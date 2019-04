Tennis-Traumfinale bei Eckstein Ladies Open

Mit dem erhofften Finalspiel der beiden topgesetzten Spielerinnen gingen die Eckstein Ladies Open in der Halle des TC RW Bad Kissingen zu Ende. Im Finale bezwang die an Position 1 gesetzte tschechische Profispielerin Petra Krajsova (deutsche Rangliste 48) Lokalmadatorin Anne Knüttel aus Fuchsstadt (deutsche Rangliste 64 und an Position 2 gesetzt) denkbar knapp mit 7:5, 2:6 und 10:8. Knüttel führte bereits 7:4 im Entscheidungssatz, konnte die Führung aber aufgrund des routinierten Spiels der Tschechin nicht ins Ziel retten.

Beide Spielerinnen hatten sich relativ deutlich und ohne Satzverlust bis ins Finale gearbeitet, in dem sie sich über zwei Stunden einen hochklassigen Fight auf Augenhöhe lieferten. Am Ende machte die Erfahrung und etwas Glück den Unterschied für die 28-jährige Siegerin aus. Und so konnte diese den jugendlichen Ansturm der 17-jährigen Herausforderin abwehren.

Trotz alledem war Turnierleiter Torsten Voll mit dem Verlauf der Wettkämpfe höchst zufrieden. So konnte er im Halbfinale die vier topgesetzten Spielerinnen präsentieren - und den zahlreichen Zuschauern damit Tennis auf hohem Level bieten. "Unglaublich, welches Niveau an diesem Wochenende von den Mädels gezeigt wurde. Schade, dass es für unsere Anne nicht zum Titel gereicht hat. Aber sie hat gegen einer aktuelle Weltranglistenspielerin ein wahnsinnig gutes Match geliefert und am Ende haben nur ein paar Punkte das Match entschieden. Sie kann sehr stolz auf ihre gezeigte Leistung sein", so der Turnierveranstalter.

Auch die Siegerin fand lobende Worte über ihre Finalgegnerin und die Organisation des Turniers. "Ich habe mich in Bad Kissingen sehr wohl gefühlt und war begeistert, wie man sich hier um die Spielerinnen gekümmert hat. Da könnten sich manche Profiturniere auf internationaler Ebene eine Scheibe abschneiden. Ich werde im nächsten Jahr definitiv wieder dabei sein." Dass die Eckstein Ladies Open nächstes Jahr erneut stattfinden, dem steht laut den Organisatoren nach jetzigem Stand nichts im Wege.