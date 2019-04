Rhöner Teams hoffen auf den Doppelspieltag

Der FC 06 Bad Kissingen (6./37) ist mit 13 Punkten aus den fünf Spielen nach der Winterpause so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Am Osterwochenende müssen die Mannen von Trainer Rüdiger Klug zweimal ran und können ihre Serie ausbauen. Karsamstag gastiert der ebenfalls starke TSV Forst (2./47) im Sportpark; 48 Stunden später folgt der Auftritt beim TSV/DJK Wiesentheid (11./26). Bei den auf Relegationskurs befindlichen Forstern konnten die 06er im Hinspiel einen Zähler mitnehmen. "Ihr sehr guter Lauf hat sich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abgezeichnet. Wir wollen aber auch gegen diese starke Mannschaft versuchen, das Spiel mitzugestalten", erwartet Rüdiger Klug ein Spiel auf Augenhöhe. Dass seine Mannschaft in sehr guter Verfassung ist, zeigte sich beim 8:0-Kantersieg über Schlusslicht Dettelbach. Zwar waren die ersten 30 Minuten von Unkonzentriertheiten geprägt, doch dann nahmen die Kurstädter Fahrt auf. Klug: "Gut, dass wir uns von dieser Phase schnell erholen konnten. Allerdings hatte der Gegner auch nicht seinen besten Tag. Das Team präsentiert sich bisher sehr gut. Wir wollen das Optimale herausholen." Allerdings wird der TSV Forst von einem anderen Kaliber sein als bedauernswerte Dettelbacher. Der TSV um Spielertrainer Florian Hetzel holte vier Siege aus den letzten fünf Partien und musste sich zwischendurch nur Tabellenführer FT Schweinfurt (1:2) beugen. Vor allem in der Fremde überzeugt der Tabellenzweite und heimste dort 26 Zähler ein. Montagsgegner Wiesentheid kämpft dagegen um den Klassenerhalt. Für Ex-Coach Thomas Latteier steht Hassan Remeithi an der Linie, der sein Engagement beim Landesligisten FC Geesdorf abrupt in Unfrieden beendete. Ungeachtet dessen wollen sich die Kurstädter für die 1:2-Hinspielniederlage revanchieren. Klug: "Nach dem Osterwochenende haben wir einen klareren Blick auf die Tabelle. In den beiden Spielen wollen wir wieder den ein oder anderen U19-Spieler in die Mannschaft integrieren."

Bereits am Ostersamstag gastiert der TSV Münnerstadt (12./25) beim TSV/DJK Wiesentheid. Ein Punkt trennt beide Teams voneinander; mit einem Sieg würden die Jungs von Trainer Klaus Keller an den Steigerwäldern vorbeiziehen. Zwei Tage später gehen die "Nägelsieder" erneut auf Reisen. Gastgeber ist mit dem FSV Krum (14./22) ebenfalls eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller, die jeden Zähler dringend nötig hat. "Der Spielplan ist ja eine Weile bekannt. Danach wird man eine Tendenz sehen. Aber jetzt zählt für uns erstmal nur der Samstag", legt Klaus Keller den Fokus auf Osterspiel eins. Mit dem Sieg vor Wochenfrist über Rödelmaier (2:1) konnten die Mürschter nach zuvor drei Niederlagen wieder durchatmen. Entsprechend zufrieden war Münnerstadts Übungsleiter: "Vom Matchplan, vom taktischen Verhalten, haben wir alles sehr gut umgesetzt. Wir waren viel bissiger als noch zuvor bei der Niederlage in Bergrheinfeld." Für das Match in Wiesentheid verspricht Keller Vollgas: "Das Spiel hat Relegationseigenschaften. Wir wollen unseren Stempel draufsetzen - mit gutem Pressingverhalten und Aggressivität. Wiesentheid wird mit neuem Trainer versuchen, variabel zu spielen mit vielen Positionswechseln. Dafür ist Hassan Remeithi bekannt. Sie werden schwierig zu knacken sein; wir haben dafür einen Matchplan, aber das ist tagesformabhängig." Sowohl in Wiesentheid als auch in Krum wird Ahmet Coprak fehlen. Dafür kehrt Sebastian Köhler nach abgelaufener Sperre in den Kader zurück. Montagsgegner Krum steht noch mehr unter Druck, weil die Mannschaft von Trainer Manfred Fehlbaum drei Zähler weniger als der TSV hat und damit einen Abstiegsrang belegt.

Zuvor muss Krum in den Landkreis Bad Kissingen reisen und trifft auf den FC Thulba (8./32). Die Frankonen hatten vergangenes Wochenende die vierte Niederlage in Serie zu verkraften, als man in Oberschwarzach mit 1:2 den Kürzeren zog. "Wir müssen einfach weitermachen", sagt Thulbas leidgeprüfter Spielertrainer Victor Kleinhenz, der zusätzlich zur Niederlage noch die Ausfälle von Florian Heim (starke Fußprellung) und Manuel Hänelt (möglicherweise Kreuzbandriss) zu beklagen hat. "Wir hoffen, dass die beiden Verletzungen jetzt der Gipfel des Negativlaufes sind und es ab sofort wieder in die andere Richtung geht. Vom Spiel her haben wir über weite Strecken eine ansprechende Leistung gezeigt. Es war beeindruckend, wie die Mannschaft den frühen Rückstand weggesteckt hat. Das Ergebnis ist leider ähnlich wie das der letzten Wochen." Mit Respekt begegnet Kleinhenz dem FSV Krum, der ambitionierte Dampfacher mit 5:0 rupfte: "Sie kämpfen um den Klassenerhalt und werden sich zerreißen. Es waren immer enge Partien gegen sie. Das wird eine schwere Aufgabe." Im zweiten Spiel des Wochenendes reisen die Frankonen zu Schlusslicht Dettelbach und Ortsteile (16./15), das nach seinem Offenbarungseid beim 0:8 in Bad Kissingen für die Kreisliga planen kann. Thulbas Coach mahnt dennoch: "Das wird kein Selbstläufer, auch wenn sie sich scheinbar aufgegeben haben. Einige Akteure besitzen Bezirksliga-Niveau." Ob der Ausfälle und der Pleitenserie sagt Kleinhenz: "Wir werden die Phase mit der nötigen Ruhe und intensiver Arbeit überstehen. Jammern war nie ein guter Ratgeber."

Der SV Riedenberg (15./22) hat als einziges Landkreis-Team nur ein Spiel zu absolvieren; doch das hat es in sich. Im Heimspiel trifft man auf den SV-DJK Unterspiesheim (10./26), der für die Seufert-Truppe in Reichweite ist - aber nur, wenn man dreifach punktet. Riedenbergs Coach Thorsten Seufert: "Wer die Tabelle lesen kann, weiß, um was es geht. Mit einer Niederlage wären sie für uns realistisch nicht mehr zu kassieren. Es zählt nichts anderes als ein Sieg. Mit einem Dreier hätten wir wieder Kontakt." Unterspiesheim erwartet Seufert kampfstark und leidenschaftlich: "Da gilt es gegenzuhalten. Hinten nichts zuzulassen und vorne die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen. Das ist die einfache Vorgabe." Unterspiesheim kam jüngst im Kellerduell gegen Altbessingen nicht über ein torloses Remis hinaus. Das Hinspiel gegen Riedenberg war eine klare Angelegenheit für den SV-DJK. Der 3:0-Endstand war zur Pause bereits fix. In Riedenberg hoffen sie auf die Rückkehr von Patrick Barthelmes. Ansonsten gibt es keine Änderungen.