Sinnstädter befinden sich im freien Fall

FC Bad Brückenau - MHV Schweinfurt 24:25 (13:13).

Nach zuletzt ziemlich enttäuschenden Auftritten und eklatanter Formschwäche einiger Akteure wollten die Sinnstädter gegen die "Schnüdel" endlich wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Doch die Schweinfurter, die in dieser Saison quasi permanent mit großer Leidenschaft gegen den drohenden Abstieg ankämpfen, sind alles andere als ein bequemer Gegner. Auf FC-Seite war die Chancenverwertung wieder einmal nicht die allerbeste, so dass es nach 30 Minuten verdientermaßen 13:13 stand. Dass Peter Feuerstein wieder ins Brückenauer Tor zurückgekehrt war, sollte sich mit zunehmender Dauer des Spiels auszahlen, denn seine Paraden hielten das Team auf Kurs. Nach der Pause blieb es das berühmte Spiel auf des Messers Schneide. Und die große Verunsicherung in den Köpfen der Gastgeber wurde immer offensichtlicher, je näher das hart umkämpfte Match der Schlussphase entgegenstrebte. Derzeit fehlen den Sinnstädtern bei ihren Offensivaktionen genau die Selbstverständlichkeit, die Leichtigkeit und die Präzision, die sie überhaupt erst in die unterfränkische Bezirksoberliga geführt haben. Dass der Schweinfurter "aggressive leader" Tobias Karl in der Schlussphase nach der dritten persönlichen Zeitstrafe folgerichtig die rote Karte kassierte, war insofern für die Sinnstädter auch kein großer Vorteil, weil nur wenige Sekunden später Bad Brückenaus Routinier Stefan Bott mit "glatt Rot" nach einem eher unglücklichen Zusammenprall vom Parkett geschickt wurde. bitTore für Bad Brückenau: Simon Dietrich (6/2), Nick Schumm (5), Tom Schumm (4), Michael Müller (3), Simon Weiner (3), Christian Karl (1), Georg Hoch (1), Alexander Bauer (1).

FC Bad Brückenau - TSG Estenfeld II 28:23 (13:8).

Noch vor dem Anpfiff gab es einen Abschied zu vermelden. Das Trainergespann Nadine und Michael Pragmann, das die Sinnstädterinnen bis an die Spitze der Bezirksliga geführt hatte, verlängert nicht über die Saison hinaus. FC-Abteilungsleiter Klaus Sieß dankte den beiden Übungsleitern für das große Engagement. Bei den Gästen war das gesamte Spiel vollkommen auf die bärenstarke Veronica Stamm zugeschnitten, die im Zentrum kaum zu bremsen war und folgerichtig in Manndeckung genommen werden musste. Dennoch erzielte die Estenfelderin letztlich stolze 13 Tore. Die Sinnstädterinnen setzten mit zunehmender Dauer der Partie auf hohes Tempo. Zugute kam den FClerinnen, dass Larissa Schneider im Kasten als Ersatz für Annalena Löser eine ganz starke Vorstellung ablieferte. Zum Titel reichte der starke Heimauftritt aber nicht, denn die favorisierten Dettelbacherinnen ließen zu gleicher Zeit gegen die HG Maintal nichts mehr anbrennen. Im direkten Vergleich liegen die punktgleichen Dettelbacherinnen aufgrund der mehr erzielten eigenen Treffer in beiden Aufeinandertreffen hauchdünn vorne. Gefeiert wurden Aufstieg und Vize-Meisterschaft trotzdem ordentlich an der Sinn. "Wir haben zukünftig zwei Mannschaften in der höchsten unterfränkischen Spielklasse. Das ist für unseren Verein ein ganz toller Erfolg", sagte abschließend ein rundum zufriedener Hallensprecher Dirk Stumpe.

Tore für Bad Brückenau: Katharina Probeck (7), Jennifer Frank (4/4), Anna Pragmann (3), Theresa Löser (3), Melissa Kalmund (3), Sabine Bott (3), Jana Gebhard (2), Marie König (1), Sophie Gundelach (1), Lena Übelacker (1).

HG Maintal - DJK Nüdlingen 33:21 (16:10). Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg gegen den TV Königsberg, gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt in der Bezirksliga, schien die Luft raus bei den Nüdlingern, die im finalen Saisonspiel in Veitshöchheim auf einen deutlich stärkeren Gegner trafen, der den Sechstore-Vorsprung zur Pause nach dem Wechsel kontinuierlich ausbaute. Zur Meisterschaft reichte es für die HG Maintal dennoch nicht, um ein Pünktchen besser war die dritte Mannschaft der SG-DJK Rimpar. Tore für Nüdlingen: Bastian Kiesel (9/5), Vincent Przybilla (4), Kai Kunzmann (2), Kilian Geßner (2), Felix Planetosch (2), Ralph Sittler (1), Jonas Rendl (1).

FC Bad Brückenau II - HSG Volkach 21:35 (13:17).

Die Bad Brückenauer Reserve beendet ihre erste Saison nach der Neugründung zwar mit einer deutlichen Niederlage und verharrt damit auf dem letzten Tabellenplatz, kann aber dennoch mit Stolz auf zwölf Partien zurückblicken, in denen sich die "Youngsters" gemeinsam mit den "Oldies" trotz allerkleinstem Kader mit unbeugsamer Moral teils übermächtigen Gegnern entgegenstellten. Gegen die HSGler aus Volkach sah es lange Zeit gar nicht schlecht aus für die Gastgeber, die erst kurz vor der Pause ins Hintertreffen gerieten. In der zweiten Halbzeit zogen die Volkacher uneinholbar davon, die gänzlich ohne Ersatzspieler nach Bad Brückenau gereist waren. Der Bad Brückenauer Schiedsrichter Dirk Stumpe kam in dem ausgesprochen fairen Match ohne eine einzige Zeitstrafe aus.

Tore für Bad Brückenau: Yannick Reim (7), Tom Leidel (5), Niklas Gerlach (3), Urs Grewen (2), David Martin (1), Benjamin Krenzer (1), Florian Sulzer (1), Sven Schulze (1).

SG Garitz/Nüdlingen - HSG Volkach II 35:13 (19:6). Mit einem standesgemäßen Kantersieg beendete die neu formierte Spielgemeinschaft eine perfekte Saison: Verlustpunktfrei gelang der Aufstieg in die Bezirksliga. Nur 13 Tore kassierte Torfrau Mercedes Dörr, die bei allen Spielen im Einsatz war; auch bei den A-Juniorinnen, die ihre Runde ebenfalls als Meister abschlossen mit dem hart umkämpften 18:15-Sieg gegen den HSC Pleichach. Gleich sieben der jungen Spielerinnen sind Teil des Frauenteams, weshalb Leonie Kaiser, Carina Geisel, Nina Rittelmeier, Hannah Mahlmeister, Melissa Schäfer, Francesca Grob und Mercedes Dörr sich über zwei Titel freuen durften. Tore für die SG: Katharina Karch (9/1), Marina Titt (7), Melissa Schäfer (6/3), Katrin Busse (5), Pia Steinegger (3), Elena Keßler (2), Sophie Hippler (1), Sarah Zintl (1), Hanna Mahlmeister (1).