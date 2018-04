Riedenbergs Kampfgeist wird belohnt

TSV Rannungen - TSV Münnerstadt 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Simon Snaschel (64.), 1:1 Daniel Kraus (67., Foulelfmeter), 2:1 Marcello Weigand (92.). Rot: Lukas Katzenberger (61., Münnerstadt).

Unter den Augen ihres Ex-Trainers Werner Köhler hielten die Gastgeber das schwache Flämmchen der Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter am Glühen, spannten ihre Fans aber bis in die Nachspielzeit auf die Folter. Die Gäste waren nach Spielende schwer verärgert, sie sahen den Hauptverantwortlichen für die Niederlage im Assistenten René Kohl. "Es ist doch ein Wahnsinn des Verbandes, einen Gochsheimer Assistenten hierher zu schicken, dessen Heimatverein mit uns noch um den Relegationsplatz ringt," echauffierte sich Coach Klaus Keller. Die Begegnung der beiden Patenvereine startete ohne jegliche Abtastphase, nach vier Minuten strich eine Freistoßflanke von Gäste-Außenverteidiger Philipp Müller knapp am gegnerischen Tor vorbei. Im Gegenzug hatte Keeper Lorenz Büttner große Mühe, einen Freistoß-Aufsetzer von Lukas Englert über die Latte zu lenken. Als Martin Herbig mit einem Weitschuss das Gäste-Tor verfehlte (8.), verflachte die Partie. Brenzlig wurde es erst kurz vor dem Seitenwechsel, als Daniel Kraus nach Vorlage von Benny Kaufmann die Kugel flach am langen Eck vorbeisetzte. Hektisch wurde es nach einer Stunde, als Schiedsrichter Maximilian Krämer (Großlangheim) nach Foul von Lukas Katzenberger an Jochen Faulstich auf Intervention des Assistenten die Rote Karte gegen Lukas Katzenberger zückte. Klaus Keller reagierte mit der Einwechslung von Simon Snaschel, der Torjäger sorgte beim ersten Ballkontakt auch für die Führung. Er umkurvte Christian Keller und schlenzte das Leder unhaltbar für Florian Erhard in den Winkel.



Ein umstrittener Strafstoß

Die Freude der Lauertaler währte allerdings nicht lange. Nach einer Attacke von Sebastian Köhler an Daniel Kraus, nach Ansicht von neutralen Beobachtern außerhalb des Sechzehners, bedeutete der Assistent seinem "Chef", dass es Strafstoß geben müsse. Die Gäste protestierten heftig, konnten aber nicht verhindern, dass Kraus mit platziertem Schuss den Ausgleich erzielte. Die Platzherren setzten gegen einen nun auf Konter erpichten Gegner nach, dabei strich ein Englert-Schuss aus der Drehung genauso am Tor vorbei (77.) wie der von Ahmet Coprak abgefälschte Schuss von Andreas Berninger (82.). Zehn Minuten später lag das Leder doch im Büttner-Tor: Nach einem Einwurf von Keller wurde das Spielgerät dreimal mit dem Kopf in die Gefahrenzone verlängert, wo der eingewechselte Marcello Weigand trocken einschoss. "Der Sieg ist lebenswichtig", so der strahlende Rannunger Coach Klaus Seufert, "bekommt aber noch mehr Wert, wenn wir am Mittwoch in Strahlungen noch einmal drei Punkte holen".

Rannungen : Fl. Erhard - Keller, Gehrig, Faulstich, Englert (77. Wolf) - Kraus, Kaufmann, Berninger, Herbig (56. Leurer) - Röder, Fa. Erhard (52. Weigand).

Münnerstadt : Büttner - Müller (46. May), Köhler, Weber, Markert - Coprak, Schmitt, L. Schmittzeh, Fleischmann (62. Snaschel) - Göller (76. Bott), Katzenberger.



TSV Gochsheim - FC 06 Bad Kissingen 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Yannick Sprenger (43., 71.), 3:0 Nico Kummer (75.), 4:0 Daniel Meusel (87.). Rot: Philipp Greubel (75., Bad Kissingen).

"Die Niederlage hätte vor allem in der Höhe nicht sein müssen", so FC-Pressesprecher Stephan Heimerl. Die Gastgeber waren im ersten Durchgang zwar optisch überlegen, doch die Kissinger Deckung ließ kaum eine Torgefahr aufkommen - bis zur 43. Minute. "Da haben wir den Ball völlig unnötig zu Yannick Sprenger gepasst, dieser ließ mit seinem platzierten Schuss Flo Rottenberger keine Abwehrchance." Die Wirth-Schützlinge bäumten sich im zweiten Durchgang zunächst auf mit Chancen für Andrei Puscas und Ruslan Zhyvka, doch den nächsten Treffer bejubelten die TSVler. Diesen leitete Christian Heilmann mit einer unerzwungenen Tändelei ein, Sprenger sagte danke und netzte ein zweites Mal ein. "Das war der Genickbruch", so Heimerl. Vier Minuten später traf Nico Kummer nach Querpass von Daniel Meusel. Zu allem Überfluss ließ sich Philip Greubel zu einer Schiedsrichterbeleidigung hinreißen, ehe Meusel zum Endstand traf.

