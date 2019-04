Poppenlauer bejubelt historischen Derbysieg

TSV Maßbach - FC Poppenlauer 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Florian Kleinhenz (7.), 0:2 Andre Keßer (26.), 0:3 Florian Kleinhenz (28.). Einen herben Schlag im Aufstiegskampf erlitt der TSV Maßbach am Karsamstag. Der Halbzeitstand war schon der Endstand im vorerst letzten Lauertalderby, in welchem Florian Kleinhenz die Poppenläurer mit einem nicht zu verteidigenden Kopfball in Führung brachte. 20 Minuten später bediente Tim Potschka FC-Torjäger Andre Keßler, der aus 16 Metern einschoss. Den Endstand erzielte schließlich Florian Kleinhenz, dessen Doppelpack aus einer Vorarbeit von Andre Keßler resultierte, der zuvor einen Maßbacher Fehlpass abgefangen hatte. Wie berichtet, fusionieren die beiden Rivalen in der neuen Saison, mit der DJK Weichtungen als dritten Partner.

SV Eichenhausen/Saal - SpVgg Haard 5:2 (2:1). Tore: 1:0 Sebastian Bayer (17.), 1:1 Vincent Kiesel (26.), 2:1, 3:1 Sebastian Bayer (30., 50.), 3:2 Pascal Hillenbrand (55.), 4:2 Sebastian Bayer (58.), 5:2 Luca Zinßler (88.). Der Tabellenführer wurde regelrecht überrollt von einer hochmotivierten SV-Truppe - und einem vierfachen Torschützen Sebastian Bayer. Konzentriert bis in die Haarspitzen legte sich Eichenhausen/Saal von der ersten Minute an ins Zeug. Und ging durch den ersten Streich von Sebastian Bayer in Führung. Doch Haard konterte und schaffte durch Vincent Kiesel den Ausgleich. Der SV schaltete jedoch sofort wieder in den Angriffsmodus, legte noch vor der Pause das 2:1 durch ein klasse Solo von Sebastian Bayer vor, der fünf Minuten nach Wiederanpfiff auf 3:1 erhöhte. Auch vom zweiten Haarder Treffer durch Pascal Hillenbrand ließen sich die Gastgeber nicht beirren. Erneut Sebastian Bayer nach unwiderstehlichem Solo und Luca Zinßler machten den verdienten Sieg perfekt, der den Haardern auch noch die Tabellenführung kostete.

SG Bad Bocklet/Aschach - SV Garitz 2:6 (1:3). Tore: 0:1 Alexander Flassig (19.), 0:2,0:3 Simon Herold (25.,33.), 1:3 Jan Blasek (36., Elfmeter), 1:4 Benedikt Niebling (47.), 1:5 Konstantin Papadopoulos (70.), 2:5 Fabian Götz (89.), 2:6 Konstantin Papadopoulus (90.). Schon zur Halbzeit führten die Gäste durch das Tor von Alexander Flassig und Simon Herolds Doppelpack. Jan Blasek erzielte per Elfmeter vor der Pause zumindest noch das 1:3 für die SG. Im zweiten Abschnitt eröffnete Benedikt Niebling den Garitzer Torreigen, ehe Konstantin Papadopoulos mit seinem Doppelpack alles klar machte. Da half auch der zwischenzeitliche Treffer von Fabian Götz nicht mehr, dessen Mannschaft nun nochmal in den Abstiegskampf geraten könnte.

TSV Nüdlingen - SG Niederlauer/Strahlungen II 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Steffen Hein (58., Elfmeter), 1:1 Lukas Meder (60.), 1:2 Sebastian Schneider (65.), 2:2 Tobias Seufert (75.). Den etwa 100 Zuschauern bot sich in Nüdlingen zunächst ein ereignisarmes Spiel. Nach der Pause verursachte TSV-Torwart Justus Günter einen Elfmeter, den Steffen Hein sicher verwandelte. Lukas Meder gelang fast im direkten Gegenzug der Ausgleich. Nun waren beide Mannschaften besser im Spiel. Sebastian Schneiders 1:2 glich Tobias Seufert in der 75. Minute aus und sicherte dem TSV Nüdlingen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

TSV Rothhausen/Thundorf - TSV Münnerstadt II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Rene Saal (15.), 2:0 Stefan Heim (60.). Nach einigen Niederlagen, die den TSV Rothhausen/Thundorf den Anschluss an die Spitzengruppe gekostet hatten, gelang gegen Schlusslicht TSV Münnerstadt ein knapper, aber kaum gefährdeter Sieg. Nach Rene Saals frühem Führungstreffer übernahmen die favorisierten Hausherren die Kontrolle und ließen in der Defensive nur wenig zu. Dennoch dauerte es bis zur 60. Minute ehe Stefan Heim das erlösende 2:0 erzielte gegen die mit nur elf Spielern angetretene Bezirksliga-Reserve.

SG Großwenkheim/Seubrigshausen - DJK Eußenhausen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Ronny Sitzmann (44.), 0:2 Leo Pfennig (76., Eigentor). Die Akteure boten Sommerfußball mit wenig spielerischen Glanzpunkten. Mal abgesehen vom Führungstreffer der DJK, der war absolut sehenswert. Kurz vor der Pause zog Ronny Sitzmann aus gut zwanzig Metern ab - und versenkte das Leder im Dreieck. Ansonsten war die Partie über weite Strecken zerfahren, geprägt von vielen Fehlpässen. Die Bälle wurden oft einfach nach vorne geschlagen, was mit Spielkultur wenig zu tun hatte. Die Gäste zeigten jedoch einen Tick mehr Biss und Einsatz; dies bescherte ihnen drei Punkte, mit denen sie dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher kommen.

Aufgrund der personell bedingten Absage der SG Burghausen kam die SpVgg Sulzdorf am Samstag kampflos zu drei Punkten. Außerdem spielten SG Pfändhausen/Rannungen II - SG Salz II/Mühlbach II 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Peter Hahn (17.), 2:0, 3:0, 4:0 Luca Erhard (20., 36., 69.).