Sebastian Heinlein übernimmt die Viktoria

Sebastian Heinlein übernimmt ab der Saison 2019/2020 den Posten des Spielertrainers beim Kreisklassisten FC Viktoria Untererthal. Der 30-Jährige spielt aktuell bei der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach in der Landesliga und fungierte in der Hinrunde in vielen Spielen als Spielführer. "Der FCU ist ein gut geführter Verein mit einem intakten Vereinsleben und einem sportlichen Potential. Gerade ein lebendiger Verein ist mir persönlich sehr wichtig", wird Heinlein in einer Pressemeldung seines neuen Vereins zitiert. Der Elektroniker, der mit seiner Freundin in Fuchsstadt wohnt, spielte lange Zeit beim FC Westheim, seinem Heimatklub, wechselte dann für vier Jahre nach Fuchsstadt, ehe es ihn in den Nachbar-Landkreis zog. Nun möchte der Inhaber der B-Lizenz den Schritt ins Trainergeschäft wagen. "Dazu bietet mir der FCU einen super Einstieg, mit dem ich sportliche Schlagzeilen schreiben möchte", so Heinlein. Die Verbindung nach Untererthal besteht jedoch nicht nur durch sein großes Netzwerk. Vor allem der Untererthaler Michael Hüfner bringt Heinlein ins Schwärmen. "Das war mein erster Trainer im Herrenbereich in Westheim, der mir viel mit auf den Weg gegeben hat. Hier schließt sich also für mich der Kreis. Mit Sohn Sebastian habe ich dort auch noch zusammen gespielt."

Generell hatte der Defensivspezialist laut eigener Aussage das Glück, mit vielen guten Trainern zusammen gearbeitet zu haben wie Dominik Schönhöfer, Mario Schindler, Dirk Züchner, Marius Kubo, Martin Halbig oder eben Hüfner. Auch aufgrund dessen legt Heinlein besonderen Wert auf Eigenschaften wie Respekt, Ehrlichkeit und Disziplin. Der gebürtige Langendorfer möchte der Mannschaft mit seiner Erfahrung sowohl auf, als auch neben dem Platz helfen und eine Mannschaft ins Rennen schicken, mit der sich die Fans identifizieren können. Bevor er seine neue Aufgabe im Juni beginnt, richtet Heinlein noch einen Appell an die Mannschaft. Er erwarte, dass man jetzt den Fokus auf die Rückrunde legt, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.