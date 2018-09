Morlesau/Windheim kommt unter die Räder

SG Oerlenbach/Ebenhausen - SV RW Obererthal 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Yannic Franz (31.), 2:0 Moritz Mützel (70.), 3:0 Matthias Dees (85.). Es war ein verdienter Sieg für die etwas aktivere Mannschaft in einem recht unansehnlichen Spiel. So empfand es zumindest SG-Abteilungsleiter Alexander Schreiner. Demnach machte seine Elf meist das Spiel, während die zuletzt dreimal in Serie siegreichen Obererthaler selten bis in den gegnerischen Strafraum kamen. Aber auch Oerlenbach/Ebenhausen geriet nicht in den Verdacht, sich besonders viele Chancen herauszuarbeiten. Das 1:0 durch Yannic Franz war dann Ausdruck der leichten Überlegenheit. In Hälfte zwei änderte sich das Bild wenig. Bei spielerischer Überlegenheit der Heimmannschaft setzten die Gäste zwar ein paar Konter, die aber ineffektiv blieben. Das 2:0 und 3:0 waren aber laut Schreiner gut herausgespielte Tore. Joachim Hofmann setzte sich jeweils auf der linken Seite durch. Beim 2:0 fand er in der Mitte Frank Schmitt, der den Ball direkt weiterleitete auf den eingewechselten Moritz Mützel, der einschob. Beim 3:0 passte Hofmann auf Sebastian Dees, der seinen Bruder Matthias bediente. "Nach einem sehr guten Spiel in Sulzthal, wo wir nichts geholt haben, nun ein schlechtes, was wir gewonnen haben", zog Schreiner hinterher Bilanz.

FC Bad Brückenau - SV Aura 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Eugen Ortmann (1., 68.), 3:0 Konstantin Bengart (80.). Was für ein Beginn für die Sinnstädter, die nach gefühlten 23 Sekunden führten, als Eugen Ortmann eine Kombination über Philipp Jakobsche und Felix Frank gekonnt abschloss. Der Aufsteiger verpasste den Ausgleich durch Levin Gessner, weil Ronny Huppmann den Auraer im letzten Moment ausbremsen konnte (4.). Danach waren wieder die Bad Brückenauer am Drücker: Nach Frank-Pass verfehlte Alexander Krämer knapp das Tor, dann verpasste Eugen Ortmann den Flankenball von Alexander Krämer nach einem Zuspiel von Jens Kleinheinz; auch Florian Jakobsche ließ nach seinem Solo die nötige Präzision vermissen. Ähnliches Spiel nach der Pause mit nur einer passablen Gäste-Gelegenheit für Patrick Falkenstein (49.). Besser machte es erneut Eugen Ortmann mit seinem überlegten Abschluss ins lange Eck nach einem Zuspiel von Florian Jakobsche, ehe sich der kurz zuvor eingewechselte Konstantin Bengart einen Rückpass der Saaletaler erlief und aus spitzem Winkel zum Endstand traf. "Der frühe Treffer bracht zwar nicht die nötige Ruhe in unser Spiel, aber die Auraer waren an diesem Tag in der Offensive nicht zwingend genug, um unseren Sieg zu gefährden", bilanzierte FC-Pressesprecher Christian Riemey. js SG Oberleichtersbach/Modlos - SC Diebach 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Maik Kirchner (2.), 1:1 Maximilian Schmitt (41.), 1:2 Maik Kirchner (45. + 2), 2:2 Maximilian Schmitt (72.), 2:3 Michael Mathes (76.). Immer toll zurückgekämpft und doch verloren. So lautet das Kurzfazit des Oberleichtersbacher Pressewartes Marcel Schilling. Sein Team wurde früh geschockt durch Maik Kirchners Tor. Danach begannen die Diebacher, sich ihre Führung zu verdienen. Die Oberleichtersbacher glänzten maximal durch viele Fehlpässe. Nach einer Viertelstunde wurde es aber besser. Folgerichtig der Ausgleich durch Maximilian Schmitt kurz vor der Pause. Das beflügelte das Heimteam, das weiter drückte. Doch kurz vor der Pause ging wieder Diebach in Führung. Und das sehr glücklich. Ein eigentlich harmloser Freistoß von Maik Kirchner rutschte dem Eintracht-Keeper Florian Mueller durch die Handschuhe. Der erneute Rückstand störte störte Oberleichtersbach nicht. Die Spielgemeinschaft dominierte weiter. Erneut erzielte Schmitt den Ausgleich. Eine umstrittene Elfmeter-Entscheidung brachte Diebach den Sieg. Der eingewechselte Alexander Schottorf soll seinen Gegenspieler im Strafraum regelwidrig attackiert haben. Pressewart Schilling konnte keinen wirklichen Grund für den Elfer-Pfiff erkennen. Nach dem 2:3 versuchte sein Team noch einmal alles, traf Latte, zweimal Pfosten; einmal rettete ein Diebacher auf der Linie. Es blieb dabei. "Wir haben wieder ein Spiel dominiert und unglücklich verloren", sagte Schilling am Schluss. SV Morlesau/Windheim - VfR Sulzthal 1:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Tim Eckert (8., 10.), 0:3 Philipp Hesselbach (47.), 0:4 Felix Keß (52.), 0:5 Tim Eckert (55.), 1:5 Nico Neder (73.). Bes. Vorkommnis: Martin Ruegemer erhält nach Diskussion mit dem Schiri nach Spielende Rot. Da musste Christopher Schmitt, Pressewart des SV Morlesau/Windheim schlucken: 1:5, und das verdient, auch wenn es gegen einen Aufstiegskandidaten war. Die Sulzthaler ließen durch den frühen Doppelschlag von Tim Eckert erst gar keine Fragen aufkommen. "Wir sind am Anfang buchstäblich überrannt worden", sagte Schmitt auf Nachfrage. Besonders schön das 0:2, als Eckert den Ball per Freistoß unter die Latte nagelte. Hätten die Morlesauer nach der Halbzeit eine Aufholjagd starten wollen; sie konnten es nach dem 0:3 und 0:4 schnell vergessen. "Sulzthal hat nie etwas zugelassen. Wir haben uns in 90 Minuten keine einzige Chance rausgespielt", so Schmitt. Zu allem Überfluss gab es noch einen Elfmeter für Sulzthal, bei dem der Morlesauer nicht wusste, warum der überhaupt gepfiffen worden war. Tim Eckert verwandelte zum 0:5. Immerhin: Niko Neder schaffte ebenfalls per Elfmeter noch das Ehrentor. Christopher Schmitt entschuldigte die Klatsche mit einem "durch Verletzungen und Urlaube eh dünnen Kader". Ein Abstiegskandidat habe gegen einen Titelfavoriten gespielt. Laut Trainer Stefan Thoma hat Morlesau "gegen einen Meisterschaftskandidaten zu hoch verloren". Zu allem Überfluss kassierte Martin Rügemer nach Spielende nach einer Diskussion mit dem Schiri noch Rot. BSC Lauter - TSV Reiterswiesen 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Nico Keßler, 2:0 Anu-In Bamrumnok (83.), 2:1 Marco Schmitt (90.). Einenn verdienten Sieg schoss der bis dato punktlose BSC Lauter gegen den gut gestarteten TSV Reiterswiesen heraus. Allerdings hatte die Heimelf laut ihrem Pressewart André Lang Anlaufschwierigkeiten. Erst nach 20 Minuten kam sie auf Touren. Florian Fichtl setzte kurz vor der Halbzeit einen Ball an den Reitersweiser Pfosten. Nico Keßler ging allein auf den TSV-Torwart zu, scheiterte aber an diesem. Also ging es mit einem 0:0 in die Pause. Mitte der zweiten Halbzeit ging Lauter aber verdient in Führung. Und verbuchte weitere Chancen durch Simon Kessler, Bamrumnok und Michael Wolfenstetter, der einen Weitschuss an den Pfosten knallte. Dem 2:0 ging ein schnell ausgeführter Freistoß aus dem Mittelfeld voraus, den Bamrumnok gut abschloss. Allerdings hätte man den Freistoß wohl nicht unbedingt geben müssen. Kurios eine Szene kurz vor Schluss: Der Lauterer Torwart macht einen Abschlag, der fast im gegnerischen Tor landet, nur knapp drüber geht. Da hatte Reiterswiesens Keeper Efstathios Katsimpras wohl zu weit vor seinem Kasten gestanden. Nach einer Ecke gelang den Gästen noch der 2:1-Anschlusstreffer. Marco Schmitt köpfte den Ball ins Tor. DJK Weichtungen - TSV Aubstadt II 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Sascha Lautensack (28.), 1:1 Stefan Denner (34., Foulelfmeter), 1:2 Julius Büttner (58.), 1:3 Jakob Rat (67.), 2:3 Leon Kilian (78.).

