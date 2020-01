Nur einmal machten Hammelburgs Frauen das Spiel für Schwaig eng

TV/DJK Hammelburg - SV Schwaig 0:3 (10:25, 23:25, 21:25).

Eine klare Niederlage mussten die Hammelburger Bayernliga-Frauen im Frankenderby gegen Tabellennachbar Schwaig einstecken. Im 1. Satz sahen sich die Gastgeberinnen starken Schwaiger Aufschlägen gegenüber. Ihre eigene Annahme war meist nicht stabil genug, um ein eigenes Spiel aufzubauen. Den Schwaigerinnen gelang es so, jeden gegnerischen Aufschlag in einen eigenen Punkt umzumünzen. So ging der 1. Satz für Hammelburg klar verloren. Im 2. Satz agierte die TV/DJK-Annahme konstanter. Und auch die Hammelburger Aufschläge wurden besser. Bei Schwaig schlichen sich mehr eigene Fehler ins Spiel ein. Doch zur Mitte des Satzes konnte die Gäste die Führung übernehmen. Die sie nicht mehr abgaben. So ging auch der 2. Satz trotz guter Angriffe für Hammelburg knapp verloren. Im 3. Satz fanden die Gastgeberinnen über den Kampf ins Spiel; er fand lange auf Augenhöhe statt. Scheinbar aussichtslose Bälle hielten die Hammelburgerinnen im Spiel. Doch Schwaig baute weiter auf seine Taktik, aus einer vernünftigen Annahme und einer stimmigen Abwehr heraus Angriffe zu starten. Die TV/DJK-Frauen leisteten sich zu viele Fehler, um dem Druck der Schwaigerinnen standhalten zu können. Der eigene Spielaufbau wollte nicht recht gelingen. Satz und Spiel gingen damit an die Gäste. st

TSV Münnerstadt - TV Sailauf 3:0 (25:20, 25:20, 25:23).

Bereits im 1. Satz wurde deutlich, dass der TSV hochmotiviert und voller Einsatz in den Spieltag ging. Bis zum 15:15 war der Abschnitt ausgeglichen, was sich aber nach einer Auszeit der Lauertaler änderte. Eine solide Defensive und eine effiziente Offensive sicherte den ersten Satzgewinn des Spiels. Ähnlich ausgeglichen ging es im 2. Satz weiter, bis Hannes Bührig beim Spielstand von 15:15 zum Aufschlag antrat. Eine Serie von präzisen Angaben machte dem TV Sailauf den Spielaufbau schwer und ermöglichte dem TSV, auf 21:15 zu erhöhen. Diesen Rückstand holte Gegner nicht mehr auf und verlor den 2. Satz. Im 3. Satz wurden die Lauertaler mehr gefordert als zuvor. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnte der TV Sailauf mit einer Aufschlagserie davonziehen. Beim Stand von 14:20 nutzte der Münnerstädter Trainer Uwe Knipping eine Auszeit, um seine Jungs wieder ins Spiel zu bringen. Der TSV erkämpfte sich mit zwei Aufschlagserien von André Hochmuth und Saeid Moayedi eine 23:22-Führung, die über die letzten Punkte nicht mehr verloren ging. Das brachten den Lauertalern drei Punkte gegen den Tabellenführer ein.spion

TSV Münnerstadt - TSV Röttingen 2:3 (20:25, 23:25, 29:27, 25:20, 13:15).

