "Am Schönbusch" in Aschaffenburg gezeigt haben, als nach einem 0:3-Rückstand fast noch ein Unentschieden gelungen wäre.