Thulba kämpft gegen den Wurm

TSV Münnerstadt - SV Rödelmaier (Samstag, 16 Uhr) Nach nur einem Punkt aus den vier Spielen nach der Winterpause steht der TSV Münnerstadt (12./22) unter Druck und sollte im Derby gegen den SV Rödelmaier (6./35) tunlichst nicht leer ausgehen. "Ich habe der Mannschaft in der Vorbereitung gesagt, dass wir noch fünf Siege brauchen werden, um den Klassenerhalt einzutüten. Bisher haben wir noch keinen", weiß TSV-Trainer Klaus Keller um die Situation. Bei der jüngsten Niederlage in Bergrheinfeld (0:2) mussten die Nägelsieder mit dem Handicap leben, früh in Unterzahl zu spielen, da Sebastan Köhler des Feldes verwiesen wurde. Keller: "Deswegen ist diese Partie schwer zu bewerten. Trotzdem war das nicht zufriedenstellend. Da muss mehr Laufbereitschaft kommen. In den Spielen zuvor konnte ich die Mannschaft ob ihres Engagements immer loben. Das hat diesmal gefehlt, sonst wäre in Unterzahl was möglich gewesen." Aufsteiger Rödelmaier sorgt bisher für Furore. Das Heim-0:3 gegen Tabellenführer FT Schweinfurt vergangenes Wochenende wischten Werner Feders Mannen schnell weg und holten sich unter der Woche in Unterspiesheim einen 2:0-Auswärtssieg. Sie stehen verdient auf Rang sechs. "Das ist für mich die Mannschaft des Jahres. Wie souverän sie als Aufsteiger spielen, ist schon bemerkenswert", zollt Keller dem Gegner Respekt. "Es ist eine entscheidende Phase und auch reizvolle Konstellation. Es kommen Spiele, da geht es um sehr viel. Das hatte der ein oder andere Spieler bisher vielleicht nicht, aber das ist das Salz in der Suppe. Die Zuschauer gehen mit und das muss sich auf die Spieler übertragen. Wir sind bis auf Köhler komplett und spielen ein Derby." FC 06 Bad Kissingen - Dettelbach und OT (Samstag, 16 Uhr) Eine klare Zielsetzung gilt für den FC 06 Bad Kissingen (7./34) in der Heimpartie gegen Kellerkind Dettelbach und Ortsteile (16./15): Seriös kicken, drei Punkte holen und die Erfolgsserie fortsetzen. "Wir werden den Gegner keinesfalls unterschätzen, haben Respekt, wollen unser Spiel aber dominant führen. Gegen Dampfach haben wir es gezeigt, haben aktiv gegen den Ball gespielt, eine gute Spieleröffnung gehabt und uns gegen robuste Dampfacher, die sehr aggressiv spielten, gewehrt", sagt FC-Trainer Rüdiger Klug nach dem 0:0 im Nachholspiel. In Dettelbach soll die Torquote möglichst wieder nach oben gehen, auch wenn das Schlusslicht vergangenen Freitag mit dem 1:0 über Wiesentheid ein Lebenszeichen von sich gab. Dennoch steht das Team von Trainer Thomas Freund bei sieben Zählern Rückstand unter Zugzwang, auch weil gegen Aufstiegsanwärter Forst zwei Tage später eine 0:2-Heimniederlage folgte. Das Hinspiel in Dettelbach konnten die 06er klar mit 4:1 für sich entscheiden. Zwar brachte Lukas Schimmer den Aufsteiger früh in Führung, doch ein Treffer von Florian Heimerl vor der Pause und ein Hattrick durch Fuaad Kheder in Durchgang zwei wendeten das Blatt. Allerdings ist für das Rückspiel der Einsatz der angeschlagenen und gegen Dampfach früh ausgewechselten Ruslan Zhyvka und Ervin Gergely fraglich. TSV Gochsheim - SV Riedenberg (Sonntag, 15 Uhr) Einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitt der SV Riedenberg (13./22) bei der 1:3-Heimniederlage im Derby gegen den FC 06 Bad Kissingen. Allzu lange Zeit, darüber nachzudenken haben die Grün-Weißen allerdings nicht, steht doch mit dem Gastspiel beim TSV Gochsheim (3./44) ein weiterer harter Brocken bevor. Das weiß auch SV-Coach Thorsten Seufert. "Jeder Zähler, den man in Gochsheim holt, ist ein Gewinn." Vier Siege und ein Remis fuhren die Gochsheimer um das Trainer-Gespann Dominik Ruh/Stefan Riegler nach der Winterpause ein, was sie zu einem heißen Kandidaten für Relegationsrang zwei macht. Den belegt punktgleich der TSV Forst. "Man hört zwar, dass sie ein bisschen Verletzungssorgen hätten; aber sie gewinnen ihre Spiele trotzdem. Das spricht ganz klar für die Qualität ihres Kaders. Sie haben gegen uns sicher nichts zu verschenken. Wir aber auch nicht, denn wir brauchen jeden einzelnen Punkt." Verzichten muss Seufert beim Gastspiel im Schweinfurter Landkreis auf Patrick Barthelmes, der sich gegen Bad Kissingen eine Zerrung zuzog, und auf Nick Schumm, den eine Prüfung zur Pause zwingt. Dafür kehrt Christoph Dorn in den Kader zurück. SV-DJK Oberschwarzach - FC Thulba (Sonntag, 15 Uhr) Es ist der Wurm drin beim FC Thulba (8./32). Drei Niederlagen in Folge mussten die Jungs von Spielertrainer Victor Kleinhenz hinnehmen. Gerade bei der jüngsten Heimpleite gegen abstiegsgefährdete Unterspiesheimer enttäuschten die Frankonen. Nur zu gerne möchte Kleinhenz in der Partie beim SV-DJK Oberschwarzach (4./41) die Wende herbeiführen, wohlwissend, dass die Spieler einige Dinge besser machen müssen. "Wir müssen uns die Punkte erarbeiten. Das heißt, mehr Kampf, Biss und Leidenschaft. Dazu gehört eine gewisse Zweikampfhärte. Dies ist uns zuletzt etwas abgegangen. Wir wollten alles fußballerisch lösen." Auch gegen Unterspiesheim gelang dies nur unzureichend, weshalb die drei Zähler verdient an den Gast gingen. Die Punkte möchten sich die Frankonen im Steigerwald zurückholen; doch Oberschwarzach kämpft um Relegationsrang zwei und steht bei drei Zählern Rückstand und einem Spiel mehr gegenüber Forst und Gochsheim unter Zugzwang. "Gegen sie waren es bisher immer hartumkämpfte Spiele. Grundsätzlich müssen wir versuchen, die beiden Spielertrainer aus dem Spiel zu nehmen. Das sind ihre Schlüsselspieler; damit hätten wir viel gewonnen", weiß Thulbas Coach um die Stärken von Simon Müller und Alexander Greß. Sie konnten unter der Woche mit ihrem Team das Nachholspiel gegen Bergrheinfeld mit 2:0 für sich entscheiden. Die Bilanz beider Teams spricht im Moment für Oberschwarzach. In der vergangenen Saison gewann der SV-DJK beide Spiele. Im Hinspiel trennte man sich in Thulba 2:2.