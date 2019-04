Schweinfurts Turner knicken an der Saale ein

SG Bad Kissingen - FT Schweinfurt 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Jonathan Heirler (9.), 2:0 Eyob Mekonnen (58.), 3:0 Cedric Bäßler (80.). Ins Titelrennen der Bezirksoberliga werden beide Teams nicht mehr eingreifen, aber das Duell der Tabellennachbarn war dennoch ein packendes. Mit dem deutlich besseren Ende für die Kurstädter, die damit den Gegner in der Tabelle überholten und sich auf den dritten Platz verbesserten. "Das war ein absolutes Spitzenspiel. Schnell und hochklassig", schwärmte SG-Trainer Oliver Scholz, dessen Elf abwartend begann gegen einen Kontrahenten, der vom Anpfiff weg sehr unsicher wirkte und seine Pässe nicht an den Mann brachte. Ein gefundenes Fressen war das für die sicher stehende Viererkette der Spielgemeinschaft um Jonas Schaupp, Luis Höchemer, Leon Eschenbacher und Sokol Dobra. Dazu kam ein bärenstarker David Büchner, der im defensiven Mittelfeld eine phänomenale Zweikampf-Quote aufwies und noch die Zeit zum Spielaufbau fand.

Die frühe Führung der Saalestädter war die logische Folge; erzielt mit dem Alleingang von Jonathan Heirler nach einer Kombination über Luca Maric und Essa Ganes. Reichlich angefressen wirkte FT-Trainer Felix Lehfer angesichts der fehlenden Spielkultur seiner Mannschaft, während Oliver Scholz samt Co-Trainer Jonas Eschenbacher mit dem Auftritt ihrer Truppe extrem zufrieden sein durfte. Taktisch und kämpferisch voll auf der Höhe, setzte die SG immer wieder offensive Nadelstiche. Vom geschickten Zusammenspiel von Luca Maric und Essa Ganes im Mittelfeld profitierte immer wieder Stürmer Cedric Bäßler. Was fehlte, war auf dem nassen und damit schnellen Geläuf letztendlich der letzte und konzentrierte Pass zum Torabschluss.

Nach dem Wechsel schien der Kontrahent von der Maibacher Höhe aus seinem Dornröschenschlaf geweckt, sodass SG-Keeper Jan Hofmann sein Können mehrmals unter Beweis stellen musste, ehe dessen Vorderleute wieder das Kommando in diesem temporeichen Match übernahmen. Und auf 2:0 erhöhten durch den für Nils Edelmann eingewechselten Eyob Mekonnen, der nach einem Pass in die Tiefe von Luca Maric seine Schnelligkeit und Frische perfekt ausspielte. "Meine Jungs wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und haben sich danach eine Chance nach der anderen herausgespielt", sprach Oliver Scholz Gelegenheiten für Luca Maric und Eyob Mekonnen nach dem perfekten Pass von Cedric Bäßler an.

Während Schweinfurt kapitulierte, traf der starke Cedric Bäßler zum 3:0-Endstand nach dem Flankenball von Jonas Schaupp, der sich zuvor nach einem tollen Doppelpass mit Essa Ganes in Position gebracht hatte. "Das war die beste Saisonleistung und ein in der Höhe vollkommen verdienter Sieg. Mit so einer Leistung haben wir auch am Samstag eine Chance, wenn wir in Albertshausen auf den Tabellenzweiten Hösbach-Bahnhof treffen", sagte Scholz.