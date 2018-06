Sonderwege für Ramsthal und die B-Klassen

Drei Teams, ein Kompromiss







Kreisliga Rhön (15)

Kreisklasse Rhön 2 (13)

Endgültig ist indes noch nichts. Die Vereine können binnen einer Woche Beschwerde beim Kreisspielausschuss Rhön einlegen. Nicht jeder Verein wird mit der Zuordnung zufrieden sein. "Es wurde aber nach der geografischen Lage eingeteilt", sagt Kreisspielleiter André Nagelsmann. Die Möglichkeit, dass zwei Vereine "tauschen", besteht, wie Nagelsmann weiter ausführt. Das wurde vorige Saison beispielsweise von der DJK Waldberg (zunächst in die Kreisklasse 1 eingeteilt) und der SG Oerlenbach/Ebenhausen praktiziert. Die Spielgemeinschaft findet sich diesmal übrigens in der Bad Neustadt lastigen Kreisklasse Rhön 2 wieder, wo aus Landkreis-Sicht auch der FC Rottershausen und Aufsteiger DJK Weichtungen beheimatet sind.Einen regelrechten Fußball-Boom erlebt Salz/Mühlbach, das erstmals drei Mannschaften ins Rennen schickt. Das war aber keine "leichte Geburt". In den Richtlinien heißt es nämlich: "Voraussetzung zur Bildung einer Spielgemeinschaft ist, dass ein oder mehrere Vereine nicht über die genügende Anzahl von Spielern für die Meldung einer eigenständigen Mannschaft verfügen. Sie müssen sich dann mit einem oder mehreren Vereinen ihrer Wahl verständigen." Aus diesem Grund wäre eine Spielgemeinschaft (SG) mit drei Teams nicht genehmigt worden. Der Kompromiss: Die erste Mannschaft startet unter dem Dach der DJK. Dazu mussten Pässe von Mühlbacher Spielern auf die DJK Salz umgeschrieben werden. Dagegen nehmen die zweite und dritte Mannschaft den Punktekampf als SG auf.Eine neue Regelung, der hohen Quote von Spielabsagen in der B-Klasse entgegenzusteuern, kommt nach Absprache mit den Vereinen zum Tragen. In drei B-Klassen gilt eine flexible Mannschaftsstärke, so dass auch 9 gegen 9 gespielt werden kann, wenn der personelle Engpass groß ist. Die Teams, die durchgehend 11:11 spielen wollen, wurden in der B-1 zusammengefasst. Das hat weite Fahrten, zum Beispiel von Diebach nach Mühlfeld oder von Bad Brückenau nach Althausen-Aub (jeweils ca. 70 Kilometer einfach), zur Folge.Die Kreisliga Rhön spielt mit 15 Vereinen - und ohne den SV Ramsthal, der in der Kreisliga Schweinfurt 1 spielen wird. Das geht aus der Einteilung der Ligen für den Kreis Schweinfurt hervor, die Kreisspielleiter Gottfried Bindrim veröffentlicht hat. Wie André Nagelsmann auf Nachfrage erläuterte, hatte sich auch der TSV Rannungen für die Einteilung in die Kreisliga Schweinfurt beworben. Das Los entschied zu Ramsthals Gunsten. Auf jeweils 13 Teams sind im Fußballkreis Rhön die beiden Kreisklassen geschrumpft. Die A-Klassen 1 und 3 haben 14 Vereine, die A-2 sogar 15. Die Stärken der vier B-Klassen liegen zwischen elf und 13 Mannschaften. Die zunehmende Verschärfung der Personalsituation zwingt zu weiteren neuen Spielgemeinschaften.TSV Bad Königshofen, VfL Sportfreunde Bad Neustadt, SV Burgwallbach/Leutershausen, FC Bayern Fladungen TSV Großbardorf II, TSV Hausen/Rhön, Sportfreunde Herbstadt, TSV Rannungen (Absteiger), FC Reichenbach, TSV Steinach (Aufsteiger), FC Strahlungen (Absteiger), TSV Trappstadt , SG