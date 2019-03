Oerlenbach/Ebenhausen schlägt Sulzthal

TSV Wollbach - SC Diebach 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Felix Warmuth (67.), 1:1 Patrick Schmähling (74.). Gelb-Rot: Timo Trost (90.+3, Wollbach). Im Stile einer Spitzenmannschaft starteten die Wollbacher, druckvoll und torgefährlich. Früh hatte Alexander Zink den Pfosten getroffen (8.), dann war es Jonas Kirchner, dessen Direktabnahme von SC-Keeper Lukas Wahler entschärft wurde (21.). Mit Müh und Not hatten die Frankonen zur Pause die "Null" gehalten, um nach dem Wechsel erneut mit Fortuna im Bunde zu stehen bei den TSV-Gelegenheiten für Benedikt Theimer (54.) und Jonas Kirchner (60.). Mehr als verdient daher der Führungstreffer der Rhöner durch Felix Warmuth nach einer schönen Vorarbeit von Daniel Gisder, der fast auf 2:0 gestellt hätte, was Diebachs Keeper freilich zu verhindern wusste (70.). Umso überraschender der Ausgleich durch Patrick Schmähling, der nach einem Standard per Kopf erfolgreich war. Es reichte zum Punktgewinn für die Gäste, weil Jonas Kirchner und Daniel Gisder ihre späten Chancen nicht nutzen konnten. "Die Diebacher hatten nur zwei Ziele: unser Spiel zu zerstören und Konter zu fahren. Das ist ihnen gelungen, weil wir unsere vielen Möglichkeiten nur zu einem Treffer genutzt haben", sagte TSV-Abteilungsleiter Steffen Schmitt.js FC Bad Brückenau- FC Untererthal 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Felix Frank (6.), 2:0 Lubomir Stieranka (23.). Frühe Schrecksekunde für die Brückenauer, als Untererthals Lukas Tartler nach einem Missverständnis zwischen Philipp Jakobsche und Sebastian Ziegler aussichtsreich in Ballbesitz kam, aber in Keeper German Steile senen Meister fand (1.). Ein Standard war der Ausgangspunkt für den Führungstreffer der Gastgeber, den Felix Frank per Kopf erzielte nach einem Freistoß von Florian Jakobsche, der auch der Wegbereiter des zweiten Treffers seiner Elf war, diesmal hatte Lubomir Stieranka vollstreckt. Die Abschluss-Schwäche der Viktorianer kam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur Geltung, als Lukas Tartler nach einem Eckball blank stehend am Tor vorbeischoss. Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste in einem munteren Spiel noch einmal die Schlagzahl, aber mehr als der Lattentreffer von Mathias Tartler sprang nicht heraus (75.). Eine höhere Niederlage vereitelte Torwart Mario Koch im Duell mit Felix Frank (55., wieder hatte Florian Jakobsche die Zuarbeit geleistet.js BSC Lauter - SV Obererthal 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Markus Weidinger (43.), 1:1 Julian Kühnlein (89.). Für Berichterstatter André Lang vom BSC Lauter gab es nicht viel zu notieren auf seinem Notizblock. Ein leistungsgerechtes Unentschieden in einem Spiel, das ausgeglichen und arm an Torchancen geblieben war. In Hälfte eins war Obererthal das leicht bessere Team, in der zweiten Lauter. Dementsprechend die Verteilung der Tore. Der SV ging kurz vor der Pause in Führung. Markus Weidinger musste drei Meter vor dem Tor nur noch einköpfen, nachdem eine Flanke aufs lange Eck ihn erreicht hatte. Kurz vor Schluss belohnte sich Lauter durch Julian Kühnlein, der aus spitzem Winkel ins lange Eck traf. Ein wenig schien es, als habe Kühnlein flanken wollen. Dazwischen hatte sich das Spiel im wesentlichen im Mittelfeld abgespielt, wobei Lauter erst in der 67. Minute zu seiner ersten Chance im Spiel kam. Nico Keßler versprang der Ball, allein vor dem Torwart stehend. SG Oerlenbach/Ebenhausen - VfR Sulzthal 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Joachim Hofmann (27.), 1:1 Felix Keß (34.), 2:1 Dominik Röhner (36., Handelfmeter), 3:1 Moritz Mützel (90.