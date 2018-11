Primus Haard dreht erst in Unterzahl die Partie

TSV Steinach - TSV Großbardorf II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Aaron Friedel (17.). Bes. Vorkommnis: Arne Wieschal (Steinach) verschießt Foulelfmeter (38.). Gelb-Rot: Joshua Jung (94., Steinach).

Mit einer mageren Nullnummer hatten sich die Steinacher in der Vorrunde aus Großbardorf verabschiedet. Auf heimischem Geläuf wollte das Team von Michael Voll jetzt natürlich deutlich mehr. Doch es sollte ein harter Kampf werden auf schwerem Untergrund. Mit einem Traumtor nach Hacke-Spitze-Kombination und einem überlegten Abschluss ins lange Eck brachte Aaron Friedel, der selbst mal für die Gallier in jungen Jahren die Kickstiefel geschnürt hatte, die Steinacher in Front. Die Gastgeber spielten munter mit und ruhten sich nicht auf ihrer Führung aus, verpassten es aber, vom Kreidepunkt aus die Vorentscheidung herzustellen. Nach Foul an Friedel schoss Arne Wieschal das Spielgerät so schwach, dass Keeper Christian Dietz keine Mühe hatte, die Kugel aus der Gefahrenzone zu bringen. Nach dem Kabinengang zogen die Gäste ein 45-minütiges Powerplay auf und drückten die Steinacher komplett in ihre eigene Hälfte zurück. Mit gelegentlichen Nadelstichen sorgten die Platzherren für gewisse Entlastung. Franz-Xaver Rosshirt im Steinacher Kasten erwies sich als sicherer Rückhalt und ließ keinen Gegentreffer zu.bit

FC Fladungen - FC Reichenbach 1:0 (0:0). Tor: Simon Heim (55.). "Es war ein typisches Herbstspiel, Kampf war Trumpf", beschrieb FC-Sprecher Matthias Panten das Geschehen. Damit kamen zunächst die Gäste besser zurecht, die nach 18 Minuten die erste Chance durch Christian Kühnlein besaßen, diese allerdings ungenutzt ließen. Da auch den Gastgebern wenig einfiel, ging es folglich mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Aus dieser kamen die Fladunger besser zurück auf das Feld und drängten gleich auf die Führung. Ein erstes Warnsignal sendete Christopher Goldbach, dessen Schuss aus 20 Metern an den Pfosten klatschte (48.). Kurze Zeit später war es dann aber soweit: Goldbach startete ein unwiderstehliches Solo, ließ fünf Gegenspieler inklusive Gästekeeper stehen und passte nach innen, wo Simon Heim nur noch den Fuß hinhalten musste. Reichenbach wirkte geschockt und hätte in der Folge das zweite Gegentor kassieren können, doch sowohl Jannik Weiss als auch Simon Heim brachten aus aussichtsreicher Position den Ball nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite fiel den Gästen, die noch einmal alles nach vorne warfen, allerdings relativ wenig ein. Die Abwehrreihe der Hausherren stand sicher und die wenigen Bälle, die durch kamen, waren eine sichere Beute für Keeper Michael Wehner. So blieb es beim knappen 1:0-Heimerfolg der Fladunger, die ihr Polster auf die Abstiegsplätze dadurch weiter vergrößern konnten.

