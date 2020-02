KissChess gelingt mit dem Aufstieg in die Bundesliga das Meisterstück

Die Erfolgsgeschichte ist kurz, aber rasant: Nachdem Schach-Enthusiasten aus Bad Kissingen im Dezember 2017 mit KissChess den dritten Bad Kissinger Schach-Verein gründeten, steigt der nun dank sechs starker Frauen in die 1. Bundesliga auf.

Dass die KissChess-Girls die Meisterschaft in der 2. Liga Süd schaffen würden, stand bereits vor der letzten Runde fest. Denn sie gewannen am Wochenende ihre beiden Kämpfe in Stuttgart.

Gegen den SV Stuttgart-Wolfbusch stand es lange ausgeglichen, ehe sich die Kissinger Polin Oliwia Kiolbasa aus gedrückter Stellung befreite. Beim Stand von 3:1 lag es an Claudia Reichert (Stammverein Dicker Turm Münnerstadt) und Susanna Gaboyan, nach taktisch geprägtem wechselhaften Partieverlauf Sieg und Meisterschaft zu sichern. Mit dem 5:1 war bereits vor der Schlussrunde am Folgetag gegen die SG Augsburg der direkte Durchmarsch von der Regionalliga in die 1. Frauen-Bundesliga geschafft.

Den Vizetitel in der 2. Liga Süd eroberte Bayern München im Duell mit Zähringen mit vier Punkten Rückstand den Vizetitel; die abstiegsbedrohten bayerischen Vereine Augsburg und Bavaria Regensburg konnten im Schlussspurt die Klasse halten.

Remis abgelehnt und gewonnen

Bemerkenswert ist, dass fünf Spielerinnen des jungen KissChess-Kaders (18 bis 27 Jahre alt) alle Saisonspiele bestritten, was für die konstante Leistungen sorgte. Am Spitzenbrett trotzte die Internationale Meisterin Irine Kharisma Sukundar aus Indonesien allen Widrigkeiten - auch, als sie in der letzten, bedeutungslosen Runde in Nachteil geriet, ein Remis-Angebot ausschlug und sich in der längsten Partie des Spieltages doch noch durchsetzte.

An den Folgebrettern zeigten die Internationale Meisterin Kiolbasa und die Fide-Meisterin Viktoria Radeva aus Bulgarien ihr Können - wobei beide alle sieben Liga-Partien gewannen. Die Abkürzung FIDE bezeichnet den Weltschachverband. Die Medizinstudentin Katharina Mehling von der Karlstädter SpVgg Stetten gewann vor dem Finalwochenende alle fünf Partien; doch riss der Faden und es kam nur noch ein Remis hinzu.

Claudia Reichert hat sich als Schiedsrichterin und Übungsleiterin für ihren Stammverein Münnerstadt weitergebildet und zeigte mit zwei Siegen aufstrebende Tendenz. Je einmal waren Darja Mikliaeva (KÖN) und Alba Pérez Celis (Bad Neustadt) erfolgreiche Reservistinnen.

Begonnen hatte der rasante Aufstieg von KissChess im Januar 2018 mit einem hochkarätig besetzten Turnier mit drei Großmeistern und weiteren Titelträgern in Bad Kissingen. Es folgten im Sommer die Bayerischen Einzelmeisterschaften.

Im Herbst des selben Jahres ging eine Frauenmannschaft in der Regionalliga an den Start. Nach vier klar gewonnenen Matches vergab diese mit einer knappen Niederlage beim einzig verbliebenen Konkurrenten Bonn-Bad Godesberg noch die Meisterschaft. Da Bonn auf den Aufstieg verzichtete, der die Aufstockung von Vierer- auf Sechser-Mannschaften mit sich gebracht hätte, rutschten die KissChess-Damen doch noch in die 2. Frauen-Bundesliga nach.

Bayern hinter sich gelassen

Hierfür fand sich weitere Verstärkung aus der Region und aus Osteuropa. Die Ambitionen gingen klar nach oben. Gleich am ersten Spielwochenende stand der stärkste Gegner an, das Team von Bayern München. Dieses Spiel ging knapp an die KissChess-Girls; in der Folge markierten sie klare Erfolge. Nachdem München gegen Stuttgart-Wolfbusch stolperte, blieb nur Freiburg-Zähringen als Verfolger der Kissingerinnen übrig. Doch diesen Schachclub fertigten sie zuhause mit 6:0 ab.

Da eine Kissinger Stammspielerin wohl zu Erstligist SC Bad Königshofen wechselt, dürften noch Verstärkungen nötig sein. Sowohl KissChess als auch der SC planen, für die kommende Saison eine Reservemannschaft in der Regionalliga zu melden.