Platzt der große Aufstiegstraum der SG Garitz/Nüdlingen?

Es war alles so schön geplant: Beim letzten Heimspiel gegen Großlangheim wollten die Handballerinnen der SG Garitz/Nüdlingen mit ihren Fans den längst eingetüteten Aufstieg in die Bezirksoberliga feiern. Sekt und Freibier waren bestellt, die Meister-T-Shirts gedruckt. Dann kam Corona. Und plötzlich hängt der Aufstieg am seidenen Faden.

15 Siege und 30 Punkte, kein Unentschieden und erst recht keine Niederlage - die Handball-Frauen der SG Garitz/Nüdlingen haben Überragendes geleistet in der aktuellen Saison. Schon am 29. Februar machten sie die Meisterschaft in der Bezirksliga klar - und das als Aufsteiger.

Angst vor Saison-Wiederholung

"Es wäre schade, nach so einer Saison nicht aufsteigen zu dürfen", sagt Elena Keßler, Spielerin und Ansprechpartnerin für die Presse bei der SG, etwas geknickt. "Es wäre blöd, wenn die ganze Saison gestrichen würde", ergänzt sie.

Ganz abwegig scheint dieser Gedanke nicht. Karsten Günther, Manager des Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig, sprach sich kürzlich dafür aus, angesichts der Coronavirus-Krise die Saison abzubrechen und alle Spiele zu annullieren. "Für mich ist aktuell das Greifbarste, dass man die Saison einfach nochmal spielt, dass man bei null anfängt - dann aber ab September wieder", sagte er gegenüber "Sport im Osten".

Tanja Sadowski, Handball-Koordinatorin beim SV Garitz, glaubt nicht, dass es so weit kommt. Vor allem nicht in den unteren Ligen. Doch sie sagt auch: "Wir wissen nicht, ob die Saison vollendet wird. Und wenn, weiß niemand ganz genau, wie es ablaufen soll."

Nicht nur die letzten Spieltage stünden aus, sondern auch Qualifikations-Partien für die kommende Saison. Unter Umständen könne der Zweitplatzierte der Bezirksliga auch noch den Aufstieg anpeilen.

"Prinzipiell ist es ja für uns Handballer möglich, die Runde ein oder zwei Monate zu verlängern", rechnet Sadowski eher mit Nachholspielen. "In den kommenden Wochen werden bei denen, die Entscheidungen treffen, einige Köpfe rauchen."

Wenn die laufende Spielzeit tatsächlich "auf Null gesetzt" wird und ab Herbst wiederholt werden sollte, wäre das "für die Mädels echt tragisch", sagt Sadowski. Zumal sie bezweifelt, dass es wieder so perfekt mit wenig Verletzten und einer beispiellosen Siegesserie läuft.

Trauer und Verunsicherung

Die Spielerinnen hätten sich so auf die letzten beiden Heimspiel gefreut. Das für kommenden Samstag angesetzte Spiel der Zweiten Mannschaft in Bad Brückenau sei extra zeitlich nach vorn geschoben worden, damit deren Spielerinnen beim Match und der Feier der Ersten hätten dabeisein können. Zwischen beiden Teams gab es während der Saison einen regen Austausch.

Elena Keßler hat bei ihren Mitspielerinnen zwei Arten von Gefühlen festgestellt: Traurigkeit, weil sie die letzten zwei Begegnungen nicht mehr machen können. Und Unsicherheit, ob sie wirklich aufsteigen dürfen.

Sollte es dazu kommen, "wollen wir auf jeden Fall intern eine Aufstiegsfeier steigen lassen. Und wenn die zwei Spiele noch stattfinden, auch mit den Fans. Viele sind überallhin mitgereist und haben uns unterstützt".

Übrigens: Derzeit halten sich die Spielerinnen der SG Garitz/Nüdlingen mit Joggen fit. In die Trainingshalle dürfen sie nicht; die ist gesperrt. Einige von ihnen erfüllen aber laut Keßler ganz andere Aufgaben. Zwei Mannschaftskameradinnen befinden sich gerade in Ausbildung bei der Polizei und bereiten sich auf eine Verschärfung der Corona-Krise vor. Eine Medizinstudentin und eine Krankenpflegerin werden eingelernt. Sie sollen im medizinischen Bereich helfen können.