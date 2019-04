Michael Leiber ist Torwart, Trainer und Autofan

M ichael Leiber ist Trainer beim SC Diebach. In der neuen Runde wechselt er aber die Vereinsfarben und wird beim Bezirksligisten SV Riedenberg Nachfolger von Thorsten Seufert. Im Interview berichtet der 37-jährige ledige Automobilkaufmann über die aktuelle Runde seiner Frankonen und wie er zu den Riedenbergern kam. Zudem erzählt Leiber über seine Erfahrungen beim Erwerb der Trainer-B-Lizenz und ein Faible, das er neben dem Fußball noch hat.

Servus Michael, wir treffen dich in der Sportschule Oberhaching, wo Du Deine Fußballtrainer B-Lizenz baust. Wie sind Deine Eindrücke von den ersten Tagen dort?

Michael Leiber:

Grüßt Euch. Ja, meine ersten Eindrücke sind durchweg positiv. Natürlich sind hier im ersten Block viele Sachen, die für mich zur Auffrischung dienen, da ich mich in den Jahren zuvor über verschiedenste Medien schon informiert und gebildet habe. In den weiteren Blöcken der Lizenz wird es dann strukturierter, tiefgründiger und nachhaltiger. Mit Patrick Irmler habe ich hier einen super-dynamischen Ausbildungsleiter, der seinen Fußball-Lehrer frisch abgeschlossen hat. Er kann einem eine Menge an Know-how, auch bezogen auf die aktuelle Situation im eigenen Verein, vermitteln. Toll sind auch die freien und offenen Gespräche mit den Trainerkollegen. Hier ist der Erfahrungsaustausch unbezahlbar.

Würdest du grundsätzlich jedem, der eine Fußballmannschaft trainiert, empfehlen, eine Trainer-Lizenz zu machen?

Ja absolut. Ich denke, es ist immer von Vorteil, wenn man die nötigen Fertigkeiten und Kenntnisse im Detail besitzt. So hat man einen qualifizierten Bildungsnachweis und weiß, wie dieser anzuwenden ist.

Beim SC Diebach bist Du in der vierten Saison Trainer. Dort hast Du zwei Jahre die U19 trainiert und coachst seit der Saison 2017/18 die erste Herrenmannschaft der Frankonen. Was sind die Unterschiede zwischen dem Trainieren einer Junioren- und einer Herrenmannschaft?

Ich denke, der größte Unterschied ist die starke Leistungsschwankung der einzelnen Spieler im Juniorensektor gewesen. Dadurch ist die Trainingsgestaltung sehr differenziert, um alle zu fördern und zu fordern. In der Herrenmannschaft sind es eher Altersstruktur, Hierarchieebenen, Verbindlichkeiten. Hier spielt ein 18-Jähriger auch mal mit einem 41-Jährigen zusammen und da braucht man einen gemeinsamen Nenner, damit das nachhaltig und kompatibel ist.

In der kommenden Saison stehst Du beim aktuellen Bezirksligisten SV Riedenberg auf der Kommandobrücke. Wie seid ihr zusammengekommen und wie bereitest Du Dich auf diese sicher sehr interessante Aufgabe vor?

Verantwortliche des SV Riedenberg haben mich zuerst telefonisch kontaktiert und ihr Interesse bekundet. Im Anschluss sind wir uns in drei Gesprächsrunden näher gekommen und haben den Deckel drauf gemacht. Aktuell liegt der Fokus klar auf dem SC Diebach. Alles andere muss ich in zusätzlicher Freizeit koordinieren. Hier erfahre ich aber schon die absolute Unterstützung der Riedenberger Verantwortlichen. Sie versuchen, mir so viel wie möglich abzunehmen. Natürlich sehe ich mir Spiele an, wenn es mein Spiel- und Zeitplan zulässt. Auch treffen wir uns zu Gesprächen und der Vorbereitungsplan steht bis auf kleinere Details. Aber das alles nicht zu Lasten meiner aktuellen Aufgabe.

Man hört, in Hammelburg gäbe es wöchentlich einen Trainerstammtisch. Was hat es damit auf sich?

Ja. Der grundsätzliche "Stammtisch" besteht aus Victor "Vicky" Kleinhenz und mir. Zwei Jahre war auch Marius Kubo damals noch als aktiver Herrenmannschaftstrainer mit dabei. Wir treffen uns ein Mal wöchentlich und besprechen die vergangene Spiel- und Trainingswoche. So können wir oftmals kleinere Probleme direkt im Ansatz lösen. Ab und an sind auch Maxi Schaub, Patrick Stöth oder Florian Thurn mit dabei. Dann wird eher das Fußball-Geschehen im kompletten Landkreis besprochen.