Münnerstadt zeigte sich zu Beginn souverän und erarbeitete sich mit einer guten Defensive um Libero Yannick Dellert und einem starken Angriff um Sandro Petzold eine 20:13-Führung. Jedoch konterte Röttingen mit einer Aufschlagserie, gegen die die Lauertaler machtlos waren. Trotz zwei Auszeiten konnten sie die Serie nicht stoppen und der 1. Satz ging verloren. Der 2. Satz zeichnete sich durch intensive Ballwechsel und einen stets knappen Punktestand aus. Doch trotz starken Einsatzes mussten der TSV auch diesen Satz abgeben. Noch knapper ging es im 3. Satz zu. Der TSV Münnerstadt konnte eine frühe Führung bis spät in den Satz verteidigen. Mit starken Aufschlägen kämpfte sich Röttingen doch wieder ins Spiel und ging zwischenzeitlich mit 27:26 in Führung. Das Spiel schien entschieden, doch Münnerstadt konnte drei Punkte am Stück erzielen und den Satz für sich entscheiden. Im 4. Satz wirkte Röttingen zu Beginn etwas geknickt, was sich aber schnell änderte, als die Gäste ein 6:12 in eine 16:12-Führung verwandelten. Münnerstadt fing sich jedoch schnell und holte sich die Führung zurück. In der Schlussphase waren die Lauertaler wieder voll da und brachten den Satz mit einer Fünf-Punkte-Führung nach Hause. Der Tie-Break begann mit einer 6:0-Führung für die Gastgebger, die aber schnell wieder weg war. Nach dem Seitenwechsel glich Röttingen schnell aus und erarbeitete sich sogar eine knappe Führung. Die reichte am Ende für einen engen Satz- und Spielgewinn. spion

TSV Wollbach - FC Euerfeld 3:0 (25:18, 25:13, 25:17).

Am letzten Heimspieltag starteten die TSVler gegen den Tabellenzweiten überraschend gut in den 1. Satz. Die Spielerinnen fanden schnell ihre Zuordnungen und bauten ein ruhiges Spiel auf. Beginnend bei einer platzierten Annahme gelang ein erfolgreicher Spielzug nach dem anderen. Euerfeld baute selten Druck auf, obwohl die Wollbacherinnen sich viele Eigenfehler leisteten. Dennoch genügte die Leistung, um den 1. Satz zu gewinnen. In Satz 2 startete der TSV wieder konzentriert und holte sich einen Punkt nach dem anderen. Besonders Aufschlagserien verschafften den Wollbacherinnen einen soliden Punktevorsprung, sodass auch die jüngeren Spielerinnen eingewechselt werden konnten. Dabei kam unter anderem Marie Wiegand als Libera zum Einsatz, die in der Abwehr eine überragende Leistung zeigte. Die Wollbacherinnen minimierten ihre Fehler weiter und entschieden die Partie souverän für sich.spion

TSV Wollbach - TSV Aschach 3:1 (19:25, 25:20, 25:9, 25:19).

Gegen den Nachbarverein aus Aschach verschliefen die Wollbacher Volleyballmädels den Einstieg ins Spiel. Jegliche Gelassenheit und Routine waren verschwunden; Chaos prägte die Spielweise der Gastgeberinnen. Zwar bekamen sie die eigene Unsicherheit langsam in den Griff, doch zu spät, um den 1. Satz zu gewinnen. Im 2. Satz begannen die Wollbacher Spielerinnen wieder an, taktisch zu denken und strategische Abschlüsse für ihre Spielzüge zu finden. "Humorlos und trocken" beschrieb Trainer Wieslaw Karwacki vor allem den 3. Satz. Solide Aufschläge und präzise Annahmen waren die Grundlage für den deutlichen Ausgang dieses Durchgangs. Erkennbar war an diesem Spieltag vor allem, wie hervorragend sich die jungen Spielerinnen ins System eingefunden haben. Nur wenige Anweisungen waren nötig; ansonsten waren die Laufwege weitestgehend verinnerlicht. Der Fokus lag komplett auf dem Spiel; die jungen Spielerinnen waren aufmerksam und schlugen die Bälle gezielt in die Löcher der gegnerischen Aufstellung. "Die Nachwuchsspielerinnen haben in den letzten Monaten einen erheblichen Fortschritt gemacht. Noch vor einem Jahr wäre ein Spieltag wie dieser nicht anzudenken gewesen", so Louisa Metz.spion

FC Euerfeld - TSV Aschach 3:1 (25:12, 22:25, 25:18, 25:19).

Im zweiten Match des Spieltages trafen die Aschacherinnen auf eine Mannschaft aus Euerfeld, die nach der klaren Niederlage gegen Wollbach zu gewohnter Stärke zurückgefunden hatte. Der 1. Satz ging deutlich an die erstgenannte Mannschaft; den 2. konnte der TSV knapp für sich entscheiden. Satz 3 und 4 machten die Euerfelderinnen dann souverän für sich klar.st