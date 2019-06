Martin Schendzielorz trainiert FC WMP Lauertal

Zwei Testspiele sind absolviert und es kehrt allmählich so etwas ein wie Rhythmus beim FC WMP Lauertal. Also jenem Zusammenschluss von DJK Weichtungen, TSV Maßbach und FC Poppenlauer. Zum Trainingsauftakt auf der Maßbacher Centleite wurde auch der Trainer der ersten Mannschaft vorgestellt - kein Unbekannter im Landkreis: Martin Schendzielorz kickte zu BOL-Zeiten der 06-er für die Kurstädter. Von dort wechselte er zum SV Euerbach/Kützberg, bevor er das Traineramt bei der SG Ober-/Niederwerrn und in der vergangenen Saison beim TSV Theilheim inne hatte.

"Vor einiger Zeit hat mich Sebastian Händel kontaktiert. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dann zum Wechsel entschieden. Durch den Zusammenschluss von drei Vereinen ergeben sich personelle Alternativen. Und es ist eine große Herausforderung für einen Trainer, aus einem großen Kader eine spielstarke Mannschaft zu formen", sagte der 35-Jährige. Zur ersten Trainingseinheit erschienen sage und schreibe 45 Spieler.

"Es ist geplant, dass eine erste und eine zweite Mannschaft mit festem Stamm gebildet werden. Ein Durcheinanderwürfeln der Teams von Spieltag zu Spieltag ist nicht beabsichtigt", erklärte Maßbachs Vorsitzender Thomas Schweizer.

Auch die Trainer werden sich nur um eine Mannschaft kümmern, "wobei die Trainingseinheiten abgesprochen werden", so Schendzielorz. Dieser ist nur für die erste Mannschaft verantwortlich, die sich in der Kreisklasse 2 im oberen Tabellendrittel festsetzen soll. Trainer der zweiten Mannschaft, die in der Kreisklasse 1 kicken wird, sind Ansgar Iff und Gary Huntoon. "Die B-Klassen-Mannschaft wird von Vertretern aller drei Klubs betreut", so Poppenlauers Vorstand Sven Geßner, "wobei die jeweiligen Spielorte erst einmal variabel gehalten werden sollen."

Geplant ist, dass die erste Mannschaft jeweils ihr Heimspiel am Sonntag und die dritte Mannschaft das Vorspiel bestreitet, die zweite Mannschaft wird ihre Heimspiele samstags austragen. "Der Zusammenschluss zum FC WMP Lauertal war eine Vernunftssache", so Markert. Dies gilt auch für die "Alte Herren", wo der Kreisligist FC Poppenlauer eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Maßbach begründet, während die Oldies aus Weichtungen ein Hobby-Freizeit-Team bilden. Die Damenmannschaft der DJK Weichtungen wird weiterhin selbstständig geführt.