+2). Rundum zufrieden war Alexander Schreiner von der SG Oerlenbach/Ebenhausen nach dem Sieg gegen Sulzthal. Was nach Meinung des Auskunftgebers an der goldrichtigen Taktik lag, VfR-Spielmacher Tim Eckert aus dem Spiel zu nehmen. So seien fast keine Bälle in der Spitze angekommen; Sulzthal sei weitgehend ungefährlich geblieben. Die SG selbst nahm laut Schreiner den Schwung aus der vergangenen Woche gegen Lauter mit, auch wenn der Gegner nun stärker gewesen sei. Joachim Hofmann sorgte Mitte der ersten Hälfte für das 1:0, als er einen sehr langen Ball kurz vor dem Tor annahm und am Keeper vorbeilegte. Dem Tabellenführer gelang der Ausgleich aus abseitsverdächtiger Position. Felix Keß lupfte den Ball über den Torhüter. Doch die Gastgeber schafften zwei Minuten später den Konter. Dominik Röhner verwandelte einen Handelfmeter. Die endgültige Entscheidung fiel in der mit sechs Minuten üppig ausgefallenen Nachspielzeit durch den kurz zuvor eingewechselten Moritz Mützel. SV Morlesau/Windheim - SV Aura 1:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Sascha Graser (30., 40.), 0:3 Florian Schießer (65.), 0:4 Jan Graser (66.). 1:4 Mario Fürst (89.) Rot: Mirko Hälbig (21., Aura). Manchmal laufen Spiele ganz anders, als es der neutrale Betrachter denkt: Als Auras Mirko Hälbig nach einer Beleidigung Mitte der ersten Halbzeit glatt Rot sah, dachten viele schon, der SV Morlesau/Windheim könnte mal wieder einen Sieg einfahren. Doch weit gefehlt: Es wurde eine krachende Niederlage. Laut Informant Christopher Schmitt spielten nach dem Platzverweis nicht die Gastgeber besser, sondern die dezimierten Auraer. Wenige Minuten später spekulierte Sascha Graser auf eine Hereingabe von links. Der Morles-auer Abwehrmann trat tatsächlich über den Ball; Graser schob ein.Es folgte eine Doppelchance für Aura. Einmal landete ein Distanzschuss am Pfosten; das andere Mal vergab Auras Stürmer allein vor dem Tor. In der 40. Minute machte es erneut Sascha Graser besser, verwertete einen zurückgelegten Ball ins lange Eck. Weiter ging das Toreschießen in der zweiten Halbzeit mit dem 3:0 von Florian Schießer. Ein langer Ball erreichte Christof Sauer, der sich auf links durchsetzte und auf Schießer zurücklegte - drin. Das 4:0 entstand zwei Minuten fast identisch. Sauer setzte sich wieder auf links durch, legte diesmal für Jan Graser auf. Sein Schuss landete leicht abgefälscht im Tor. Die Morlesauer, die im gesamten Spiel zu keiner klaren Torchance kamen, schafften dank einer Energieleistung von Mario Fürst den Ehrentreffer. Er setzte sich sowohl gegen einen Verteidiger als auch gegen den Torwart durch.Am Ende nannte Christopher Schmitt das Ergebnis auch in der Höhe "in Ordnung". SG Oberleichtersbach/Modlos - SG Gräfendorf/Wartmannsroth 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Jonas Schaidt (5., Foulelfmeter), 1:1 Florian Friebel (10.), 1:2 Sebastian Hahn (75.), 1:3 Jonas Schaidt (83.). Gelb-Rot: Frank Brückner (28., Oberleichtersbach). Die Oberleichtersbacher hatten sich laut ihrem Trainer Stefan Brustmann so viel vorgenommen; am Ende haderten