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga stottert der Diebacher Motor etwas. Mit 21 Punkten seid ihr nach hinten noch gefährdet. Neun Mal habt ihr mit dem Gegner die Punkte geteilt, auch in den beiden Spielen nach der Winterpause. Hattest Du dir mehr erhofft?

Natürlich habe ich das. Mir war klar, dass wir aufgrund der Veränderungen des Kaders im Verlaufe zur letzten Saison nicht um den direkten Wiederaufstieg spielen können. Allerdings hätte ich mir mehr Konstanz gewünscht. Wir mussten in den ersten acht Partien 27 Spieler einsetzen, da kann von Kontinuität keine Rede sein. Aber schön, dass wir so viele Mannen überhaupt haben.

Am Wochenende geht es gegen den BSC Lauter. Ein Kontrahent, der hinter euch rangiert und - geht man nach den Ergebnissen - große Probleme hat. Das Hinspiel konntet ihr mit 3:2 für Euch entscheiden. Wie schaut es diesmal aus?

Ein Dreier wäre enorm wichtig... Ja absolut! Wir werden am Sonntag alles geben, um uns von den hinteren Plätzen ein bisschen abzusetzen. Zudem steht eine Wiedergutmachung gegenüber unseren Fans für die Leistung gegen Oberleichtersbach aus. Ich freue mich auf Sonntag.

Welche Position muss am Ende in der Tabelle rausspringen, damit du sagen kannst "Das war in Ordnung, so kann ich gut 'Servus' sagen"?

Ich möchte in den ausstehenden Spielen eine Serie von vier Siegen in Folge platzieren, dann ist alles gut.

Auf welchen Sportplätzen der Region bist Du eigentlich gerne als Zuschauer zu Gast?

Überall, wo es interessante Spiele anzusehen gibt. Ich schaue gerne und oft höherklassige U17- und U19 Spiele an, auch überregional. Besonders der Bayernliga-U19 des FC 05 Schweinfurt. Dort ist der Diebacher Anton Gnerlich eine feste Größe.

In Deiner Spielerkarriere hast du die Torwartposition besetzt und deiner Mannschaft in dieser Saison auch schon im Tor ausgeholfen. Man sagt im Allgemeinen, die Keeper und die Linksaußen hätten eine Macke. Welche hast Du?

Ja, diese Fabel hört man des Öfteren. Welche Macke ich habe, das sollen andere beurteilen. Bei uns in Diebach ist das Torwarttraining ausschließlich Sache von meinem Co- und Torwart-Trainer Andi Franz. Er macht seit zig Jahren einen tollen Job und da sind alle Keeper bestens aufgehoben.

Kommen wir mal auf die Torhüter in der Nationalmannschaft zu sprechen. In letzter Zeit wurden öfter Stimmen laut, die einen Torwartwechsel von Manuel Neuer zu Marc-André ter Stegen forderten. Wie ist Deine Meinung?

"Manu" Neuer ist Kapitän der Deutschen Nationalmannschaft und Torhüter. Diese Position gibt es nur einmal in einer Mannschaft und ein Stamm-Keeper muss auch das besondere Vertrauen des Trainers erfahren. Er ist direkt nach seiner Verletzung noch nicht auf dem Höhepunkt seiner Form gewesen, jetzt allerdings konstant. Marc-André ter Stegen spielt auf einem Top-Niveau und hat das Pech, im Schatten eines Weltmeister-Torhüters zu stehen.

Für welchen Verein schlägt Dein Herz in der Bundesliga?

Ich bin Oliver-Kahn-Fan gewesen und Sympathisant des FC Bayern. Allerdings habe ich kein Problem, wenn der BVB die Bayern bezwingt und es war ein tolles Spiel. Wenn der Bessere gewinnt und ich habe ein super Match gesehen, dann bin ich in Sachen Bundesliga ganz zufrieden.

Abschließende Frage...Du hast neben dem Fußball ein "Faible" für Autos. Woher rührt das?

Das Gespräch führte Stephan Penquitt

Das habe ich ganz klar von meinem Dad. Er ist früher Rallye gefahren und absolut Auto-affin. Ich bin mit sieben Jahren in einem Kart gesessen, dann habe ich mich im Rallye-Auto probiert. Das war eine tolle Zeit. Zudem verkaufe ich beruflich beim Autohaus Sell in Hammelburg Autos.