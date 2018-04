Mit Selbstbewusstsein nach Röllbach

TuS Röllbach - FC Fuchsstadt (Samstag, 16 Uhr)



Nachdem am Mittwochabend die Tabelle in der Landesliga Nordwest mit drei Nachholspielen endgültig begradigt wurde, geht es für alle Teams mit jeweils noch fünf Spielen in den Saison-Endspurt. Dabei trifft am Samstagnachmittag der FC Fuchsstadt (10./30) auf den TuS Röllbach (14./24.). "Das wird eine heikle Aufgabe", ist sich FC-Trainer Martin Halbig sicher, "die Röllbacher werden alles unternehmen, um vom Relegationsplatz wegzukommen."



Von diesen ungeliebten Plätzen wollen sich allerdings auch die Kohlenbergler schnellstmöglich entfernen. Wie schwer dies aber fallen wird, bewies das Hinspiel, als die Gäste dem aufmüpfigen Aufsteiger mit 1:3 unterlagen. Damals allerdings stark ersatzgeschwächt. Dem Gegner, der sich durchaus spielstark präsentierte "und verdient gewann", so Halbig, konnte nur selten Paroli geboten werden, schon gar nicht, als Lukas Lieb die rote Karte sah.



Dieser läuft im Rückspiel auf, hat sich als leistungsstarker Innenverteidiger einen Stammplatz erobert und soll mit Tobias Stöth vor allem den heimischen Torjäger Alexander Grimm (elf Saisontreffer) ausschalten. Dieser sowie der flinke Außen Till Link (sechs) sind für mehr als die Hälfte aller bisherigen TuS-Treffer (30) verantwortlich. Mit der Chancenverwertung hapert es bei den Schützlingen von Albano Carneiro ganz offensichtlich.



Das Offensiv-Leid musste der stets jovial auftretende TuS-Coach zu seinem Missfallen auch am vergangenen Wochenende registrieren. Die 0:4-Niederlage in Höchberg, die bereits nach einer Stunde feststand, offenbarte Schwächen in allen Mannschaftsteilen. Dass diese am Sonnabend nicht abgestellt sind, hofft Halbig, der in personeller Hinsicht fast aus dem Vollen schöpfen kann. Lediglich der berufliche verhinderte Philipp Baldauf, "der im letzten Heimspiel sehr solide gespielt hat", wird fehlen. Ansonsten reist der Gast mit breiter Brust an, die erfolgreichen vergangenen Spiele haben dem Selbstbewusstsein aller Spieler sichtlich gut getan. "Beim wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Lengfeld haben wir geduldig nach vorne gespielt und sind nicht in früher gezeigte Hektik verfallen oder haben mit der Brechstange agiert."



Geduld und panikfreies Auftreten wird bei den "Füchsen" auch diesmal gefragt sein: "Wir werden aus einer kontrollierten Defensive heraus, aber mit schnellem Umschaltspiel das TuS-Tor anlaufen." Was den FC-Trainer weiter optimistisch stimmt, ist der Druck, "der eindeutig auf den Schultern des Gegners lastet. Was für uns gut war, waren die Ergebnisse vom Mittwochabend, weil da die Mitkonkurrenten aus Haibach und Ansbach-Eyb nicht punkten konnten."