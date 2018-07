Landkreis-Sportler trumpfen groß auf

Zehn Mal siegten junge Leichtathleten aus dem Kreis Rhön/Saale bei den Unterfränkischen Leichtathletik-Meisterschaften der Jugend U14 in Güntersleben. Dort brillierten Samantha Albert (SV Ramsthal), Mia Engel (TV Bad Brückenau), Samira Cakmak, Niklas Amthor (TSV Bad Kissingen), Luca Hemberger (1. FC Rottershausen) und Claudio Hemberger, der zwei Mal ganz oben auf dem Podest stand.



Samantha Albert hatte in der Altersklasse M12 schon im Vorfeld ihr Ziel abgesteckt. "Ich will unbedingt Unterfränkische Meisterin werden", sagte sie früh in der Saison. Auch als die Ramsthalerin bei 1,36 Metern ihren ersten Fehlversuch verzeichnete und Konkurrentin Julie Denkly vom LAZ Kreis Würzburg im ersten Versuch diese Höhe nahm, wurde sie keinesfalls nervös. Vielmehr spornte sie der Rückstand an. Am Ende schaffte sie mit übersprungenen 1,42 Meter eine neue persönliche Bestleistung und wurde Bezirksmeisterin. Eva Metz vom TSV Bad Kissingen wurde mit 1,33 Meter Fünfte.



Eine überragende Leistung über die 60 Meter Hürden lieferte Niklas Amthor vom TSV Bad Kissingen. In 10,11 Sekunden übersprintete der Schüler aus Bad Bocklet die sechs Hindernisse und siegte vor Nils Groetsch von der LG Karlstadt-Gambach-Lohr. Seine 44,50 Meter im Ballwurf bedeuteten Rang 3. Vierte Plätze verbuchte der vielseitige Niklas Amthor im Hoch- und im Weitsprung. Teamgefährte Moritz Fischer wurde im Hürdenlauf in 10,94 Sekunden genauso Vierter wie in 10,65 Sekunden im Sprint über die 75 Meter. Über 800 Meter schaffte er es als Dritter am Ende doch noch auf das Podest.



Sehr selbstbewusst ging Mia Engel vom TV Bad Brückenau über die 800 Meter der W12 zu Werke. Die Schülerin vom Dreistelzhof, die zwei bis drei Mal in der Woche bei Thomas Dill trainiert, zog ihr Ding von vorne durch. Sie gewann in 2:47,98 Minuten. Als Dritte über die Hürden eroberte Mia Engel einen weiteren Podestplatz.



Die Zwillingsbrüder Luca und Claudio Hemberger aus Eltingshausen schnüren erfolgreich für den 1. FC Schweinfurt 05 die Fußballschuhe. Wenn Leichtathletik-Meisterschaften anstehen, streifen sie das Trikot des 1. FC Rottershausen über und sind auf der Tartanbahn meist sehr erfolgreich. In



Güntersleben war es zunächst Luca, der wieselflink die 60 Meter Hürden der Schüler M12 absolvierte und in 12,14 Sekunden den Titel gewann. Claudio schritt derweil im Weitsprung zu großen Taten. Mit hervorragenden 4,51 Meter setzte er sich am Ende gegen Tom Wachtel vom FSV Hohenroth durch.



Vor seinem Bruder siegte Claudio Hemberger in 2:52,04 Minuten auch über die 800 Meter. Claudio durfte sich zudem noch über Rang drei im Sprint über 75 Meter, wie auch im Hochsprung, freuen.

Clara Martin vom TV Bad Brückenau wurde im Finale über 50 Meter der W11 in 8,12 Sekunden Vierte.

Im Weitsprung gelang ihr als Dritte mit 3,82 Meter sogar der Sprung auf das Podest.



Leandro Hemberger vom 1. FC Rottershausen wurde im Schlagballwurf (80 Gramm) der M10 mit 30,50 Meter Vierter. Über 800 Meter eroberte er den fünften Platz. Ebenfalls Fünfte wurde Maxima Maiwald vom TV/DJK Hammelburg im Kugelstoßen der W13. Sie beförderte die drei Kilogramm schwere Kugel auf 6,31 Meter.