Sebastian Appold ist deutscher Ärztegolfmeister

Wenn auf dem Parkplatz des Golfclubs Bad Kissingen drei Tage lang Autokennzeichen von Friesland bis München und sogar aus Österreich zu sehen sind, dann wird die deutsche Ärztegolfmeisterschaft ausgetragen. Für die 46. Auflage konnte der Golfclub Bad Kissingen wieder eine stattliche Anzahl an Meldungen verzeichnen, so dass an allen Turniertagen ein reges Treiben auf den Übungsanlagen herrschte.

Die Turniertage begannen wieder mit einem lockeren Vierer - zwei Golfer spielen im Team abwechselnd - auch für Spieler mit höheren Handicaps sowie Begleitpersonen. Die beiden Folgetage standen ganz im Zeichen des Wettbewerbs um den deutschen Ärztegolfmeister 2019. Gespielt wurde ein Einzel-Zählspiel über 18 Löcher an zwei Turniertagen, kurz: Wer nach zwei Spieltagen die geringste Anzahl an Schlägen auf seiner Scorekarte notiert hat, ist Ärztegolfmeister.

Vorjahressieger Sebastian Appold (GC Bad Kissingen), der gebürtige Schweinfurter und zwischenzeitlich Bad Kissinger Neubürger, konnte seinen Titel zum sechsten Mal in Folge verteidigen. Schon am ersten Tag spielte er sich einen komfortablen Vorsprung von zehn Schlägen (74 Schläge) zu seinem Verfolger Jens Burum vom Licher GC heraus (84 Schläge). Weitere zwei Schläge dahinter folgte Matthias Meyer vom Oldenburgischen GC, der am Finaltag mit dem Ziel antrat, sich Platz zwei erobern zu wollen. Allen war klar, dass Appold nicht mehr einzuholen war. Tatsächlich konnte Meyer an seine Form des Vortages anknüpfen und schloss Runde zwei mit 88 Schlägen ab. Jens Burum musste einige unglückliche Situationen hinnehmen, notierte schließlich 94 Schläge auf seiner Scorekarte und landete auf Platz 3.

Den Seniorenpokal nahm 2019 erneut kein Unbekannter von Karl Schätzle entgegen: Herbert Reinwald vom GC Eschenried konnte sich in diesem Jahr wieder gegen seine Seniorenkonkurrenten durchsetzen (86 und 92 Schläge). Die Beste der golfspielenden Ärzte-Damen war erneut Edeltraud Reinwald (GC Eschenried) mit 183 Schlägen in zwei Runden. Sie erkämpfte sich den Brutto-Sieg zum vierten Mal in Folge.

Karl Schätzle verabschiedete die gut gelaunten Gäste am Sonntagnachmittag, nicht ohne den Termin für die 47. Meisterschaft bekannt gegeben zu haben: 19. bis 21. Juni 2020. "Der Kissinger Termin steht fest in unserem Kalender", so Robert Martonosy, der schon seit mehr als 20 Jahren dabei ist. Die Golfer lobten einhellig die herzliche Atmosphäre beim Golfclub Bad Kissingen, die perfekte Turnierorganisation und die Qualität des immer wieder beeindruckenden Platzes.

Bei der Siegerehrung betonten Präsident Franz-Josef Schäfer und Organisator Karl Schätzle unisono, dass ein Event dieser Größenordnung und Qualität nur mit der Unterstützung von Sponsoren möglich sei.