SpVgg Haard - SG Burghausen/Windheim/Reichenbach II 3:2 (0:2). Tore: 0:1 Jonas Beck (38.), 0:2 Christian Nöth (45., Elfmeter), 1:2 Vincent Kiesel (47., Elfmeter), 2:2, 3:2 Rene Bartsch (68., 72.). Gelb-Rot: Oliver Hillenbrand (57., Haard). Die Gastgeber starteten gut in die Partie und hatten zu Beginn noch alles unter Kontrolle. Nach 20 Minuten vergab Rene Bartsch die erste große Möglichkeit, er zielte knapp am Tor vorbei. Aus heiterem Himmel erzielte Jonas Beck per Fernschuss die Führung für die Gäste, die durch einen Elfmeter sogar noch ausgebaut wurde. In der zweiten Halbzeit ließ sich die Spielvereinigung jedoch weder vom Rückstand noch von einem Platzverweis aus der Ruhe bringen. Der SG ging nach und nach die Luft aus und so drehte Haard das Spiel durch einen Strafstoß und einen Doppelpack von Torjäger Rene Bartsch. "Respekt an die Mannschaft, wie sie das Spiel zu zehnt souverän heruntergespielt hat", lobte Haards Abteilungsleiter Peter Haupt. TSV Münnerstadt II - SG Bad Bocklet/Aschach 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Stefan Weingart (86.), 0:2 Jonathan Beer (88.), 1:2 Kevin Mangold (90., Elfmeter). In den ersten 45 Minuten hatten die Spieler anscheinend ihr Mittagessen noch nicht verdaut, denn viel bot sich den etwa 50 Zuschauern im Münnerstädter Sportzentrum nicht. Nach Wiederanpfiff wurde die Gangart deutlich ruppiger und der Schiedsrichter musste einige Male den gelben Karton zücken. Kurz vor Schluss ließ die Konzentration der Gastgeber schließlich nach und die Gäste erzielten innerhalb von drei Minuten zwei letztlich spielentscheidende Treffer. Kevin Mangolds Anschlusstreffer per Elfmeter in der Nachspielzeit kam etwas zu spät. So verbleibt die zweite Mannschaft des TSV auf dem vorletzten Tabellenplatz. TSV Rothhausen/Thundorf - SG Pfändhausen/Rannungen II 1:5 (0:2). Tore: 0:1 Manuel Kuhn (28.), 0:2 Peter Hahn (41.), 0:3 Alexander Müller (51.), 1:3 Stefan Heim (70.), 1:4 Alexander Müller (83.), 1:5 Louis Schuler (89.). Zunächst konnte der TSV gut dagegenhalten und die Partie in der ersten halben Stunde sehr ausgeglichen gestalten. Nach einem Einwurf fasste sich Manuel Kuhn auf Seiten der Gäste ein Herz und beförderte das Spielgerät als unhaltbare Bogenlampe aus gut 35 Metern über den verdutzten Tobias Geier hinweg ins Tor. Zwei weitere Gegentore fingen sich die Hausherren aufgrund von leichtfertigen Ballverlusten im Mittelfeld. "Danach wurde Pfändhausen immer besser, je länger das Spiel gedauert hat", gab TSV-Spieler Markus Röss zu Protokoll. Daran änderte auch Stefan Heims Ehrentreffer nicht mehr viel. TSV Maßbach - TSV Nüdlingen 5:1 (3:0). TSV Maßbach - TSV Nüdlingen 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Sebastian Händel (12.), 2:0, 3:0 Martin Baumgart (23., 40.), 3:1 Tobias Seufert (50.), 4:1 Michael Krautschneider (73.), 5:1 Martin Baumgart (80.). Maßbach dominierte zwar spielerisch fast die gesamte Partie, leistete sich aber auch viele Unkonzentriertheiten und leichtfertige Abspielfehler, die die Gäste mehrfach in aussichtsreiche Schusspositionen kommen ließen. Zum Glück der Gastgeber nutzten die Nüdlinger diese Möglichkeiten jedoch nicht konsequent aus, während sich Maßbach deutlich effektiver zeigte. Auch vom Gegentor, ein sehenswerter Schlenzer genau in den Winkel, ließ man sich nicht beeindrucken. "Sowohl wir als auch Nüdlingen hätten noch ein oder zwei Tore mehr schießen können, da wäre mehr drin gewesen", resümierte Abteilungsleiter Alexander Heck. rus Außerdem spielten SV Burgwallbach/Leutershausen - FC Strahlungen 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Pascal Memmler (11.), 2:0 Hannes Weikard (26.), 3:0 Benedikt Floth (31.), 3:1 Markus Neder (78.), 4:1 Marcel Mölter (81.). SG Sulzfeld/Merkershausen - SG Niederlauer I/Strahlungen II 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Dominik Mauer (13.), 1:1 Ludwig Rothaug (44., Foulelfmeter), 2:1 Sebastian Betz (54.), 2:2, 2:3 Manuel Knaier (78./Handelfmeter, 80.). Gelb-Rot: Martin Seufert (56., Sulzfeld).