Das Vorhaben der Weichtunger, dem ersten Saisonsieg gleich den zweiten folgen zu lassen, ging vor 100 Zuschauern schief, weil die Schützlinge von Stefan Denner zum einen die teilweise schön erarbeiteten Tormöglichkeiten nicht nutzten und zum anderen bei den Gegentreffern durch individuelle Fehler Schützenhilfe leisteten. Die Milzgründer gingen in Führung, als Sascha Lautensack nach einem Eckball ungestört einnicken durfte. Allerdings egalisierte der Aufsteiger den Rückstand zügig: Nach einem Foul von Andreas Schmidt an Leon Kilian ließ Stefan Denner beim fälligen Strafstoß Keeper Johannes Sturm keine Abwehrchance. Die Heimelf verpasste zu Ende der ersten Halbzeit das mögliche 2:1, zunächst grätschte Leon Kilian nach Hereingabe seines Coaches am Leder vorbei, mit dem Halbzeitpfiff köpfte Fabian Eußner an die Latte. Auch nach dem Seitenwechsel drückten die DJKler, gerieten aber durch Julius Büttner neuerlich in Rückstand, als ihnen in der Vorwärtsbewegung ein kapitaler Ballverlust unterlief. Zehn Minuten später war der Spielverlauf endgültig auf den Kopf gestellt, als der eingewechselte Jakob Rat einem zu kurzen Rückpass hinterherhechelte und überlegt einnetzte. Die unverdrossen anlaufenden Hausherren schafften durch einen Schlenzer von Kilian in den Winkel nur noch den war den Anschlusstreffer. "Das ist aus unserer Sicht ganz blöd gelaufen", so DJK-Informant Volker Kneuer, "aber irgendwie müssen wir uns an die eigenen Nase fassen". sbp