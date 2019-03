Ordentliche Portion Spannung am Kohlenberg

FC Fuchsstadt - FC Geesdorf (Samstag, 15 Uhr) Der Punktspiel-Start ins Sportjahr 2019 beschert dem FC Fuchsstadt (10./26) ein interessantes Heimspiel. Zu Gast ist der FC Geesdorf (8./27), der im Hinspiel in einem turbulenten Match mit 4:3 bezwungen wurde. "Unser vorrangiges Ziel muss sein, in den nächsten Wochen fleißig zu punkten, damit wir uns einen Vorsprung auf die Abstiegsplätze erarbeiten", sagt Martin Halbig. Dem FC-Übungsleiter ist schließlich die vergangene Saison noch in Erinnerung, als bis zur letzten Partie um den Klassenerhalt gezittert werden musste.

Die Vorbereitung verlief ordentlich, das viertägige Trainingslager in Thüringen laut Halbig sogar "optimal". Enttäuscht zeigte sich der FC-Coach dagegen von den Absagen einiger unterklassiger Testspielgegner. "Erst wurde zugesagt, um dann kurz vor dem Spiel wieder abzusagen." Lediglich der FC 06 Bad Kissingen traute sich ein Duell mit den Kohlenberglern zu, das der schwer ersatzgeschwächte Bezirksligist im Sportpark mit 0:4 verlor. In personeller Hinsicht fehlen den Gastgebern lediglich der grippekranke Michael Emmer sowie der langzeitverletzte Tobias Stöth. Ein Comeback nach längerer Verletzungspause könnte Florian Thurn feiern, dessen Kreuzbandriss ausgeheilt ist.

In jedem Fall gefordert ist bei der Kohlenberg-Elf die Defensive. "Geesdorf hat vorne brutale Qualität", sagt Martin Halbig und meint damit insbesondere Fazdel Tahir sowie die Weiglein- und Remaithi-Brüder. Spielertrainer Hassan Remaithi wird am Ende der Saison nach achtjähriger erfolgreicher Trainertätigkeit, in der der Sprung von der Kreisklasse in die Landesliga gelang, den Dirigentenstab an Jannik Feidel abgeben. Der 23-Jährige spielt aktuell in der Bayernliga bei der Reserve der Würzburger Kickers.