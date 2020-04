Corona bremst unsere Spitzensportler aus

Lauschig ist's in den Saale-Auen am Ortsrand von Hammelburg - und flach. Das perfekte Gelände für Viviane Heilmann. Die Hammelburger Hürdensprinterin arbeitet dort ihre Trainingspläne ab. Und zwar meist allein. Eigentlich hatte sich die 18-Jährige auf die U20-Weltmeisterschaft im Juli gefreut - und entsprechend trainiert. Corona ließ den Traum vom ersten Megaturnier der Karriere vorerst platzen. Und zwar nicht nur bei Heilmann.

Im vergangenen Jahr war die Athletin vom TV/DJK Hammelburg die schnellste Deutsche in der Jugend gewesen. Anfang Oktober vergangenen Jahres wechselte sie zum SC Magdeburg. Nicht nur wegen des Sportes; sie studiert dort auch Medizin. Im Magdeburger Olympiastützpunkt betreut Marco Kleinsteuber Heilmann; er ist gleichzeitig Nachwuchs-Bundestrainer. Die Hammelburgerin wollte sich bei ihm den entscheidenden Schliff für die U20-WM in Nairobi/Kenia holen. Sie steht im Nationalkader über 400 Meter Hürden.

Doch vor sechs Wochen schloss der Olympiastützpunkt coronabedingt. Heilmann konnte weder aufs Stadiongelände noch in die Halle zum Trainieren. Vor drei Wochen verschoben die Veranstalter die U20-WM auf unbestimmte Zeit. Auch ein Trainingslager in Kroatien fiel flach. Heilmann blieb nur übrig heimzufahren.

Im Hammelburger Sportzentrum darf sie wegen der Coronagefahr nicht üben. Aber ihr steht - neben den Saale-Auen - die 100-Meter-Tartanbahn im Langendorfer Sportgelände zur Verfügung. Wenn sie bei Sprints durchstarten will.

Das Training bleibt intensiv: Viviane Heilmann leistet an Wochentagen jeweils zwei Einheiten à eineinhalb bis zwei Stunden; an Wochenenden ackert sie einmal pro Tag oder legt eine Pause ein. Ihr Trainer in Magdeburg hat ihr Trainingspläne mitgegeben. Jeden Tag haben beide Kontakt, erhält sie von Kleinsteuber Rückmeldung.

Dennoch: Das Training ist anders als vor einer WM. Nicht nur, weil Viviane meist allein ist. Selten kommen Vater oder Bruder mit. Athleten teilen ihre Vorbereitung in Aufbau-, Vorwettkampf- und Wettkampfphase ein. Wird am Anfang viel Wert auf Ausdauer gelegt, werden diese Einheiten zum Wettkampf hin weniger, wird mehr auf Sprintschnelligkeit und Hürdentechnik trainiert.

"Die Aufbauphase wäre eigentlich vor drei bis vier Wochen beendet gewesen. Sie wird nun verlängert", sagt Heilmann. Heißt: weiter und auf unbestimmte Zeit fleißig Ausdauer bolzen.

Für die 18-jährige Hürdensprinterin keine leichte Zeit. "Ich habe mich durch das Ziel U20-WM motiviert. Für mich ist es schwierig, komplett ohne Ziel und im Training alleine alles aus mir rauszuholen." Und sie ergänzt: "Da muss man durch." Heilmann und ihr Trainer hoffen, ab 4. Mai in Magdeburg weiterarbeiten zu können.

Ziel waren Paralympics

Ähnlich wie der Hammelburgerin ergeht es Maximilian Jäger aus Bad Brückenau. Das große Ziel des Radsportlers sind die Paralympischen Spiele in Tokio. Doch die sind bekanntlich auf 2021 geschoben.

Jäger kam Mitte März von einem sehr intensiven 14-tägigen Trainingslager mit der Nationalmannschaft auf Lanzarote zurück.

Am Olympiastützpunkt Cottbus, wo der Bad Brückenauer trainiert und zur Schule geht, wollte er sich weiter für die Paralympics vorbereiten. Doch am 13. März wurde der Olympiastützpunkt wegen Corona geschlossen. Jägers Eltern holten ihren Sohn in Berlin-Schönefeld direkt vom Flieger ab und fuhren mit ihm heim in die Rhön.

