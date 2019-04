Maßbach beendet sein Spiel mit acht Kickern

FC Poppenlauer - TSV Rothhausen/Thundorf 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Christopher Schneider (71.), 2:0 Fabian Bauer (85.). Bes. Vorkommnis: Fabian Wiener (Rothhausen/Thundorf) hält Foulelfmeter von Andre Keßler (45. +2).

"Das war von uns keine Glanzleistung. Aber im Moment zählen nur die Punkte", resümierte Poppenlauers Vorstand Sven Gessner. Gegen kämpferisch starke Gäste konnte der FC in Hälfte eins nur wenige Chancen herausspielen. Die beste vergab Andre Keßler mit dem Pausenpfiff vom Elferpunkt, als Fabian Wiener parierte. Die Gäste blieben nach dem Seitenwechsel durch Konter immer wieder gefährlich. Dennoch war Christopher Schneiders Führungstreffer per Flachschuss nach einem Eckstoß nicht unverdient. Fabian Bauers verunglückter Flankenball setzte den Deckel drauf. Gessner lobte dennoch den Kampfgeist des TSV: "Sie haben uns das Leben richtig schwer gemacht." SV Garitz - TSV Münnerstadt II 6:0 (1:0). Tore: 1:0 Alexander Seidl (36.), 2:0 Simon Herold (54.), 3:0 Jaroslav Tomko (55., Foulelfmeter), 4:0 Björn Schlereth (75.), 5:0, 6:0 Alexander Flassig (77., 85.).

Die personell ohnehin arg gebeutelte Mürschter Zweite erlebte bereits nach zehn Minuten den nächsten Rückschlag. Sebastian Geyer riss sich bei einem Antritt die Achillessehne und musste bereits am Montag unters Messer. Trotz dieser Schwächung der Gäste taten sich die überlegenen Garitzer zunächst schwer. Alexander Seidls Freistoß aus 25 Metern segelte an die Unterlatte, bevor Seidl zum überfälligen 1:0 abstaubte. Mit dem Doppelpack durch Simon Herold und Jaroslav Tomko vom Punkt war der Widerstand des TSV gebrochen. Besonders sehenswert war Björn Schlereths 4:0, als er Benedikt Nieblings Freistoßvorlage per Volley-Direktabnahme in den Kasten hämmerte.

SG Bad Bocklet/Aschach - SG Pfändhausen/Rannungen II 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Marcello Weigand (9.), 0:2 Marcel Döll (28.), 1:2 Jan Blasek (69.).

Gäste-Stürmer Fabian Erhard, ansonsten meistens für die Rannunger Erste im Einsatz, traf früh das Aluminium (5.). Marcello Weigand hatte mit seiner Direktabnahme aus 20 Metern mehr Erfolg. Einen Konter vollendete Marcel Döll zur 2:0-Pausenführung der Gäste. Die Bockleter und Aschacher kamen zwar verbessert aus der Kabine; die erste Chance verbuchte aber wiederum Fabian Erhard auf der Gegenseite, scheiterte jedoch um wenige Zentimeter (48.). Jan Blasek machte die Partie nach einem erfolgreichen Gegenstoß nochmals spannend. Beinahe wäre Blasek per Freistoß der Ausgleich gelungen, doch Gäste-Keeper Florian Erhard fischte den Ball überragend aus dem Winkel.

