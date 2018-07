Ramsthal überrascht den höherklassigen FC 06

Außerdem spielten

0:1 Sascha Ott (13., 0:2 Enrico Ott (34.), 1:2 Ervin Gergely (72.), 2:2 Fuaad Kheder (78.).Ein ordentliches Vorbereitungsspiel lieferten sich der Bezirks- und der Kreisligist im Kissinger Sportpark. Ramsthal wollte "aus einer eher defensiven Haltung heraus mit Kontern zum Erfolg kommen", berichtete SV-Coach Tim Herterich. Die Taktik ging in der ersten Halbzeit auf, nach schnellem Umschaltspiel netzte Sascha Ott nach Steilpass von Enrico Ott und Letzterer nach Vorarbeit von Timo Kaiser ein. Bei einem dritten Konter brachte Sascha Ott den Ball aus günstiger Position nicht im vom Jan Hofmann gehüteten Kasten unter. Der optisch überlegene Bezirksligist, bei dem Coach Mario Wirth die jungen Luis Hüfner und Cedric Bäßler einsetzte, erhöhte nach einer Stunde gegen kräftemäßig nachlassende Ramsthaler den Druck und kam durch Ervin Gergely und den eingewechselten Fuaad Kheder, die nach Flanken einliefen, zum hochverdienten Ausgleich. "In den Schlussminuten hätten die 06-er gewinnen können, wenn sie Hochkaräter genutzt hätten", sagte der Ramsthaler Trainer Tim Herterich.Lucas Fleischmann (90.).Das Duell zweier Bezirksligisten auf neutralem Platz in Großwenkheim endete durch den Last-Minute-Treffer von Lucas Fleischmann mit einem verdienten Erfolg der Lauertaler. Diese sind nach Abgängen einiger Stammspieler in der Findung; gute Ansätze waren erkennbar.TSV Steinach - DJK Waldberg 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Steffen Schmidt (24.), 2:0, 3:0 Maximilian Hein (27., 70.), 3:1 Julius Zehe (72.), 4:1 Michael Voll (90.).FC Rottershausen - TSV Reiterswiesen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Gani Dervisi (28.), 1:1 Frank Seufert (88.).FC Rottershausen - FG Marktbreit-Martinsheim 2:4 (2:2). Tore: 1:0 Fabio Erhard (22.), 1:1 Nico Quentzler (25.), 2:1 Johannes Kanz (34.), 2:2 Nico Quentzler (45.), 2:3 Lawrence Uwalaka (50.), 2:4 Fabian Seemann (67.).SG Bad Bocklet/Aschach - BSC Lauter 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Anu-in Bamrumnok (32.), 0:2 Julian Kühnlein (60.), 0:3 Florian Fichtl (76.), 0:4 Simon Kessler (79.).SG Unterweißenbrunn/Frankenheim - FC Bad Brückenau 2:4 (1:3). Tore: 0:1 Alexander Krämer (5.), 0:2 Ronald Kömpel (18.), 1:2 Fabian Reder (19.), 1:3 Sergej Schill (43.), 2:3 Julian Enders (65.), 2:4 Andreas Firsching (74.).SV Aura - FV Nieder-/Oberwerrn 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Michael Grübl (52.), 0:2 Sascha Schreiber (81., Foulelfmeter), 0:3 Matthias Wiatkowski (88.).SG Burghausen/Windheim/Reichenbach II - FC Poppenlauer 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Johannes Katzenberger (45.), 2:0 David Dietz (60.), 2:1 Michael Streit (88.).TSV Oberthulba - DJK Wülfershausen 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Markus Markert (6.), 2:0 Dominik Metz (28.), 2:1 Julian Schaupp (31.), 3:1 Kevin Voll (43.), 4:1 Markus Markert (47.).SV Garitz - TSV Aubstadt II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Dominik Wachenbrönner (5.), 0:2, 0:3 Jakob Rat (21., 56.).SG Pfändhausen/Rannungen II - SG Oerlenbach/Ebenhausen 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Christian Prediger (24.), 1:1 Johannes Müller (42.).SV Euerbach/Kützberg II - SG Oerlenbach/Ebenhausen 2:6 (0:4). Tore: 0:1 Frank Schmitt (17., Foulelfmeter), 0:2 Joachim Hofmann (22.), 0:3 Johannes Müller (31.), 0:4 Joachim Hofmann (44.), 0:5 Dominik Röhner (71.), 1:5 Philipp Hoherz (76.), 1:6 Michael Bieber (81.), 2:6 Thomas Hartmann (84.). Gelb-Rot: Michael Bieber (Oerlenbach/Ebenhausen, 89.).TSV Rothhausen/Thundorf - SG Zeuzleben/Stettbach 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Michael Weigand (9.), 1:1 Mohammed Mozaffori (31.), 2:1 Philipp Klopf (33.), 3:1 André Schmitt (64.), 3:2 Yannik Weissenberger (81.).SG Großwenkheim/Seubrigshausen - TSV Nordheim/Rhön 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Stefan Manger (3.), 1:1 Jona Schneider (76.).SG Oberelsbach/Ober-/Unterwaldbehrungen - TSV Stangenroth 3:6 (1:3). Tore: 0:1 Lukas Faber (5.), 0:2 Johannes Edelmann (8.), 0:3 Jonas Wehner (26.), 1:3 Enrico Rauch (44., Eigentor), 1:4 Florian Wehner (58.), 2:4 Sandro Hammel (70.), 2:5 Jonas Wehner (76.), 2:6 Thomas Köth (78.), 3:6 Steffen Sitzmann (79.).SV Machtilshausen - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Erik Beyer (37.), 0:2, 0:3 Frederic Henz (48., 49.).SG Premich/Langenleiten - SG Eltingshausen/Rottershausen II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Dominik Metzler (7.), 1:1 Moritz Bühner (75.).SG Pfändhausen/Rannungen II - VfB Humprechtshausen 2:2 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Daniel Stühler (19, 21.), 1:2 Michael Fry (23.), 2:2 Max Oppel (88.).SG Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II/Reiterswiesen II - SG Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II 1:4 (0:0). Tore: 0:1 Jan Enders (55.), 0:2 Benjamin Gold (74.), 1:2 Daniel Jermaschew (76.), 1:3 Jan Enders (77.), 1:4 Tobias Klas (89.). Gelb-Rot: Tobias Romeis/Bad Brückenau/Oberleichtersbach, 82.).SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II - DJK Salz/Mühlbach 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Philipp Scholz (23., 27., Foulelfmeter), 0:3 Oliver Stumpf (57.).