Dort sitzt der Paracycler seit 16. März nicht tatenlos rum. Er hält sich durch Touren auf dem Bahnradweg durchs Sinntal, Richtung Gemünden oder den Kreuzberg hinauf fit. Mit Landestrainer Reneé Schmidt und Bundestrainer Tobias Bachsteffel pflegt er engen Kontakt wegen Trainingsplänen und der nötigen Analysen.

Den Kraftraum seines Heimatvereins TV Bad Brückenau darf Max Jäger wegen der Coronabeschränkungen nicht nutzen. Dafür bietet ihm die Rhön Vorteile: Im flachen Cottbus musste er Anstiege auf dem stationären Rollen-Gerät "simulieren". In seinem Heimatgebirge bekommt er sie "live" und in großer Anzahl geboten.

Die Entscheidung, Olympische Spiele und Paralympics zu verschieben, hält der Brückenauer für richtig. "Hätten die Spiele unter den jetzigen Umständen stattgefunden, wäre das unfair gewesen. Die einen Athleten durften trainieren, die anderen nicht." Außerdem: Die Gesundheit der Sportler, Trainer und Betreuer gehe vor.

Doch auch für Jäger ändert sich die Trainingsplanung. Statt auf ein Großereignis zu zielen, stehen für ihn "Grundlagen" auf dem Plan. Vor der Absage - auch der WM im Juni in Belgien - trainierte er Kraft, Schnelligkeit und Belastung bei hohem Puls.

Der Bad Brückenauer hofft, dass er im Spätsommer wieder in diese Phase einsteigen kann. Im September steht eine Tour in Oberösterreich an, die vom Mai dorthin verschoben wurde. Im September soll ein Weltcup-Rennen in Italien steigen. Nach Cottbus kehrt Jäger schon in der letzten Aprilwoche zurück. Um sich auf ein anderes Ziel zu konzentrieren. An der Lausitzer Sportschule besucht er die 10. Klasse. Es gilt, sich auf die immer näher rückenden Prüfungen zur Mittleren Reife vorzubereiten.

Ganz andere Prüfungen

Noch auf große Turniere in diesem Jahr hoffen darf Nina Christof aus Hammelburg. Die U18-Nationalspielerin im Eishockey kehrte jüngst erst aus ihrer Wahlheimat USA zurück, weil auch dort Corona wütet. Für Christof soll es erst im August mit einem Vorbereitungsturnier ihrer U18 in Schweden weitergehen - und dann mit der Weltmeisterschaft Anfang Januar. Ob beide Wettkämpfe stattfinden? Ist nicht abschließend geklärt.

Weniger im Blick der Öffentlichkeit steht Sambo, eine aus der Sowjetunion stammende Kampfsportart, dem japanischen Judo und dem brasilianischen Ju-Jutsu sehr ähnlich. Auch dort waren große Wettkämpfe angesetzt. Albert Köpplin, Sambo-Abteilungsleiter beim TSV Bad Kissingen, wollte dieser Tage drei seiner Jungs bei der Europameisterschaft im russischen Jekaterinburg bewundern. Doch als Artem Medvedev, Nick Schander und Philipp Graf von der Verschiebung des Turniers vorerst auf September hörten, waren sie "klar enttäuscht", so Köpplin, der auch als Bundestrainer fungiert.

Nun versuchen sich seine Schützlinge durch Fahrradfahren und Gewichtheben daheim fitzuhalten. Auch Video-Lehrstunden bietet der TSV an. "Aber der Sambo-Sport braucht das Sparring mit einem Gegner und das Boxen auf Pratzen (Schlagpolster, d.Red.). Das ist leider nicht möglich", sagt der Trainer.

Im November 2020 soll die Sambo-Weltmeisterschaft stattfinden - Stand jetzt nur zwei Monate nach der EM. "Auch dahinter steht ein großes Fragezeichen. Aber eigentlich sind zwei große Meisterschaften so kurz hintereinander Quatsch." Zwei weitere Turniere in Paris und in Kaliningrad, für die die TSV-Sportler sich qualifiziert hatten, wurden abgesetzt.