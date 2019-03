SV Riedenberg: Lucky Punch aus 30 Metern

SV Riedenberg - DJK Altbessingen 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Mario Full (40.), 1:1 Kilian Markart (75.), 2:1 Thomas Vorndran (90.).

Rhöner Schmuddelwetter beim beschwerlichen Abstiegskampf im oberen Sinngrund. Die erste ganz dicke Chance der Partie vergab Altbessingens Kapitän Peter Reitz, der freistehend knapp am Tor vorbeiköpfte (25.). Riedenbergs Keeper Florian Dorn wäre machtlos gewesen. In Führung gingen die Gäste kurz vor der Pause nach einem sehenswerten Konter über mehrere Stationen durch Mario Fulls unhaltbaren, leicht gezirkelten Schrägschuss, der hinter Riedenbergs Keeper in den Winkel fiel. Unverdient war das keinesfalls, denn die Riedenberger hatten im ersten Durchgang nur sehr wenig Torgefahr versprüht, waren allenfalls bei Standardsituationen durch den hoch gewachsenen Philipp Dorn präsent. Sturmpartner Kevin Lormehs rieb sich auf der Außenbahn in unzähligen Laufduellen auf. Im zweiten Durchgang wurde das Match wesentlich lebendiger. Das lag aber vor allem daran, dass die Altbessinger das Tempo deutlich erhöhten und in den Riedenberger Strafraum drängten. Dicke Chancen für Kai Herold und Mario Full waren die logische Konsequenz. SV-Coach Thorsten Seufert reagierte auf die fehlende Riedenberger Offensivpower, stellte auf Dreier-Kette um und wechselte mit Wiedereinsteiger Stefan Wich einen weiteren Stürmer ein. Für den Ausgleich sorgte allerdings Kilian Markart, der einen Freistoß von halblinks aus rund 25 Metern gefühlvoll in den Winkel zirkelte. Nun erwachte urplötzlich die Riedenberger Offensivabteilung aus dem Tiefschlaf. Kevin Lormehs übersprintete die halbe Altbessinger Mannschaft, brachte das Leder zum besser postierten Stefan Wich, der aber knapp verzog. Der Druck auf die Altbessinger Hintermannschaft wuchs. Riedenbergs Abwehrrecke Thomas Vorndran nahm seinen ganzen Mut zusammen und hämmerte einen ruhenden Ball aus gut und gerne 30 Metern mit dem linken Fuß direkt an die Unterkante der Latte, von wo aus das Leder in die Maschen tropfte (90.). bit Riedenberg: Fl. Dorn - Wolf (70., Wich), Vorndran, Schaab, Seuring - Barthelmes, Markart, Spahn - Ph. Dorn, Eirich (45., L. Hergenröther), Lormehs.

Spfr. Herbstadt - TSV Steinach 0:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Joshua Jung (11., 15.)

Als ob es das Selbstverständlichste der Welt wäre, erledigte der kesse Aufsteiger seine Auswärtsaufgabe bei den vergleichsweise zum Inventar der Kreisliga gehörenden Sportfreunden Herbstadt mit einem frühen Doppelschlag von Joshua Jung und ließ danach die Platzherren strampeln wie sie wollten: Nichts, aber auch gar nichts ließen sie zu, weil sie nicht nur vorne ungeheuer effektiv und abgebrüht sind, sondern modernen, laufintensiven Fußball spielen. Wobei Arbeit auf dem Pfützen-übersäten Hartplatz in Herbstadt vor Tempofußball und Kombinationszauber ging, Fußball aber möglich war. Bruder Zufall spielte natürlich mit und mischte sich denn auch gleich beim 0:1 für Steinach ein. Eine Flanke von der Grundlinie flog vor das Herbstädter Tor und "irgendwie, schlag mich tot, keiner weiß wie, ging der Ball von seinem Kopf oder Fuß über die Linie", sagte Herbstadts Informant Benedikt Jörg. Die Steinacher spürten, dass sie diese Phase nutzen mussten, trugen weitere Angriffe vor "und irgendwie fällt dem Jung der Ball wieder vor die Füße und er lässt unserem Keeper Thomas Kneuer keine Chance." Nach dem Wechsel kamen die Sportfreunde durch Dominik Firnschild und Christoph Rützel zu Chancen, inklusive einem Pfostenschuss. "Da waren Dinger dabei, die man schon drin gesehen hatte", sagte Jörg. Und: "Mit dem Schinden von Freistößen raubten sie uns den Nerv und nahmen sie uns die Luft. Wir waren am Drücker und untern Strich wäre ein 2:2 verdient gewesen. Entweder das Alu war im Weg oder der Tormann oder der Ball ging vorbei." spion

