Kissinger Wölfe: Erst Stau, dann Verliererstraße

TEV Miesbach - Kissinger Wölfe 5:2 (2:1, 3:0, 0:1). In Miesbach kann man verlieren. Selbst wenn die Kissinger Wölfe die beiden Vergleiche zuvor für sich entschieden hatten. Richtig gut drauf sind die Oberbayern nämlich in dieser Aufstiegsrunde, und damit ein ernsthafter Kandidat für einen der beiden Aufstiegsplätze, zumal sich der turmhohe Favorit SC Riessersee nicht als unschlagbar entpuppt. Höhenluft schnuppern ist sowieso kein Problem für Miesbach, ist man doch mit rund 700 Metern über Normalnull eine der höchstgelegenen Kreisstädte hierzulande. Was nicht zuletzt den um 35 Minuten verspäteten Beginn am Sonntagabend erklärt, weil die Unterfranken aufgrund von Stau und Schneefällen länger als eingeplant auf winterlichen Straßen unterwegs waren.

Entsprechend schwer fanden die Saalestädter ins Spiel und kassierten zwei schnelle Treffer, in Unterzahl durch Bobby Slavicek (3.) sowie den von Nico Fissekis verwandelten Penalty nur eine Minute später. Weitere Hochkaräter ließen die mit vier Reihen spielenden Gastgeber ungenutzt, kassierten stattdessen überraschend den Anschlusstreffer durch Igor Filobok (14.), der am Freitag bei der enttäuschenden 1:2-Heimniederlage gegen ersatzgeschwächte Königsbrunner noch gefehlt hatte. Gegen einen Gegner, der am Sonntag gegen den EHC Klostersee übrigens ein 0:10-Debakel erlebte.

Besser lief es für die Unterfranken zu Beginn des Mitteldrittels, aber die TEV-Cracks verteidigten mit großer Leidenschaft und erhöhten vorentscheidend auf 5:1 durch Sebastian Deml (32.) und den Doppelpack von Bohumil Slavicek (36., 39.) - unter anderem in Unterzahl. Der 27-jährige Tscheche ist Spieler des Monats Januar und einer der Garanten des Miesbacher Aufschwungs. Bereits in der Vorrunde erzielte er starke 54 Punkte (30 Tore/ 24 Assists), und auch in der Verzahnung führt der Kontingentspieler die Scorertabelle souverän an. Im Schlussdrittel gelang den Gästen zumindest die Ergebniskorrektur mit dem Treffer von Verteidiger Domantas Cypas (42.). Während sich die Miesbacher jetzt auf die beiden Topspiele gegen Riessersee freuen, wollen die Kissinger Wölfe am kommenden Wochenende gegen die Gladiators aus Erding in die Erfolgsspur zurückkehren. Am Freitag steht das Gastspiel bei den Oberbayern an, zwei Tage später das Rückspiel im Wolfsbau (18 Uhr).