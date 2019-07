Trainer Dirk Lottners Ziel ist weiter die Dritte Liga

Seit drei Jahren trainiert der frühere Bundesliga-Profi Dirk Lottner (unter anderem 1. FC Köln, Bayer Leverkusen) den Südwest-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Im Kurzinterview berichtet der 47-Jährige, warum das Trainingslager gerade in Elfershausen stattfindet, was er an dem Gelände schätzt und welche Ambitionen der Viertliga-Verein hegt.

Herr Lottner, wieso haben Sie ausgerechnet Elfershausen als Ort Ihres Trainingslagers ausgesucht?

Dirk Lottner: Grundsätzlich hatten wir am Mittwoch ein Testspiel gegen Hoffenheim und sind vom FC 05 Schweinfurt gefragt worden, ob wir zur Saisoneröffnung kommen würden. Da haben wir nach vernünftigen Trainingsgelegenheiten und ordentlichen Hotels mit Regenerationsmöglichkeiten, Sauna und adäquatem Kraftraum gesucht - und das hier vorgefunden.

Und wie finden Sie das Gelände des FC Elfershausen?

Wir haben hier einen Trainingsplatz, der nicht optimal, aber in Ordnung ist. Wichtig ist auch, dass man für die Vorbereitung Ruhe hat. Und wenn man sich hier umschaut, ist ja auch die Landschaft schön. Es ist immer besser, wenn man auf Grün guckt und nicht auf Bauten.

Was trainiert die Mannschaft in Elfershausen genau?

Die Schwerpunkte bilden ja die beiden Spiele gegen Hoffenheim und Schweinfurt. Der Donnerstagvormittag galt eher der Regeneration. In den nächsten Tagen trainieren wir aber mehr im taktischen Bereich, das Defensivverhalten, die Abstimmung im Abwehrverbund. In den ersten beiden Trainingswochen hatten wir eher leichte Gegner. Der FC Schweinfurt ist schon eine Woche vor dem Saisonstart. Da hat das Spiel gegen diesen stärkeren Gegner eine höhere Bedeutung.

Nachdem Saarbrücken mehrfach den Gang in die Drittklassigkeit verpasst hat: Wie lautet das Saisonziel?

Das Gespräch führte Steffen Standke

Das ist nach wie vor der 1. Platz. Und der bedeutet in dieser Spielzeit den Aufstieg in die Dritte Liga.