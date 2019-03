Torwart-Rochade in Münnerstadt

FC Thulba - SV Riedenberg (Samstag, 15 Uhr) Im ersten Landkreis-Derby des neuen Jahres möchte der FC Thulba (5./31) gegen den abstiegsbedrohten SV Riedenberg (15./14) da weitermachen, wo man vor Wochenfrist in Altbessingen aufgehört hat - nämlich mit einem Sieg. Das 2:0 beim Aufsteiger war letztlich völlig verdient, auch wenn die DJK durch zwei Hinausstellungen personell gehandicapt war. "Die Überzahl hat uns sicher in die Karten gespielt, aber wir hatten die Partie schon vorher im Griff und nur eine Großchance zugelassen. Wenn die allerdings sitzt, kann sie den Spielverlauf stark beeinflussen", resümiert Spielertrainer Victor Kleinhenz und bescheinigt Altbessingens Keeper Daniel Lilienweiß eine überragende Partie. Jetzt gilt der Fokus dem Heimspiel gegen Riedenberg. Kleinhenz: "Wir wollen das Derby endlich mal gewinnen. Das ist uns zuletzt dreimal nicht gelungen." 1:1 endete das Hinspiel, während die Duelle der Vorsaison jeweils mit 1:0 an Riedenberg gingen. "Die Herausforderung wird ähnlich sein wie vergangene Woche. Der Gegner wird versuchen, aus einer sicheren Deckung mit schnellem Umschaltspiel zu kontern und hat da mit Kevin Lormehs einen Akteur, der prädestiniert dafür ist. Zudem gilt es bei den großgewachsenen SVlern Standardsituationen zu vermeiden." Nach abgelaufener Rotsperre ist Maximilian Gah wieder mit von der Partie und auch der krankheitsbedingt jüngst kurzfristig ausgefallene Florian Heim könnte eine Option sein.

Am Tag X zählt es

Im Lager des SV Riedenberg blickt Coach Thorsten Seufert auf eine durchwachsene Vorbereitung zurück. Immer wieder fehlten ihm etliche Akteure. "Doch die, die trainiert haben, sind in guter Verfassung. Wir hatten gute und schlechte Testspiele, doch am Samstag in Thulba ist der Tag X, da interessiert es keinen, was vorher war", zählen für den scheidenden Übungsleiter nur noch die zwölf Pflichtspiele, in denen man fünf Zähler zum rettenden Ufer aufzuholen hat. Seufert: "Thulba ist leicht im Vorteil, weil sie schon im Wettbewerb stehen, doch es ist ein Derby. Einzelne Zähler bringen uns in unserer Situation nur wenig weiter. Natürlich führt der Erfolg nur über Kompaktheit auf dem Platz. Wir sind aber angriffslustig und heiß." Personell sieht es wieder besser aus. Keeper Florian Dorn kehrt nach längerer Verletzungspause in den Kasten zurück. Lediglich Philipp Schäfer, Stefan Wich und Youngster Jonas Wolf fehlen am Wochenende. TSV Münnerstadt - SV/DJK Oberschwarzach (Sonntag, 15 Uhr) Startschuss für den TSV Münnerstadt (10./21) in den Pflichtspielbetrieb 2019. Dabei empfangen die Jungs von Trainer Klaus Keller mit dem SV-DJK Oberschwarzach (2./37) gleich einen echten Kracher. Die Steigerwälder um ihr Spielertrainer-Duo Alexander Gress/Simon Müller waren bereits in der Vorwoche in den Punktekampf eingestiegen und hatten den Abstand auf Spitzenreiter FT Schweinfurt fast schon auf vier Punkte reduziert, ehe den "Turnern" in der Nachspielzeit der 2:2-Ausgleich gelang. Entsprechend mit Wut im Bauch und dem absoluten Willen, zumindest Platz zwei zu verteidigen, reisen die Jugendkraftler nach Münnerstadt, um dort wie schon im Hinspiel (3:1) die Zähler einzuheimsen. Das zu verhindern, versucht konsequenterweise die Keller-Truppe, die nach einer ordentlichen Vorbereitung darauf brennt, dem Aufstiegsanwärter ein Bein zu stellen. "Wir brauchen noch 15 Zähler für den Klassenerhalt und wollen am Sonntag schon was auf den Zettel bringen. Es wird Zeit, dass wir auch gegen Mannschaften aus dem vorderen Drittel was mitnehmen. Natürlich sind die Rollen klar verteilt. Oberschwarzach wird wie gewohnt mit Vollgas agieren, doch wir wollen uns wehren und in dieser Saison eine ordentliche Rückrunde spielen, damit wir am Ende da stehen, wo wir hinwollen", hat Münnerstadts Coach in den letzten drei Monaten seiner Amtszeit noch einiges vor. In der Vorbereitungsphase stand dem Coach ein "kleiner, elitärer Haufen" zur Verfügung, der durch das Trainerteam allerdings in einen top Zustand gebracht wurde. "Die Testspiele waren soweit in Ordnung, der ein oder andere hat sich gezeigt. Unser Kader ist nicht groß, aber gut", sieht Keller sein Team bereit für Oberschwarzach. Verzichten müssen die Nägelsieder auf den privat verhinderten Ahmet Coprak. Das Tor hütet in der Rückrunde Patrick Balling, der mittlerweile bei der Bundeswehr in Hammelburg stationiert ist. Dafür verschlug es Kollege Lorenz Büttner beruflich nach Stuttgart, weshalb er nur noch auf Abruf zur Verfügung steht. TSV/DJK Wiesentheid - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr) Beim TSV/DJK Wiesentheid (11./20) trifft der FC 06 Bad Kissingen (9./24) auf einen Gegner, der in Schlagdistanz zu den Kurstädtern ist dank einer Serie von vier Spielen ohne Niederlage vor der Winterpause. Für die Restsaison steht mit dem erfahrenen Rüdiger Klug ein Altbekannter auf der Kissinger Kommandobrücke, der das Zepter im Sommer dann wieder an Frank Halbig abgibt, derzeit noch in Diensten des Kreisklassisten TSV Reiterswiesen. Vorher soll Klug den FC wieder in die Erfolgsspur bringen. In der Vorbereitung zeigte man verschiedene Gesichter. Anspruchsvoll sicherlich das 3:3-Remis gegen Landesligist Euerbach/Kützberg, als man nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen konnte. Zumindest auf 85 Prozent beziffert der Trainer-Fuchs die Vollzähligkeit seines Kaders in Wiesentheid. "Darüber bin ich froh, denn in der Bezirksliga brauchen wir die volle Kapelle, um zu bestehen. Wir wollen ein gutes Spiel machen und natürlich auch Tore erzielen", so die kurzfristige Zielsetzung für das Wochenende. Den geeigneten Match-Plan gibt Klug den Seinen gleich mit auf den Weg: "Wichtig sind die Umschaltbewegungen. Nach vorne tut man sich da immer leichter, aber auch die Rückwärtsbewegung muss zügig vonstatten gehen. Es bedarf eines guten Verhältnisses zwischen Ball jagen und in die Ordnung kommen." Im Training sah Klug eine engagierte Mannschaft, die gewillt ist, entsprechende Dinge im Spiel umzusetzen.