Machtilshausen verspürt keinen Druck

SV Machtilshausen - BSC Lauter (Donnerstag, 15 Uhr, in Eltingshausen) Die Zeit hin zum finalen Showdown hat der SV Machtilshausen gut genutzt. Schon vor dem letzten Spieltag war die Vizemeisterschaft in der A-Klasse Rhön 1 eingetütet. "Im Schondra konnte ich dann einige Spieler schonen", blickt SV-Trainer Manuel Keß auf die bedeutungslose 1:2-Niederlage und dem folgenden Relegations-Freilos zurück. Und will auch jetzt von Druck nichts wissen, "weil wir unsere Saisonziele schon übertroffen haben angesichts der angestrebten Top-5-Platzierung. Was jetzt kommt, ist Kür. Wir werden jedenfalls gelassen ins Spiel gegen den BSC Lauter gehen."

Sicher ist aber auch, dass die Machtilshäuser den Abstiegs-Releganten aus der Kreisklasse Rhön 1 nicht unterschätzen werden nach seiner 1:4-Niederlage vom Sonntag gegen den damit geretteten VfB Burglauer. "Lauter hat eine gute linke Seite mit dem sehr agilen Florian Fichtl. Auch Nico Kessler hat mich beeindruckt. Das ist ein ultragefährlicher Gegner", sagt Manuel Keß, der sich die Partie in Oerlenbach natürlich nicht hatte entgehen lassen. Und dem der Einbruch des BSC in Halbzeit zwei nicht entgangen war. "Ich kann nur sagen, dass wir konditionell gut drauf sind und über die Saison hinweg mit die fitteste Mannschaft waren. Wenn wir unsere Leistung abrufen, bin ich jedenfalls guter Dinge." Personell schaut es beim SV Machtilshausen ebenfalls gut aus. "Ein Akteur ist berufsbedingt im Ausland, hinter einem anderen steht ein Fragezeichen." Ein Ausrufezeichen steht dafür hinter dem zwölften Mann, denn nach Eltingshausen wird ein großer Fanbus fahren.

Nicht allzu gut war die Stimmung zu Beginn der Woche in Lauter, "weil wir uns durch die schlechte Chancenverwertung um ein Erfolgserlebnis gegen Burglauer gebracht haben. Und Machtilshausen wird sicher ein starker Gegner mit viel Euphorie", sagt BSC-Abteilungsleiter Dominik Schlereth. Der Gewinner dieser Begegnung spielt in der nächsten Saison also in der Kreisklasse. Doch zu tief hängen müssen die Köpfe beim Verlierer nicht. Denn das unterlegene Team bekommt noch eine weitere Chance, trifft dann am Sonntag im letzten Spiel auf die SG Hendungen, die ihren ersten Matchball vergeben hatte mit der Niederlage gegen den FC Poppenlauer.js