Rhöner Ligen für die neue Saison sind eingeteilt

Das zeigt die Ligeneinteilung, die der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am Dienstagabend bei der Sitzung des Bezirksspielausschusses beschlossen und anschließend veröffentlicht hat. Unter der wegen der Rückkehr des SV Ramsthal aus der Schweinfurter Kreisliga auf 16 Mannschaften aufgestockten Kreisliga Rhön wird in zwei Kreisklassen mit je 13 Teams, drei A-Klassen mit je zwölf Mannschaften und vier B-Klassen gekickt. Zwei von ihnen sind mit 13 Teams bestückt, die anderen beiden mit zwölf.

Geschichte ist derweil der SV Morlesau/Windheim - beide Mannschaften gehen künftig getrennte Wege. Die Fußballer des SV Morlesau laufen künftig als Spielgemeinschaft mit dem A-Klassisten FC Obereschenbach auf, die Kicker des SV Windheim schließen sich dem Kreisklassisten SC Diebach an. "Die Reserve wird in der B-Klasse eine Spielgemeinschaft bilden. Sechs Spiele der zweiten und zwei Spiele der ersten Mannschaft werden in Windheim stattfinden", sagt SC-Vorstand Dieter Schaub. Trainiert werden die Frankonen in der neuen Saison übrigens von Florian Thurn, der vom FC Fuchsstadt kommt und von Markus Kirchner als Co-Trainer unterstützt wird.

Die Auf- und Abstiegsregelung soll zeitnah veröffentlicht werden. Die Spielgruppentagung ist am Mittwoch, 10. Juli, 19 Uhr, beim TSV Aschach. Kreisspielleiter André Nagelsmann ist bis 6. Juli nicht erreichbar und wird von Spielgruppenleiter Peter Schmitt sowie dem Kreisvorsitzenden Rainer Lochmüller vertreten.

Die Ligen im Kreis Rhön 2019/20

Kreisliga Rhön

SG Oerlenbach/Ebenhausen (Aufsteiger)

SG Urspringen-Sondheim/Rhön

FC Bayern Fladungen

FC Reichenbach

FC Rottershausen (Aufsteiger)

FC Strahlungen

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen

Sportfreunde Herbstadt

SV Burgwallbach/Bad Neustadt

SV Ramsthal (umgruppiert)

SV Riedenberg (Absteiger)

TSV Bad Königshofen

TSV Großbardorf II

TSV Steinach

TSV Trappstadt

TSV-DJK Wülfershausen

Kreisklasse Rhön 1

SG Gräfendorf/Wartmannsroth

SG Reiterswiesen I/Arnshausen I/FC Bad Kissingen II

1. FC Bad Brückenau

BSC Lauter

DJK Waldberg (umgruppiert)

FC WMP Lauertal II (Aufsteiger, zuvor FC Poppenlauer)

SC Diebach

SV Aura

SV Obererthal

TSV Oberthulba (Aufsteiger)

TSV Wollbach/KG

VfR Sulzthal

Kreisklasse Rhön 2

SG Haard/Nüdlingen (Aufsteiger)

SG Hausen/Nordheim (Absteiger)

SG Hendungen-Sondheim/Grabfeld (Aufsteiger)

SG Heustreu/Hollstadt

SG Sandberg I/Waldberg II (Aufsteiger)

SG Unsleben/Wollbach

SG Unterweißenbrunn/Frankenheim

1. FC Eibstadt

DJK Salz/Mühlbach

FC WMP Lauertal (ehemals DJK Weichtungen)

TSV Aubstadt II

VfB Burglauer

VfR Stadt Bischofsheim

A-Klasse Rhön 1

SG Markt Geroda (Aufsteiger)

SG Obereschenbach/Morlesau

SG Oberleichtersbach (Absteiger)

1. SV Römershag

DJK Schondra

FC Elfershausen

FC Thulba II

SG Hammelburg I/Fuchsstadt II

SV Garitz

SV Machtilshausen

TSV Stangenroth

TSV Volkers

A-Klasse Rhön 2

SG Arnshausen II/Reiterswiesen II/FC Bad Kissingen III (Aufsteiger)

SG Großwenkheim I/Münnerstadt II

SG Niederlauer I/Strahlungen II

SG Salz/Mühlbach II

SG Sulzfeld/Merkershausen

SV Eichenhausen/Saal

FSV Hohenroth (umgruppiert)

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II

SpVgg Sulzdorf/Bundorf

TSV Rothhausen/Thundorf

TSVgg Hausen/KG

TV Jahn Winkels (Aufsteiger)

A-Klasse Rhön 3

SG Bastheim/Reyersbach

SG Ginolfs/Weisbach I/Unterweißenbrunn/Frankenheim II (Aufsteiger)

SG Mellrichstadt/Frickenhausen

SG Oberelsbach/Ober-Unterwaldbehrungen

TSV Stetten (Aufsteiger)

SG Eußenhausen/Mühlfeld

SG Nordheim II/Hausen II/Oberfladungen I (Absteiger)

SG Brendlorenzen/Windshausen (Absteiger)

FC Ober-/Mittelstreu

SV Herschfeld (Aufsteiger)

TSV Irmelshausen

TSV Ostheim

B-Klasse Rhön 1

SG Schondra II

SG Diebach II/Windheim I

SG Gräfendorf II/Dittlofsroda II/Wartmannsroth II

SG Hammelburg II/Fuchsstadt III

SG Hassenbach I/Reith I/Oberthulba II

SG Oberbach I/Wildflecken I/Riedenberg II/Bad Brückenau II

SG Westheim II

DJK Schlimpfhof (Absteiger)

FC Untererthal II

SG Oberleichtersbach II

SpVgg Detter-Weißenbach

TSV Waldfenster (Absteiger)

B-Klasse Rhön 2

SG Bad Bocklet/Aschach (Absteiger)

SG Burghausen/Windheim I/Reichenbach II (Absteiger)

SG Eltingshausen I/Rottershausen II

SG Euerdorf I/Sulzthal II

SG Haard/Nüdlingen II

SG Oerlenbach/Ebenhausen II

SG Premich/Langenleiten

SG Unter-Oberebersbach I/Steinach II

SG Aura II/Albertshausen I/Wittershausen I

SV Ramsthal II

TSV Wollbach/KG II

TSVgg Hausen II

VfB Burglauer II

B-Klasse Rhön 3

SG Brendlorenzen/Windshausen II

SG Eußenhausen/Mühlfeld II

SG Hendungen-Sondheim/Grabfeld II

SG Herschfeld II/Rödelmaier II

SG Heustreu/Hollstadt II

SG Leutershausen I/Burgwallbach II (Absteiger)

SG Mellrichstadt/Frickenhausen II

SG Oberelsbach/Ober-Unterwaldbehrungen II

SG Salz/Mühlbach III

SG Stockheim I/Bastheim/Reyersbach II/Ostheim II/Willmars I

SG Unsleben/Wollbach II

FC Bayern Fladungen II

B-Klasse Rhön 4

SG Großwenkheim II/Münnerstadt III

SG Herbstadt II/Irmelshausen II

SG Kleinbardorf I/Bad Königshofen II

SG Sulzfeld/Merkershausen II/Eibstadt II

SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld I/Alsleben I

SG Wargolshausen I/Wülfershausen II (Absteiger)

SV Eichenhausen/Saal II (neu)

FC WMP Lauertal III (ehemals TSV Maßbach, freiwilliger Rückzug aus der A-Klasse)

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III

SpVgg Sulzdorf/Bundorf II

SpVgg Althausen-Aub

TSV Aubstadt III

TSV Rothhausen/Thundorf II