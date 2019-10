Langendorferinnen geben die Rote Laterne ab

FFC Bastheim/Burgwallbach - SV Langendorf 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Mona Keupp (30.), 0:2, 0:3 Alina Völkl (50., 70.).

Es war der Tag der Alina Völkl, nicht nur wegen ihrer beiden Tore für den SV Langendorf. Zum 1:0 von Mona Keupp steuerte sie eine Eckballflanke bei. Keupp setzte sich im 16er durch und köpfte den Ball unhaltbar oben rechts in die Ecke. Vor dem 2:0 kam Stürmerin Völkl kurz vor dem Strafraum an den Ball, spielte eine Bastheimer Abwehrspielerin und die Torfrau aus, um den Ball ins leere Tor schieben. Beim 3:0 ließ Alina Völkl einen satten Schuss aus 16 Meter los. Die Torhüterin war zwar noch mit der Hand am Ball; aber der Ball schlug oben rechts im Gehäuse ein.

Das Spiel hatte eigentlich ausgeglichen begonnen. In den ersten 30 Minuten waren die Torchancen auf beiden Seiten rar. Nach dem 1:0 durch Keupp besaßen die Langendorferinnen die größeren Spielanteile. Die Bälle wurden in den Reihen des SV sauber gehalten und gespielt; die Abwehr stand dank Chefin Rebekka Heinlein gut. Bastheim kam kaum gefährlich vors Tor. "Insgesamt war es ein starker Auftritt der gesamten Mannschaft. Von der Torhüterin über die Abwehr bis hin zum Mittelfeld und Sturm hat alles gepasst" sagt Trainerin Sabrina Zeißner. Mit den verdienten Punkten gab der SV Langendorf die Rote Laterne in der Bezirksliga ab.

SG Grafenrheinfeld - SG Albertshausen/Nüdlingen 2:5 (2:2). Tore: 1:0 Steffi Brand (9.), 1:1 Laura Hauck (14.), 1:2 Amelie Hagedorn (34.), 2:2 Steffi Brand (39.), 2:3 Alina Neeb (57.), 2:4, 2:5 Vanessa Heinrich (66., 83.).

Denkbar ungünstig startete die SG Albertshausen/Nüdlingen in die Begegnung. Mit einem Fehlpass im Spielaufbau setzten die Gäste die Heimmannschaft selber in Szene, woraufhin der Fernschuss von Steffi Brand direkt saß. Danach fand Albertshausen zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Eine etwas glückliche Flanke von Luisa Schmitt verarbeitete dann aber Laura Hauck gegen die komplette gegnerische Abwehr perfekt und drückte den Ball über die Linie. Trotz des Ausgleichs blieb die Partie zerfahren. Doch dann brachte Amelie Hagedorn die Gäste mit einem Solo nach tiefem Pass von Laura Hauck erstmals in Führung. "Als wir kurz vor der Halbzeit eine Ecke nicht entscheidend klären konnten, fiel plötzlich der Ausgleich", berichtet Trainer Benny Mast. Letztlich ließ sich seine Mannschaft die hektische Spielweise der Gastgeberinnen aufdrängen. Ihre spielerische Überlegenheit konnte sie nicht auf den Platz bringen. Nach Systemumstellung zeigte das Team nach der Pause eine klare Reaktion. Es spielte sich immer wieder gefährliche Situationen heraus. Ein Kopfball von Alina Neeb nach Ecke von Laura Hauck brachte die erneute Führung. Als Vanessa Heinrich nach Steilpass von Luisa Schmitt kurz darauf mit Hilfe des Innenpfosten aus der Distanz ein Traumtor in den linken Winkel gelang, war die Partie entschieden. Nun zeichnete sich vor allem die Grafenrheinfelder Torfrau aus. Gleich zweimal rettete sie gegen die freistehende Vanessa Heinrich. Diese vollendete aber kurz vor Schluss, als sie ein von Cindy Schmitt gewonnenen Ball maßgerecht einnetzte. "Dank unserer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ein hochverdienter Erfolg unserer Mannschaft", resümierte Mast.

SG Schönderling/Thulba - TSV Ebenhausen 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Katharina Heinz (42.), 1:1 Sina Zwirlein (44.), 1:2, 1:3 Nicole Lutz (57., 81.).

Von Beginn an ging die SG Schönderling/Thulba konzentriert und spielfreudig ins Match. Und das, obwohl einige Spielerinnen wegen Krankheit fehlten. Schon in Minute 4 setzte Lisa Schuhmann von der SG den Ball aus spitzem Winkel auf die Latte. Weitere Chancen folgten (28., 29., 33.). Ebenhausens Martina Rauh schoss nach 35 Minuten aufs Tor - knapp daneben. In Führung ging kurz vor der Pause das Heimteam; Katharina Heinz hämmerte einen direkten Freistoßball aus 25 Metern knapp unter die Latte. Jana Schuhmann hatte aus spitzem Winkel das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Ebenhausens Torhüterin (43.). Ein schneller Konter brachte den Ausgleich der Gäste. In einer Eins-gegen-Eins-Situation nach Steilpass von Nicole Lutz war Schönderlings Keeperin Jana Cäsar am Schuss von Sina Zwirlein noch dran. Nach der Halbzeit bekam die Heimmannschaft keinen richtigen Zugriff aufs Spiel. Beim 1:2 wurde Ebenhausens Torschützin Lutz nach Anspiel von Zwirlein nicht konsequent gestört, auch nicht beim 1:3, als sie einen Eckball von Christina Dees aus dem Getümmel ins linke Eck abschloss. Dazwischen traf der TSV noch die Latte (84.). Ebenhausens Nicole Lutz fand "die erste Halbzeit sehr ausgeglichen. Nach dem 1:0 haben wir Moral gezeigt und dagegengehalten und schnell den wichtigen Ausgleich gemacht. Der Sieg ist aufgrund der zweiten Halbzeit verdient." Das Fazit von SG- Betreuer Maximilian Muth: "Wir müssen endlich wieder zu unserer alten Spielfreude zurückfinden und die Torchancen auch mal nutzen."

SG Nordheim/Rhön/Hendungen - TSV Rannungen 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Isabell Reck (10.), 0:2 Chiara-Sophie Matthes (11.).

Nach einer knappen Viertelstunde war das Spiel durch die Tore von Isabell Reck und Chiara Matthes für Rannungen entschieden. Die TSVlerinnen konnten die höheren Spielanteile in Hälfte eins nicht in weitere Tore umwandeln, so Pressewart Andre Schmidt. Die zweite Halbzeit verlief relativ ausgeglichen; Tore fielen keine mehr. Schmidt und der andere TSV-Trainer Michael Reck sind sich einig, mit ihrer Mannschaft auf einem guten Weg zu sein.