Premichs Plan geht doch noch auf

TSV Waldfenster - SG Oberleichtersbach II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Maximilian Knüttel (15.), 0:2 Niklas Beck (17.), 0:3 Maximilian Knüttel (55.).

Der TSV Waldfenster legte den Gegnern die Bälle selbst auf. Die individuellen Fehler der Heimmannschaft erleichterten der Spielgemeinschaft das Toreschießen. Waldfensters Trainer Philipp Heusinger reagierte, doch auch mit drei Stürmern konnte sich der TSV kaum zwingende Chancen herausspielen. Mit Ausnahme des Hochkaräters von Marcel Schmitt, der nach einer schönen Kombination nicht das leere Tor traf. "Oberleichtersbach hat das Spiel in der zweiten Halbzeit sehr gut verwaltet und verdient gewonnen", sagte Heusinger.

SpVgg Detter-Weißenbach - SC Diebach II/Windheim 3:4 (1:3). Tore: 0:1 Markus Kirchner (7.), 1:1 Marvin Hägerich (12.), 1:2, 1:3 Mark Kurek (15., 37.), 2:3 Marvin Hägerich (57.), 2:4 Mark Kurek (72.), 3:4 Fabian Marx (83.).

Für die Zuschauer war es ein gelungenes Auftaktspiel. Denn trotz des schwülen Wetters sahen sie eine flotte und spannende Partie. In der ersten Hälfte waren die Gäste die etwas stärkere Mannschaft. Nach der Pause riss die Sportvereinigung das Spiel an sich. Doch nur die Diebacher und Windheimer wussten ihre Chancen eiskalt zu verwandeln. Detter-Weißenbach hingegen tat sich bei der Chancenverwertung schwer. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen.

SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II/Bad Brückenau II - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 4:3 (1:3). Tore: 1:0 Tobias Hüther (24.), 1:1 Mika Straub (37.), 1:2 Dominik Metz (39.), 1:3 Frederic Henz (42.), 2:3 Simon Hergenröder (52.), 3:3 Moritz Metz (71., Elfmeter), 4:3 Simon Hergenröder (84.). Im Duell zweier Spielgemeinschaften lieferten sich die Kontrahenten einen wilden Schlagabtausch. Die leicht favorisierte Heimmannschaft ging durch Tobias Hüther in Führung. In der Schlussphase der ersten Hälfte drehten die Gäste, die einige junge Neuzugänge integrieren wollen, mit drei Toren binnen fünf Minuten das Spiel. Doch die Elf von Trainer Michél Henkel ließ sich davon nicht beeindrucken und riss die Partie im zweiten Durchgang an sich. Moritz Metz per Strafstoß und Simon Hergenröder, der einen Doppelpack schnürte, drehten das Spiel erneut.smb

VfB Burglauer II - SG Bad Bocklet/Aschach 0:4 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Nicklas Kubyschta (65., 70.), 0:3, 0:4 Jan Blasek (74., 79.).

Obwohl der VfB Burglauer den Kader mit Spielern aus der ersten Mannschaft aufgefüllt hatte, konnte der Gastgeber nicht punkten. Denn die Bad Bockleter und Aschacher zeigten eine geschlossen gute Mannschaftsleistung und dominierten das gesamte Spiel über. "Wir haben verdient gewonnen und sind sehr zufrieden mit diesem Auftaktsieg", so SG-Abteilungsleiter Thomas Kraus.

SG Premich/Langenleiten - SG Eltingshausen/Rottershausen II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Adriano Schmitt (78.), 2:0 Luca Oppelt (88.).

In den ersten Minuten der neuen Saison hatte die SG Premich/Langenleiten noch Startschwierigkeiten. "Der Gast hat in den ersten 20 Minuten viel Druck gemacht, so wie wir es eigentlich geplant hatten", erzählte Premichs Trainer Nico Wehner. Den verkorksten Start konnten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit korrigieren. Adriano Schmitt schloss nach einer Ecke direkt ins untere Eck ab. Jugendspieler Luca Oppelt legte einen Alleingang hin und erhöhte auf 2:0.

Spiele im Stenogramm

SG Schondra II/Breitenbach/Schönderling - SG Westheim II/Machtilshausen II/Pfaffenhausen/Langendorf 5:1 (2:1). Tore: 0:1 Niklas Vierheilig (13.), 1:1, 2:1 Timo Schneider (19., 40., Elfmeter), 3:1 Vladimir Denesiuc (51.), 4:1 David Hahn (58.), 5:1 Patrick Hahn (77.).

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth II - FC Untererthal II 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Marcus Schäfer (10.), 1:1 Jonas Schaidt (52., Elfmeter), 1:2 Lukas Koch (56.), 1:3 Kevin Wüscher (85.), 1:4 Sandro Koch (88.).

TSV Wollbach II - SG Steinach II/Unter-Oberebersbach I 3:2 (0:2). Tore: 0:1 Fabian Schäfer (13.), 0:2 Dominik Gensch (18., Foulelfmeter), 1:2, 2:2 Silas Wehner (58., 67.), 3:2 René Schneider (90.). Gelb-Rot: Niklas Otter (68.), Fabian Schäfer (71.), Johannes Borst (88., alle Steinach).

SG Oerlenbach/Ebenhausen II - SG Haard/Nüdlingen II 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Moritz Mützel (12.), 1:1 Niclas Floth (18.), 1:2 Patrick Iff (48.), 1:3 Oliver Hillenbrand (75., Elfmeter), 2:3 Moritz Mützel (85.).

SG Großwenkheim II/Münnerstadt III - SpVgg Althausen-Aub 0:6 (0:3). Tore: 0:1 Lennart Seufert (10.), 0:2 Philip Ruck (34.), 0:3 Christopher Jundel (39.), 0:4 Sebastian Arrighy (60.), 0:5 Julian Kuhn (65.), 0:6 Philip Ruck (70.). Gelb-Rot: Abdel Alhussein (44., Großwenkheim).

SG Herbstadt III/Irmelshausen II - FC WMP Lauertal III 1:5 (1:3). Tore: 1:0 Marco Scheibe (17.), 1:1, 1:2 Martin Baumgart (28., 32.), 1:3 Heiko Seufert (42.), 1:4 Martin Baumgart (48.), 1:5 Dirk Martin (64.).

TSV Rothhausen/Thundorf II - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Christian Geßner (27.), 0:2, 0:3 Rafael Eckert (78., 82.).