Riedenbergs Trainer Seufert muss sofort gehen

Oberschwarzach - SV Riedenberg (Samstag, 17 Uhr) Ohne Thorsten Seufert geht der abstiegsbedrohte SV Riedenberg (15./22) in die letzten vier Pflichtspiele, wo das Match beim SV-DJK Oberschwarzach (4./45) möglichst die Wende zum Positiven bringen soll. Bis zum Saisonende übernimmt der derzeit verletzte Benedikt Carton gemeinsam mit Dominik Fröhlich das Zepter, der in der neuen Spielzeit ohnehin als Co-Trainer des neuen Coaches Michael Leiber fungieren wird. Carton, der als Sportvorstand seinem Ex-Coach die sofortige Entlassung selbst mitteilte, nennt die Beweggründe: "Die Niederlage gegen Unterspiesheim war ein herber Schlag. Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt. So haben wir uns in der sportlichen Leitung zusammengesetzt und sind zu der Auffassung gekommen, dass mit dem Trainerwechsel der Mannschaft nochmal ein neuer Impuls gegeben werden soll, um den Klassenerhalt doch noch realisieren zu können. Das habe ich Thorsten am Dienstagvormittag so mitgeteilt und ihm für seine gute Arbeit gedankt. An unserer Situation trägt er keine Schuld, wir wollen jedoch den letzten Strohhalm ergreifen, auch wenn es sehr, sehr schwer wird." Ex-Coach Thorsten Seufert zeigt in gewisser Weise Verständnis für die Entscheidung: "Ich war schon ein bisschen überrascht und enttäuscht, denn ich hätte es gerne zu Ende gebracht. Aber ich akzeptiere die Entscheidung. Der Verein versucht alles, um nochmal von hinten heraus zu kommen. Ich bin am Dienstagabend hochgefahren, habe mich von der Mannschaft verabschiedet und ihr das Beste gewünscht." Beide Parteien betonen, dass sie im Guten auseinandergehen. Bereits am Dienstag leitete Carton erstmals das Training und hofft im schweren Auswärtsspiel im Weinbergstadion zu Wiebelsberg auf einen Sieg: "Wir kennen den Gegner in- und auswendig. Sie sind zwar nicht mehr im Rennen um Platz zwei, aber Simon Müller wird seine Truppe dennoch heißmachen und will das Spiel gewinnen. Das ist ihre Mentalität. Das habe ich der Mannschaft gesagt und wir werden mit allen Mitteln versuchen, dort dagegenzuhalten und einen Dreier zu holen." Bis auf Christoph Dorn hat Carton den gleichen Kader zur Verfügung wie zuletzt.

