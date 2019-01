Rückenwind soll Hammelburg Volleys antreiben

Unterhaching II - Hammelburg Volleys (Sonntag, 14 Uhr) Drei Spiele, acht Punkte. Die Ausbeute der Hammelburg Volleys (6./21) aus den vergangenen drei Spielen kann sich sehen lassen. Nun soll der positive Trend in Unterhaching (9./19) fortgesetzt werden. Die Bundesliga-Reserve der AlpenVolleys hat zwei Spiele weniger absolviert, wodurch der derzeitige Tabellenplatz 9 nicht wirklich aussagekräftig ist. So fiel das Spiel der Oberbayern gegen Meister Grafing aus Sicherheitsgründen aus, da sich zu viel Schnee auf dem Hallendach befand. Für die Volleys ist seit Beginn der Rückrunde klar, dass die Weichen für einen Ligaverbleib jetzt gestellt werden müssen. Mit Mainz, Grafing und Rüsselsheim kommen die wirklich harten Brocken am Saisonende. Der Druck im jüngsten Heimspiel gegen Fellbach war dementsprechend spürbar beim Team, dem Trainerstab und den Vereinsverantwortlichen. Es dauerte zwei Sätze, bis die Ängstlichkeit einem selbstbewussten Auftritt gewichen war und der Funke auch auf das Heimpublikum übersprang. Am Ende wird ein packendes Volleyballspiel in Erinnerung bleiben und die Freunde über drei wichtige Punkte.

Für Kapitän Felix Bendikowski ist der Auftritt gegen Unterhaching ein Gradmesser für den Leistungsstand der Volleys: "Wir versuchen die positive Stimmung aus den letzten Spielen mitzunehmen, wissen aber auch, dass wir uns steigern müssen, wenn wir gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte gewinnen wollen. Das Spiel kann uns da einen guten Eindruck geben, wie unsere Entwicklung verläuft." Die Gastgeber, die sich im Hinspiel im Tie-Break geschlagen geben mussten, durchleben derzeit eine Minikrise, verloren die letzten drei Spiele und dürften am Sonntag deshalb bis in die Haarspitzen motiviert sein. "Haching hat eine gute Hinrunde gespielt, hat sich noch einmal mit einem Libero verstärkt und verfügt mit Roy Friedrich über einen starken und routinierten Mittelblocker", sagt Volleys-Headcoach Karl Kaden über die Alpentruppe, der er besonders über den Aufschlag und eine gute Block- und Feldabwehr Paroli bieten möchte. Gelenkt wird die Erstliga-Reserve vom jungen Zuspieler Eric Paduretu, "der seine Angreifer flexibel einsetzt, sodass wir hier im Block sehr achtsam agieren müssen."