FC Fladungen - FC Westheim 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Maximilian Schaub (12.), 1:1 Christopher Goldbach (17.), 1:2 Arkadiusz Grek (26.), 1:3 David Böhm (84.). Da wäre mehr drin gewesen für den FC Fladungen. Die Westheimer agierten jedoch im Stile einer Spitzenmannschaft und zeigten sich vor allem vor dem Tor abgezockter als die Fladunger. In die Karten spielte dem Spitzenreiter die schnelle Führung durch Maximilian Schaub, die allerdings kurze Zeit später durch Christopher Goldbachs Treffer zum 1:1 egalisiert wurde. Bei Chancen von Simon Heim und Christopher Goldbach lag sogar die Fladunger Führung in der Luft, ehe Arkadiusz Grek mit einem Kopfball das 2:1 für die Gäste erzielte. In der Folge entwickelte sich ein packendes Spiel, in dem beide Mannschaften zu Chancen kamen. Dies änderte sich auch in den zweiten 45 Minuten nicht. Fladungen musste mit zunehmender Spieldauer mehr riskieren, stellte in der Abwehr auf Dreierkette um und fing sich schließlich in der 84. Minute nach einem schönen Konter das 1:3 durch David Böhm, was die Entscheidung bedeutete. fkaDJK Schweinfurt - SV Ramsthal 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Serkan Akdemir (58.), 1:1 Nico Morper (75.), 1:2 Steven Klitzing (88.), 2:2 Serkan Akdemir (92.). Gelb-Rot: Felix Zirkelbach (73., Schweinfurt). Die 50 Zuschauer an der "Bellevue" rechneten schon mit einem Sieg der Weindörfler, denn deren Führungstreffer durch die schöne Einzelaktion von Steven Klitzing fiel erst in den Schlussminuten, zudem befanden sich die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Doch die Gäste kassierten in der Nachspielzeit zum großen Ärger ihres Trainers Tim Herterich den Ausgleich, als Serkan Akdemir SV-Keeper Christian Hänelt zum zweiten Mal in der weitgehend ausgeglichenen Partie bezwang. Die DJKler, die sich im gesicherten Mittelfeld befinden, agierten zunächst druckvoller und gingen durch einen Schnellangriff in Führung. Die Ramsthaler antworteten auf den Rückstand mit wütenden Angriffen und bekamen Oberwasser, als DJKler Florian Zirkelbach wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte gezeigt bekam. Es folgte bei der nächsten Aktion der Ausgleichstreffer durch den quirligen Nico Morper. Als Klitzing die mitgereisten Fans ein zweites Mal jubeln ließ, bestand immer noch Hoffnung, dass die SVler noch im Aufstiegskampf mitmischen könnten, das dürfte sich nach der Punkteteilung aber erledigt haben. sbp TSV Rannungen - VfL Spfr. Bad Neustadt 1:0 (1:0). Tor: Alexander Müller (3.). Rot: Marek Buchowski (nach Spielende, Bad Neustadt).

Auf dem tiefgründigen Nebenplatz kamen die Gastgeber zu einem knappen Erfolg. Das Tor des Tages fiel mit dem ersten Rannunger Angriff: Nach einem Vorstoß über die rechte Seite kratzte Peter Hahn das Leder gerade noch von der Grundlinie Richtung Strafraumzentrum, wo es Alexander Müller mit einem überlegten Schuss und unhaltbar für Bad Neustadts Keeper Benedikt Kolb versenkte. Die stark ersatzgeschwächten Gäste, mit nur einem Ersatzspieler angereist, waren keineswegs geschockt und hatten durch Alexander Ortloff zweimal den Ausgleich auf dem Fuß (10., 17.). Ansonsten waren die Platzherren optisch überlegen, hatten die Mehrzahl an Chancen, doch weder Fabian Erhard noch Daniel Kraus sowie Peter Hahn besaßen Schussglück. "Da hätten wir mit einen beruhigenden Vorsprung in die Kabine gehen können", meinte der heimische Coach Klaus Seufert später. Am Ausbau der Führung arbeiteten seine Mannen gleich nach Wiederanpfiff. Die Attacken der Heimelf, die ebenfalls auf Leistungsträger (Andreas Berninger, Michael Röder, Martin Herbig) verzichten musste, über die Außenbahnen leiteten immer wieder brenzlige Situationen ein, wie beim Schuss von André Wetterich nach Rückpass von Kraus (54.). Die Elf von den "Hofwiesen" setzte einige Nadelstiche, doch die Pässe von Peda Martinovic und Timo Sitzmann wurden entweder abgefangen oder die Mannschaftskameraden waren bereits in die Abseitsfalle der Hausherren getappt. Die faire Auseinandersetzung blieb so bis zum Abpfiff spannend und hatte ein unrühmliches Ende. Marek Buchowski erhielt wegen Schiedsrichterbeleidigung noch die Rote Karte. "Für mich zählen die drei Punkte; den Aufstiegskampf haben wir noch nicht aufgegeben", so Klaus Seufert.sbp Außerdem spielten TSV/DJK Wiesentheid - TSV Gochsheim 1:2 (0:0). Tore 0:1 Yannick Sprenger (50.), 0:2 Dominik Demar (79.), 1:2 Mohamud Ahmed Mohamed (87., Elfmeter). Gelb-Rot: Sebastia Flurschütz (60., Wiesentheid). FC Strahlungen - TSV-DJK Wülfershausen 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Sebastian Braun (35.), 2:0 Benedikt Bötsch (45.), 3:0 David Noack (67.), 4:0 Markus Neder (90.+1). Rot: Lukas Gensler (86.), Julian Gensler (86., beide Wülfershausen). Gelb-Rot: Christoph Kriener (86., Strahlungen). TSV Großbardorf II - SV Burgwallbach/Leutershausen 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Julius Büttner (5.), 2:0 Benjamin Diemer (26.), 3:0 Tobias Fleischer (34.), 4:0 Kilian Wenzel (73.), 5:0 Benjamin Diemer (90.+3). TSV Trappstadt - TSV Bad Königshofen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Lukas Häpp (26.), 2:0 Sebastian Wagner (46.), 3:0 Peter Hutzler (74.).