FT Schweinfurt - FC Thulba (Samstag, 16 Uhr) Nicht nach dem Geschmack von Victor Kleinhenz, Spielertrainer des FC Thulba (8./35), lief das Osterwochenende. Zwar konnte seine Mannschaft am Samstag den Negativtrend mit dem Heimsieg gegen Krum stoppen, doch spielerisch blieb vieles Stückwerk, was sich 48 Stunden später mit der Niederlage bei Schlusslicht Dettelbach fortsetzte. "Wir wollten vier Punkte holen, was uns nicht gelungen ist. Die fußballerische Qualität war überschaubar", bilanziert der FC-Übungsleiter, der jetzt versuchen will, die Meisterfeier von Tabellenführer FT Schweinfurt (1./63) zu verzögern. Einen Sieg benötigt die Truppe von Münnerstadts Ex-Coach Adrian Gahn noch, um den zweiten Titel in Folge zu holen und wieder in die Landesliga zu kommen: "Es wird eine perfekte Leistung von uns notwendig sein, um sie ins Straucheln zu bringen. Dazu gehören defensive Kompaktheit, extreme Zweikampfstärke und eine gehörige Portion Leidenschaft", sagt Kleinhenz und hofft auf eine Überraschung gegen den Favoriten. Die gelang im Hinspiel nicht, als die Frankonen mit 1:4 den Kürzeren zogen. "Wenn man aus dem ersten Spiel seine Lehren ziehen will, dann die, dass man selbst schnell unter die Räder kommen kann. Aber vielleicht gibt es am Samstag für uns die Möglichkeit ein paar Nachlässigkeiten des Gegners auszunutzen, wenn sie denn vorkommen." Beim 7:0-Kantersieg der FT in Dampfach war davon nichts zu sehen. Ligatorschützenkönig Dominik Popp erzielte seine Saisontreffer 29 und 30 und auch Rico Geiling, der die FTS am Saisonende wieder Richtung FC Haßfurt verlässt, schnürte einen Doppelpack. Kleinhenz: "Die Saison, die die FTS spielt, ist phänomenal. Die Meisterschaft und der Durchmarsch sind nicht zu verhindern, wir wollen sie zumindest aber vertagen." TSV Gochsheim - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr) Mit der ersten Niederlage des Pflichtspieljahres 2019 reist der FC 06 Bad Kissingen (5./40) zum TSV Gochsheim (2./53), der bei sechs Zählern Vorsprung auf Rang drei beste Chancen auf die erneute Teilnahme an den Relegationsspielen in die Landesliga hat. "Das wird nochmal ein härterer Brocken, als die Osterspiele gegen Forst und in Wiesentheid es waren. Aber wir freuen uns drauf und ich bin gespannt, wie wir uns dort verkaufen", sagt FC-Coach Rüdiger Klug, der bei der 0:1-Niederlage in Wiesentheid einen Kräfteverschleiß bei seiner Truppe feststellte: "Wir haben bis zur 87. Minute gut dagegengehalten und das, obwohl deutlich weniger Personal zur Verfügung stand und wir Lukas Rottenberger sowie Christian Heilmann verletzungsbedingt auswechseln mussten. Als Fuaad Kheder dann mit Verdacht auf Nasenbeinbruch vom Feld musste, waren wir gar nur zu zehnt. Dennoch haben wir trotz der Niederlage kein schlechtes Spiel gemacht." In Gochsheim gilt es für die Kurstädter, ähnlich gut gegen den Ball zu agieren, wie beim 2:0 gegen den Gochsheimer Konkurrenten Forst. Die Gochsheimer Truppe des Trainer-Duos Dominik Ruh/Stefan Riegler präsentiert sich nach der Winterpause in bärenstarker Verfassung, holte sieben Siege in acht Partien, bei nur einem Remis. Rüdiger Klug: "Das ist eine gut strukturierte Truppe, die in die Landesliga strebt. Aber wir haben keinen Druck und setzen auch diesmal Spieler aus der U19 ein. Bei uns ist im Moment egal, wer spielt. Es sprüht ein jeder vor Spielfreude." Fehlen werden den 06ern unter anderem Christian Laus, dessen Sohn Fabian am Sonntag Kommunion feiert, und Ervin Gergely (Muskelfaserriss). Zudem ist der Einsatz von 18-Tore-Mann Fuaad Kheder fraglich.

TSV Münnerstadt - DJK Dampfach (Sonntag, 15 Uhr) Vor einer heiklen Aufgabe steht der TSV Münnerstadt (12./28) im Heimspiel gegen die DJK Dampfach (6./40). Zwar haben sich die Dampfacher aus dem Rennen um Platz zwei verabschiedet und kassierten jüngst in Krum (0:5) und zuhause gegen den designierten Meister FT Schweinfurt (0:7) zwei hohe Niederlagen. Doch TSV-Coach Klaus Keller weiß, dass die Dampfacher eine spielstarke Truppe besitzen. "Dampfach ist vom Torwart bis zum Stürmer eine gestandene Bezirksligatruppe, die mit Akteuren mit höherklassiger Erfahrung bockstark besetzt ist. Da müssen wir uns ganz, ganz lang machen, um was zu erben. Ich habe meinen Jungs gesagt, dass wir noch zwei Siege brauchen, und das lieber heute als morgen." Mit den zwei Siegen zu Ostern klappte es nicht, denn da zeigte die Keller-Truppe zwei Gesichter. In Wiesentheid brachten die Nägelsieder kein Bein auf den Boden und verloren mit 0:2. Besser lief es in Krum, als man mit 2:0 die Oberhand behielt. Keller: "Das waren innerhalb von 48 Stunden zwei völlig unterschiedliche Leistungen. Der Samstag war ein gebrauchter Tag. Das Spiel war auf niedrigem Bezirksliganiveau, wir haben ein paar Fehler gemacht und deshalb verloren. In Krum sind wir dann so aufgetreten, wie man es muss, wenn man in die letzten Spiele geht und man um den Klassenerhalt kämpft. Die Ausgangslage hat sich für uns aufgrund der Ergebnisse der anderen Mannschaften weder verbessert noch verschlechtert." Gegen Dampfach kann Keller wieder mit dem aus dem Urlaub zurückgekehrten Ahmet Coprak planen. Im Hinspiel unterlag der TSV deutlich mit 1:4.