Bad Kissingen: Rottenberger - Müller (68. M. Hüfner), Heilmann, Greubel, Füller - Aleksoski, Heimerl, Stöth, Zhyvka - Thurn (63. Götz), Puscas.



SV/DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg - SV Riedenberg 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Thomas Vorndran (52.), 1:1 Sebastian Reinstein (54.), 2:1 Simon Müller (79.), 2:2 Maximilian Spahn (85.).

Die Rhöner dämpften mit diesem Punktgewinn die Aufstiegsambitionen der Steigerwälder ganz empfindlich. "Wir hätten sogar als Sieger vom Platz gehen können, hätten wir nicht unter unglücklichen Entscheidungen des einen Assistenten gelitten", informierte SV-Pressesprecher Stefan Dorn. Die Gastgeber starteten mit Vollgas, mussten allerdings schon nach 20 Minuten die Erfahrung machen, dass Gäste-Keeper Florian Dorn einen Glanztag erwischt hatte. In der 24. Minute gab es große Proteste im Lager der Grün-Weißen, als ein Treffer von Christoph Dorn wegen angeblicher Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. Dies schien in einem ausgeglichenen Match zunächst unerheblich zu werden, als Geburtstagskind Benedikt Carton nach Freistoß von Christoph Dorn das Leder über die Torlinie drückte. Doch die Gastgeber schafften den prompten Ausgleich durch Sebastian Reinstein, und zwar laut Dorn aus "klarer Abseitsstellung". Der ganze Kampf schien nach dem Treffer von Simon Müller umsonst zu sein, doch mit einem Dribbling samt Torschuss sorgte Maxi Spahn doch noch für die hochverdiente Punkteteilung.

Riedenberg: Fl. Dorn - Spahn, Vorndran, Schuhmann, F. Carton (68. Büchner)- S. Hergenröder, B. Carton, Ch. Dorn (57. Barthelmes), Fröhlich (63. V. Schaab) - Ph. Dorn, L. Hergenröther.



FC Thulba - FC Strahlungen 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Lorenz Heim (21.), 1:1 Tim Krais (70.), 1:2 Erik Hach (72.), 1:3 Lukas Hein (78.).

"Fußball kann verrückt sein", meinte Thulbas Pressesprecher Christoph Adrio nach einem Spiel, das die Heimelf aufgrund ihrer vielen hochkarätigen Möglichkeiten nie hätte verlieren dürfen. "Zum Zeitpunkt, als der Gegner zum Ausgleich gekommen ist, hätten wir schon 5:0 führen können - wenn wir nur einigermaßen unsere Chancen genutzt hätten", setzte er seinen unerfreulichen Bericht aus dem Thulbatal fort. Der Favorit ging nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Fabio Reuß, den Tobias Huppmann auf die Sturmspitze Lorenz Heim verlängerte, in Führung. Spielertrainer Victor Kleinhenz verpasste nach Alleingang (30.) das 2:0, ebenso wie Julian Wüscher, der wenig später das Kunststück fertigbrachte, nach Reuß-Vorlage das Leder aus vier Meter unbedrängt über den Kasten zu setzen. Dies schien ansteckend zu sein: Huppmann machte es in der 42. Minute nämlich nicht besser. Thulbas Keeper Daniel Neder musste bis dahin lediglich einen Schuss von Tim Krais über die Latte lenken (18.). In der zweiten Halbzeit prüfte Markus Kaufmann den neuerlich herausragenden Johannes Bömmel, den Nachschuss klärte Strahlungens Christoph Kriener auf der Torlinie. Mitten in die Drangperiode der Gelb-Schwarzen platzte der Ausgleich von Tim Krais nach einem Freistoß. Gleich nach Wiederanpfiff nutzte Erik Hach ein Missverständnis zwischen Neder und Manuel Hänelt und stellte mit einem überlegten Schuss den Spielverlauf endgültig auf den Kopf. Die Einheimischen gingen danach volles Risiko, rannten allerdings in einen Konter, der in einen Eckball mündete. Als dieser zu kurz abgewehrt wurde, gelang Lukas Hein mit einem Fallrückzieher das "Tor des Tages" (Adrio).

Thulba: Neder - Happ, Hänelt, Werner, Heinrich - Reuß (71. M. Gah), Fl. Heim, Kleinhenz, Wüscher - L. Heim (55. Kaufmann), Huppmann.





Außerdem spielten

FSV Krum - TSV/DJK Wiesentheid 0:0.

SV Sömmersdorf - TSV Knetzgau 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Alexander Barth (11.), 0:2 Daniel Huth (21.), 0:3 Lucas Wirth (59.), 1:3 Dominic Keller (65.), 1:4 Johannes Schwinn (67.). Gelb-Rot: Sebastian Schirmer (63., Sömmersdorf).

TSV Forst - FC Geesdorf 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Dominik Weth (40.), 1:1 Mohamed Remaithi (42.), 2:1 Mohamed Hamdoun (86.), 3:1 Yannick Reinhart (88.), 3:2 Mohamed Remaithi (90.)

SV-DJK Unterspiesheim - DJK Dampfach 0:0.