Urspringen/Sondheim/Rh. (Aufsteiger), FC Westheim (Aufsteiger), TSV DJK Wülfershausen (Aufsteiger).FC Bad Brückenau, SC Diebach (Absteiger), SG Gräfendorf/Wartmannsroth, BSC Lauter, SV Morlesau, SV Obererthal, SG Oberleichtersbach (Aufsteiger), TSV Reiterswiesen, SV Aura (Aufsteiger), FC Untererthal (Absteiger), VfR Sulzthal, DJK Waldberg (umgruppiert), TSV Wollbach/KG). TSV Aubstadt II, VfR Stadt Bischofsheim (Aufsteiger), SG Brendlorenzen/Windshausen, VfB Burglauer, FC Eibstadt (Absteiger), SG Hollstadt/Heustreu, TSV Nordheim/Rhön (Absteiger), SG Oerlenbach/Ebenhausen (umgruppiert), FC Rottershausen, DJK Salz/Mühlbach, SG Unsleben/Wollbach, SG Unterweißenbrunn/Frankenheim, DJK Weichtungen (Aufsteiger).FC Hammelburg, FC Elfershausen, FC Obereschenbach, SV Machtilshausen, SG Thulba II/Frankenbrunn I, TSV Volkers, FC Fuchsstadt II, TSV Stangenroth, DJK Schlimpfhof, DJK Schondra , SV Garitz, SV Römershag, TSV Oberthulba, TSV Waldfenster.TSV Nüdlingen, TSVgg Hausen/KG, TSV Münnerstadt II, SG Burghausen I/Reichenbach II, SpVgg Sulzdorf, SG Sulzfeld/Merkershausen, SV Eichenhausen/Saal, TSV Maßbach, SpVgg Haard, TSV Rothhausen/Thundorf, SG Salz/Mühlbach II (Aufsteiger), FC Poppenlauer (Absteiger), SG Bad Bocklet/Aschach (Aufsteiger), SG Pfändhausen I/Rannungen II (Absteiger), SG Niederlauer I/Strahlungen II.SG Hendungen-Sondheim/Gr., TSG Bastheim/Reyersbach, SG Oberelsbach/Ober-Unterwaldbehrungen, FC Ober-/Mittelstreu, DJK Eußenhausen , SG Sandberg I/Waldberg II, SV Burgwallbach/Leutershausen II, FSV Hohenroth , SG Mellrichstadt/Frickenhausen, TSV Irmelshausen, SG Oberfladungen I/Hausen II (Aufsteiger), SG Wargolshausen I /Wülfershausen II (Aufsteiger), SG Großwenkheim/Seubrigshausen (Aufsteiger), TSV Ostheim (Absteiger).SG Schondra II, SC Diebach II, SG Oberbach I/ Wildflecken I/Riedenberg II, SpVgg Althausen/Aub, SpVgg Detter-Weißenbach, TSV Mühlfeld (Absteiger), SG Unsleben/Wollbach II, TSV Maßbach II, SG Heustreu/Hollstadt II/Rödelmaier II, TV Jahn Winkels, VfB Burglauer II, SG Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II, SG Oehrberg/Geroda/Platz/Stralsbach.SV Aura II, FC Hammelburg II, SG Hassenbach I/Reith I/Oberthulba II, SV Ramsthal II, SG Gräfendorf/Wartmannsroth II, SG Euerdorf I/Sulzthal II, FC Untererthal II, SG Machtilshausen I/Westheim II/Paffenhausen I/Langendorf I, SG Römershag II/ Oberwildflecken I, TSV Wollbach II, SG TSV Arnshausen I/FC Bad Kissingen II/Reiterswiesen II.SG Premich/Langenleiten, SG Unter/ Oberebersbach I/Steinach II, SG Eltingshausen I /Rottershausen II, SG Oerlenbach/Ebenhausen II, SG Pfändhausen II/Rannungen III, FC Poppenlauer II, TSV Rothausen/Thundorf II, SG Nüdlingen II/Haard II, SV Herschfeld, TSV Großbardorf III, SG Sulzfeld/Merkershausen II/Eibstadt II, SG Salz/Mühlbach III.DJK Ginolfs/Sondernau, SG Kleinbardorf I /Bad Königshofen II, FC Bayern Fladungen II, SG Hendungen-Sondheim/Grabfeld II, SG Herbstadt II/Irmelshausen II, SG Stockheim I/Bastheim-Reyersbach II, TSV Aubstadt III, SG Stetten I/Nordheim II, SG Oberelsbach/Ober-Unterwaldbehrungen II, SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld I/Alsleben I, SG Willmars I/Ostheim II/Urspringen-Sondheim/Rhön II, SG Mellrichstadt/Frickenhausen II, SG Brendlorenzen/Windshausen II.