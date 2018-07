Untererthal bezwingt Favorit Westheim

Es war denkbar knapp. Doch am Ende konnte der Vorjahressieger FC Westheim (FCW) seinen Titel bei der Hammelburger Stadtmeisterschaft nicht verteidigen. Umso glücklicher der neue Sieger FC Untererthal.



Während die erste Halbzeit des Finales durch hohes Tempo und viele Torchancen geprägt war, ließen in der zweiten Hälfte die Kräfte beider Mannschaften nach. Titelverteidiger Westheim legte im Finale gleich gut los und ging durch Daniel Wendel in Führung. Doch die Untererthaler ließen sich nicht beeindrucken; kurze Zeit später glich Benedikt Hüfner für die Viktoria aus.



Der FCW, der im Vergleich zum ersten Turniertag personell und leistungsmäßig nachlegen konnte, erzielte wiederum die Führung. Doch Untererthal blieb dran. Der Torschütze zum 2:2 per Foulelfmeter hieß wieder Benedikt Hüfner. Erneut legte der Aufsteiger in die Kreisliga Rhön zum 3:2 vor durch das zweite Finaltor von Daniel Wendel. Und doch egalisierten die Untererthaler wieder zum 3:3 durch Lukas Tartler.



Das Elfmeter-Schießen musste entscheiden. Die ersten Schützen beider Teams verwandelten. Doch dann vergaben Enrico Müller und Fabian Böhm für den FC Westheim. Die Untererthaler Mathias Tartler und Pascal Wüscher trafen das Tor, so dass es nach dem Elfmeter-Schießen 7:5 stand.



Für Thomas Tiedemann, Vorsitzender des FC Untererthal, gewann "das glücklichere von zwei gleichwertigen Teams" das Turnier-Endspiel. Für ihn kam das gute Abschneiden seiner Mannschaft etwas überraschend. Spielte doch der gerade abgestiegene Kreisligist Untererthal gegen den frisch aufgestiegenen Neu-Kreisligisten Westheim.



Der sowohl bei den Aktiven als auch im Trainerteam umgebaute FC Untererthal habe seine Vorrunden-Begegnungen "überraschend souverän gewonnen". Und das, obwohl mit Neuzugang Patrick Heim vom FC Hammelburg, Rückkehrer Niklas Gerlach und Jugendkicker Pascal Wüscher drei neue Spieler hätten eingebaut werden müssen. Auch befindet sich die Mannschaft erst seit kurzem im Training, wo man viel experimentiere.



Der leicht favorisierte Westheim sei im Finale das erste Team gewesen, das den Untererthalern in einem spannenden Endspiel einiges abgefordert habe. "Schließlich haben wir permanent in Rückstand gelegen." Das Spiel um Platz drei des mit acht Mannschaften besetzten zweitägigen Turniers hatte der FC Hammelburg ebenfalls im Elf-Meter-Schießen gegen Ausrichter FC Obereschenbach gewonnen.



Was die Organisation anbelangt, zog Marco Hofmann vom FC Obereschenbach eine positive Bilanz. Es sei ein "gelungenes und erfolgreiches Sportfest 2018" gewesen. Winfried Benner vom Sportkuratorium und Hammelburgs Bürgermeister Armin Warmuth nahmen mit FCO-Vorstand Gerald Meder die Siegerehrung vor. Das Turnier rundeten ein U7-Turnier und ein Spiel zweier Hobby/Stammtisch-Teams ab.