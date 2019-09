Premieren-Sieg der Rottershäuser Kickerinnen

SV Langendorf - Spfr. Herbstadt 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Ann-Kathrin Diller (33.).

Zweites Spiel und zweite Niederlage für den SV Langendorf. Die freilich nicht hätte sein müssen angesichts der ausgeglichenen Spielanteile in einem Match mit wenigen Torchancen und umso mehr Mittelfeld-Aktionen. Ann-Kathrin Diller entschied das Spiel zu Gunsten der Sportfreundinnen mit ihrem Kopfballtreffer nach einem scharf getretenen Eckball von Julia Seidling, die kurz vor der Pause einen Freistoßball an die Latte setzte. Die beste Chance zum Ausgleich bot sich Svenja Cotadamo mit ihrem knapp verzogenem Schuss nach einer Ecke von Alina Völkl. "Mein Team hat gekämpft, aber die Mannschaftsleistung ist ausbaufähig", bilanzierte Langendorfs Trainerin Sabrina Zeißner.

SG Albertshausen/Nüdlingen - FV Dingolshausen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Meike Marschall (68.), 1:1 Mirjam Halbig (83.).

Ein Punkt gegen den Vizemeister der Vorsaison ist sicher ein achtbares Ergebnis - aber nicht nach diesem Spiel. "Gegen die ersatzgeschwächten Gäste hätten wir die Partie eigentlich schon nach fünf Minuten für uns entscheiden müssen", wusste SG-Trainer Benny Mast angesichts der Hochkaräter von Luisa Schmitt, Carina Neuber und Laura Hauck samt den Lattentreffern von Sandra Hocke und Carina Neuber. Dagegen sah sich Albertshausens Torfrau Aileen Rippl in Halbzeit eins nur einmal geprüft durch einen Fernschuss. Und wer vorne die Tore nicht macht, wird hinten bestraft. Die alte Fußballweisheit traf auf einmal zu, als Meike Marschall mit ihrem Solo den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellte. Wütende und teilweise zu hektische Angriffe der Gastgeber folgten mit weiteren Gelegenheiten für Luisa Schmitt, Mirjam Halbig und Carina Neuber, ehe Carina Neuber bei einem Konter die Übersicht behielt und Mirjam Halbig perfekt bediente.

FC Rottershausen - SG Schönderling/Thulba 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Alisha Erhard (58.).

"Wir sind in der Liga angekommen", frohlockte FC-Trainer Michael Göller nach dem ersten Saisonsieg im bereits dritten Spiel, in dem die Gäste vor dem Wechsel die besseren Gelegenheiten und auch mehr Ballbesitz hatten, aber die gute FC-Torfrau Veronika Loose nicht überwinden konnten. Die insbesondere in der Offensive stark ersatzgeschwächten Rottershäuser Frauen hatten bis dahin nur den Weitschuss von Sophie Will anzubieten. "In der Halbzeitansprache habe ich meinen Spielerinnen gesagt, dass wir weiter aus einer stabilen Abwehr heraus spielen und sicher unsere Chance bekommen werden", sagte Göller. Und damit Recht behalten sollte, denn eine überlegen geführte zweite Halbzeit wurde gekrönt mit dem Siegtreffer durch Alisha Erhard.

TSV Rannungen - DJK Schondra 1:3 (0:0). Tore: 0:1 Keriman Abbate (60.), 0:2 Nicole Brust (75.), 0:3 Sarah Henz (81.), 1:3 Isabell Reck (89.).

Erstmals hat die DJK Schondra, und zwar zusammen mit dem FC Thulba, eine U-17-Mannschaft gemeldet. Dass Nachwuchs dringend vonnöten ist, bewies das Gastspiel beim TSV Rannungen, das die Rhönerinnen mit nur zwölf Spielerinnen bestreiten mussten. Dennoch reichte es zu einem ungefährdeten Erfolg beim Neuling, auch wenn die Tore erst nach der Pause fallen sollten. "In der zweiten Halbzeit hat sich die gute Vorbereitung bezahlt gemacht, kommentierte DJK-Sportleiterin Sissy Martin. Nach dem Führungstreffer durch die schöne Einzelleistung von Keriman Abbate sorgte Nicole Brust mit ihrem Schuss von der Strafraumgrenze für die Vorentscheidung. Sarah Henz legte den dritten Gästetreffer nach, ehe Isabell Reck für den Ehrentreffer der Gastgeber sorgte.