SG Sulzfeld/Merkershausen - TSV Maßbach 2:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Ludwig Rothaug (jeweils Foulelfmeter, 63.,75.). Gelb-Rot: Lukas Müller (24., Maßbach) Rot: Robin Klopf (43., Maßbach), Christoph Klement (90., Maßbach). Die Maßbacher schlugen sich in Merkershausen selber und beendeten das Spiel schließlich mit nur acht Spielern. Schon in der ersten Hälfte flog Lukas Müller nach wiederholtem Foulspiel vom Platz. Kurz vor der Halbzeitpause schubste Robin Klopf seinen Gegenspieler Christian Kalke und wurde ebenfalls vorzeitig zum Duschen geschickt. Im zweiten Durchgang erzielte Ludwig Rothaug die Sulzfelder Treffer per Foulelfmeter, ehe Christoph Klement in der letzten Minute auch noch die Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung sah. Ein gebrauchter Tag für die Gäste, die ihre Aufstiegshoffnungen damit schon fast begraben können. jf SG Salz/Mühlbach II - TSV Nüdlingen 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Hans-Jürgen Birki (46.), 1:1 Ralph Katholing (70.), 1:2 Patrick Iff (75.). Die Hausherren hatten ein klares Chancenplus, schafften es aber nicht, daraus Kapital zu schlagen. Besser machten es die Nüdlinger, die ihre beiden einzigen Chancen eiskalt verwerteten und nach diesem 2:1-Auswärtserfolg in der Tabelle zur SG Salz/Mühlbach II aufschlossen. Direkt nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren Grund zum Jubeln mit dem Führungstreffer von Routinier Hans-Jürgen-Birki. "In der Folge haben wir es dann verpasst, das zweite und dritte Tor nachzulegen", ärgerte sich SG-Trainer Joachim Panitz. Dies sollte sich rächen. Zunächst gelang Ralph Katholing mit einem Schuss aus 16 Metern der Ausgleich, fünf Minuten später stellte Patrick Iff mit einem Abstaubertor den Spielverlauf auf den Kopf. rus SG Burghausen/Reichenbach II - SV Eichenhausen/Saal 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Christian Nöth (10.), 1:1 Sebastian Bayer (72.).

Die Gastgeber, die mit Akteuren des Kreisligateams verstärkt waren, ergriffen sofort die Initiative und gingen in Führung, als Christian Nöth nach einer Freistoßflanke von Jan Back einnickte. Pech für die Heimelf, dass Christian Pickel nur den Pfosten traf. Das Gestänge wurde gleich nach dem Seitenwechsel wieder zum Zittern gebracht, nach Flanke von Jonas Beck flog die Kugel nach Schuss von Moritz Wichmann vom Innenpfosten ins Feld zurück. Danach wurden die Gäste in einer fairen Auseinandersetzung offensivfreudiger und kamen nach Flachschuss von Sebastian Bayer von der Strafraumgrenze aus zum nicht unverdienten Ausgleich. "Dann hätten wir fast noch verloren", berichtete der Informant. In der 90. Minute scheiterte SV-Spielertrainer Sebastian Schmitt an alter Wirkungsstätte am reaktiosschnellen Keeper Eric Reß.sbp

SpVgg Haard - SV Garitz 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Rene Bartsch (63.), 1:1 Björn Schlereth (68.). Über 120 Zuschauer hatten sich am Freitagabend auf dem Haarder Sportgelände eingefunden. Doch trotz der großen Unterstützung kam Tabellenführer Haard im Nachholspiel nicht über ein Unentschieden hinaus. Björn Schlereth konterte Rene Bartschs Führungstreffer nur fünf Minuten später und stellte das Spiel wieder auf Remis. Durch den Punktgewinn bleibt Garitz in Reichweite der Aufstiegsplätze, hat aber zwei Partien mehr absolviert. mb

SG Wargolshausen/Wülfershausen II - SG Großwenkheim/Seubrigshausen 0:0. Ein Unentschieden gegen diesen Gegner, der zuletzt mit einem 3:1-Sieg gegen Titelanwärter SG Hendungen aufhorchen ließ, ist für die abstiegsbedrohten Gastgeber an und für sich in Ordnung. Aber trotzdem ärgerlich, "weil aufgrund unserer starken zweiten Halbzeit ein Sieg verdient gewesen wäre", sagte Hausherren-Sprecher Thorsten Kürschner. Die erste Halbzeit sei weitgehend ausgeglichen verlaufen, resümierte Kürschner. Für den Gastgeber steuerte Johannes Lösch allein auf Torwart Kai Heusinger zu, sein Heber missglückte. Auf der Gegenseite klärte Hausherren-Keeper Lukas Reinhart im Eins-gegen-Eins-Duell (40.). Aus der Pause kam Großwenkheim besser heraus: Johannes Freibott zog knapp vorbei, ein Freistoß von Alexander Schuhmann ging auf die Latte und drüber. Doch in der Folge "hat nur noch Wargolshausen gespielt", sagte Kürschner. rus

Außerdem spielten SG Niederlauer I/Strahlungen II - SpVgg Sulzdorf 3:4 (2:4). Tore: 0:1 Felix Scheider (30.), 0:2 David Büschelberger (31.), 0:3, 0:4 Carsten Eckart (32., 40.), 1:4 Lukas Knaier (41.), 2:4 Adrian Kriegsmann (43., Eigentor), 3:4 Steffen Hein (53., Foulelfmeter).