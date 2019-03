Thorsten Seufert und die Lücke im Drahtgeflecht

Ein fußballerischer Leckerbissen wurde den Zuschauern an diesem Wochenende im Thulbatal beim ewig jungen Duell zwischen den Frankonen und den Grün-Weißen aus Riedenberg nicht gerade serviert. Die Abstiegskämpfer aus der Rhön waren in tiefschwarzen Leibchen angereist und sorgten mit ihrem dunklen Bollwerk für Verdruss bei den Kanariengelben. Als dann auch noch der Regen einsetzte, war Schluss mit spielerischer Leichtigkeit. Wesentlich interessanter als das eher beschauliche Geschehen auf dem Rasen war tatsächlich das Drumherum. Riedenbergs Coach Thorsten Seufert hatte sich schon nach wenigen Minuten so in Rage geredet, dass der Unparteiische Cihan Arslan immer argwöhnischer dreinblickte. Gerade die Vorteilsauslegung des Schiedsrichters, der die wie gewohnt stürmischen Thulbaer immer erst zum Torabschluss bat, um hernach ein vorausgegangenes Foul zu ahnden, kostete den Ex-Profi an der Seitenlinie den letzten Nerv. Es kam, wie es kommen musste. Nach gut einer halben Stunde rief Arslan den Riedenberger Kapitän Philipp Dorn zu sich, damit dieser den emotional aufgebrachten Übungsleiter vom Feld verbannt. Arslan legte dabei größten Wert darauf, dass sich Seufert außerhalb des Thulbaer Zaunes aufhalten müsse, damit die Verbannung auch regelkonform in die Tat umgesetzt wird. Das war dann schon ein wenig kniffliger, denn das Tor in Richtung Wasserski-Gelände erwies sich als versperrt. So suchte Seufert also akribisch nach einer Lücke im Thulbaer Drahtgeflecht. Und fand diese tatsächlich unweit der Grundlinie. Auf diese Weise schlüpfte der Riedenberger Coach gekonnt aus dem umzäunten Sportgelände und durfte ungestört und mit bestem Blick auf das sportliche Geschehen als "Zaungast" das Match aus der Ferne verfolgen.