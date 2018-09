Kuli-Attentat sorgt weiter für Gesprächsstoff

Poppenlauers Pressesprecher Sven Gessner war nach Abpfiff der A-Klassen-Begegnung seines FC gegen die Garitzer so gar nicht nach Lachen zumute. Hatte man doch soeben nur einen Punkt erkämpfen können - trotz einer halben Stunde in doppelter Überzahl. Mit ein wenig Abstand aber kann bestimmt auch Gessner über das schmunzeln, was sich da am Sonntag in der 60. Minute beim Stand von 0:1 für Garitz abspielte. Nicht zum ersten Mal konnte Andrzej Sadowski seinen Unmut über eine Schiedsrichterentscheidung nur schwer für sich behalten.

Die Folge waren eine gelbe und eine gelb-rote Karte binnen weniger Sekunden. All das wäre kaum erwähnenswert gewesen, zumal Sadowskis Kartenbilanz in den letzten Jahren Effenberg'sche Ausmaße angenommen haben dürfte. Doch nicht Sadowski, sondern sein Spielführer Simon Herold sollte das Gesprächsthema der Partie - abseits vom eigentlichen Spielgeschehen - liefern. Im Eifer des Notizgefechts ließ Josef Brüger, Unparteiischer mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung an der Pfeife, seinen Kugelschreiber aus der Hand gleiten. Simon Herold stand dem Entscheidungsträger in diesem Moment am nächsten. Doch anstatt ihm beim Aufheben seines Schreibgeräts zuvor zu kommen, trat er mit den scharfkantigen Stollen seines Schuhs den Stift in Kleinteile. Die Folge: Rote Karte wegen mutwilligen Zerstörens des Schiri-Kulis.

Korrekte Entscheidung? Laut langjährigem Schiedsrichter-Obmann Heinz Götschel die einzig richtige Entscheidung. Er verweist auf die Regel 5 und gibt zu Bedenken, dass der Referee durch das Kuli-Attentat "der Lächerlichkeit preisgegeben" wurde. Hätte der Unparteiische die Aktion nicht geahndet, wäre "seine Autorität deutlich angekratzt" worden. Der gemeine Fußballfan mag sich fragen: Was wäre die Folge gewesen, hätte Herold den Kugelschreiber in vorbildlicher Weise aufgehoben und dem Referee ein Mondgesicht auf die Stirn oder gar das Haus des Nikolaus auf dessen Arm gemalt? Hätte dann auch die Regel 5 gegriffen? Vermutlich ja, ein tätlicher Angriff auf den Schiri kann gar einen Spielabbruch zur Folge haben. Also nicht zum Nachahmen empfohlen! Warten wir mal ab, wie lange die Sperre für Herold ausfallen wird. Vielleicht kann er sie ja durch die Übergabe eines nigelnagelneuen Designer-Kulis an Josef Brüger noch reduzieren. Genug der Spinnerei. Zu guter Letzt fragt sich nur noch, wie Herolds Rote Karte überhaupt den Weg in den Spielbericht gefunden hat - so ganz ohne Schreibgerät. Na wenigstens in solchen Fällen profitieren wir vom digitalen Zeitalter. Regionalliga Bayern