sie mit dem eigenen Abwehrverhalten und den Standards. Besonders unglücklich agierte Frank Brückner, der früh einen Foulelfer verursachte und später im Mittelfeld taktisch foulte, so dass er mit Gelb-Rot vom Feld musste. Nach dem 0:1 schaffte das Heimteam relativ schnell den Ausgleich; Florian Friebel hielt nach einem Eckball aus fünf Metern den Kopf hin und Trainer Brustmann war mit Hälfte eins zufrieden. Sein Team hatte gute Chancen, in Führung zu gehen. Doch dann fehlten in der zweiten Halbzeit Kraft und Luft. Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld bewegten sich die Gräfendorfer prima; Sebastian Hahn stand frei und platzierte seinen Kopfball sauber gegen die Laufrichtung des Torwarts ins lange Eck. Das 3:1 war wieder ein Standard. Schaidt verwandelte einen Freistoß aus zentraler Position um die Mauer herum ins Eck. "Gräfendorf hat verdient gewonnen. Sie waren effektiver. Wir waren zu nervös, haben zu viel mit dem Schiri diskutiert und uns so das Spiel kaputtgemacht." FC Rottershausen - FC Eibstadt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Frank Seufert (4.), 2:0 Luca Wilm (70.). Selbst gewonnen und dann die Botschaft bekommen von der Niederlage des Verfolgers aus Bischofsheim in Unterweißenbrunn. Klar, dass FC-Abteilungsleiter Jörg Wetterich frohlockte bei nun neun Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz. 200 Zuschauer sahen eine schnelle Führung des Favoriten durch Frank Seufert nach einer Balleroberung von Fabian May. Auf dem nach der langen Pause nicht einfach zu bespielenden Platz hätten Frank Seufert und Fabio Erhard nachlegen können. "Eibstadt hatte vor dem Wechsel keine echte Möglichkeit, hat uns nach der Pause aber mit Pressing das Leben sehr schwer gemacht", sagte Wetterich, der erst nach dem zweiten Treffer seiner Elf aufatmen durfte. Erzielt von Luca Wilm nach einem Freistoßball von Nico Loibersbeck und der Kopfballverlängerung von Maximilian Seufert. Gegen Spielende verpasste für die Gäste ausgerechnet der mitstürmende Keeper Stefan Trammer den Anschlusstreffer, der nach einer Parade von FC-Keeper Johannes Hein an den Ball kam - und Pech hatte, dass Luca Wilm noch ein Körperteil in dessen Schuss brachte. DJK Weichtungen - TSV Nordheim 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Markus Stumpf (69.), 1:1 Stefan Denner (73.). Für DJK-Abteilungsleiter Carsten Dietz war es unter dem Strich ein verdientes Unentschieden. Weil es vor dem Wechsel kaum nennenswerte Chancen gab und in Halbzeit zwei auf beiden Seiten reichlich Hochkaräter zu notieren waren. Kampfbetont und hektisch begann das Spiel, in dem die zweikampfstarken Nordheimer vor allem durch Standards Gefahr heraufbeschworen, während die Weichtunger eher über das Spielerische kamen und vor allem durch Stefan Denner offensive Gefahr entfachten. Was fehlte, waren zwingende Gelegenheiten. Das sollte sich nach Wiederanpfiff ändern, als Stefan Denner nach der Vorarbeit von Leon Kilian das Leder freistehend nicht im TSV-Tor unterbrachte, während auf der anderen Seite Marcel Karlein die Latte in Schwingung versetzte. In Führung gingen die Nordheimer durch Markus Stumpf, der nach einem Eckball am "langen Pfosten" goldrichtig stand, ehe Stefan Denner zum Endstand traf, nachdem nach Kilian-Vorarbeit der Schuss von Fabian Eußner geblockt worden war. Leon Kilian war es auch, der in der Nachspielzeit die große Chance auf den Siegtreffer liegen ließ.js