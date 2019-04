Ladehemmung nervt den FC Thulba

SV Riedenberg - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr)

Mit einem gesunden Selbstbewusstsein geht der SV Riedenberg (12./22) in das Derby gegen den FC 06 Bad Kissingen (8./30). Zum einen stärkte das 1:1 im Nachholspiel gegen eine starke DJK Dampfach weiter die Moral der Truppe, zum anderen verließen die Mannen von Trainer Thorsten Seufert nach längerer Zeit wieder mal die Abstiegsränge. "Das Ergebnis gegen Dampfach ist gerecht. Jeder hatte seine Torchancen. Den Zähler nehmen wir mit, der kann noch sehr wertvoll für uns werden", bilanzierte Riedenbergs Coach und hätte es natürlich gerne gesehen, wenn Philipp Dorns Kopfball in der Nachspielzeit in die Maschen gerutscht wäre statt Zentimeter am Pfosten vorbei. Auf das anstehende Duell freut sich Seufert, der freilich auch weiß, dass der Kontrahent gut drauf ist. "Zweimal 3:0 gewonnen und am Mittwoch gegen Rödelmaier vor dem Abbruch mit 1:0 geführt. Das sagt alles über die Qualität der Mannschaft aus. Neben vielen talentierten, jungen Spielern haben sie ja noch ihre Routiniers mit reichlich Bayernliga-Erfahrung. Das wird schwer, aber wir wollen nachlegen, möglichst mit drei Zählern." Personell bleibt bei den Grün-Weißen wohl alles unverändert. Christoph Dorn hielt der Belastungsprobe bei seinem Kurzeinsatz am Mittwoch stand, während die Dauer der Sperre von Vincenz Schaab bei Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht war. Bad Kissingens Co-Trainer Christian Heilmann fand den wetterbedingten Spielabbruch sportlich ärgerlich: "Wir waren gut in der Partie und haben 1:0 geführt. Aber es ist so wie es ist. In Riedenberg wollen wir wieder gewinnen. Und ich gehe von einem engen Spiel aus." Den Matchplan hat Heilmann, der nochmals Coach Rüdiger Klug vertritt, schon parat: "Aus einer guten Defensive heraus nach vorne Nadelstiche setzen und hinten wieder die Null halten."

FC Thulba - SV-DJK Unterspiesheim (Sonntag, 15 Uhr)

Das Runde will beim FC Thulba (6./32) derzeit einfach nicht mehr ins Eckige. Da machten die Frankonen beim Tabellendritten Gochsheim ein richtig gutes Spiel und erspielten sich vor allem im ersten Durchgang eine Chance nach der anderen, das Tor schossen allerdings die Gastgeber und holten sich am Ende einen schmeichelhaften Dreier. Dadurch ist Thulba im Kampf um Platz zwei erst einmal aus dem Rennen, was auch der äußerst ehrgeizige Spielertrainer Victor Kleinhenz zähneknirschend so hinnehmen muss: "Der Zug nach vorne ist leider abgefahren. Wir haben jetzt dreimal hintereinander kein Tor geschossen. Jetzt geht es für uns darum, in den verbleibenden Spielen die maximal mögliche Punktzahl zu holen und uns und unsere Fans auch wiedermal mit dem ein oder anderen Tor zu belohnen." Gelegenheit dazu bekommen die Gelb-Schwarzen gegen den SV-DJK Unterspiesheim (13./22), der derzeit den Abstiegs-Relegationsplatz hält und dessen Nachholspiel am Mittwochabend gegen den TSV Münnerstadt ebenfalls wegen Unwetters abgebrochen werden musste. "Wir sind es, die befreit aufspielen können. Und das war in der Vergangenheit für unsere Kontrahenten meist sehr gefährlich. Wir wollen Spielfreude zeigen und Spaß haben", sagt Victor Kleinhenz. Im Hinspiel behielten die Frankonen durch einen Doppelpack von Marcus Hein, mit elf Treffern weiterhin Thulbas torgefährlichster Akteur, mit 2:0 die Oberhand. TSV Bergrheinfeld - TSV Münnerstadt (Sonntag, 15 Uhr)

Zum zweiten Mal hintereinander reist der TSV Münnerstadt (11./22) in den Landkreis Schweinfurt, wo diesmal Aufsteiger TSV Bergrheinfeld (9./26) als Kontrahent wartet. Der jüngste Spielabbruch hat für die Mürschter zumindest den Vorteil, dass damit die Rotsperre von Michael Halupczok abgelaufen ist. Trainer Klaus Keller fand den Abbruch vernünftig, auch wenn seine Truppe gut im Spiel war und bereits zwei Lattentreffer zu verzeichnen hatte: "Ärgerlicher wäre es gewesen wenn die drinnen gewesen wären und wir 2:0 geführt hätten. Aber die Gesundheit der Spieler geht vor. Terminlich wird es jetzt allerdings problematisch." Der TSV Bergrheinfeld musste 24 Stunden später in Gochsheim ran und holte beim 0:0 im Derby einen wertvollen Zähler. Keller war als Beobachter vor Ort und konnte sich von der Verfassung des nächsten Gegners ein aktuelles Bild machen. Keller: "Sie haben gute Qualität, spielen sehr diszipliniert und machen wenig Fehler. Man gerät als Gegner vielleicht in Gefahr, ab einem Zeitpunkt zu viel zu wollen, und das können die Bergrheinfelder über den schnellen Marino Müller ausnutzen." Der Ex-Schnüdel kam in der Winterpause vom Bayernligisten TSV Aubstadt. Eine Schnüdel-Vergangenheit hat auch Marius Heinze, der ebenfalls nach der Halbserie vom TSV Teilheim kam. Zudem ist Co-Spielertrainer Thomas Cäsar nach längerer Verletzungspause in der Vorrunde wieder fit. Dennoch ist das logische Ziel der Keller-Truppe, in "Berch" zu punkten. Münnerstadts Coach: "Es ist realistisch, dass wir was mitnehmen, aber da müssen bei uns die Abläufe passen." Neben Michael Halupczok kehrt auch Hansi Schmitt wieder in den Kader zurück.