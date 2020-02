Kein Marathonlauf mehr beim Saaletal-Marathon

Der Saaletal-Marathon verzichtet auf den Marathon. Hört sich komisch an, ist aber tatsächlich so. Die Laufveranstaltung des SV Ramsthal hat sich längst etabliert und weit über die Landkreis-Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Doch ausgerechnet die Königs-Strecke zieht nicht mehr. Im Vorjahr hatten sich gerade einmal 37 Teilnehmer für die 42 Kilometer entschieden. "Das Feedback hat gezeigt, dass der erste Teil sich durchaus großer Beliebtheit erfreute, der zweite Teil hingegen spätestens nach Aura mit seinen langen, einsamen Asphalt-Stücken mitunter doch etwas trostlos gewirkt hat", heißt es auf der Facebook-Seite des Ausrichters.

Dafür gibt es zur elften Auflage am 28. März erstmals einen 3/4-Marathon. "Dieser wird ungefähr 33 Kilometer lang sein und die Gelegenheit bieten, neue und spannende Ecken unserer Region zu entdecken", heißt es von Seiten des SV Ramsthal. Die ersten 17 Kilometer bis zur Brücke in Euerdorf bleiben identisch zur Halbmarathon-Strecke. Wie auf der (ehemaligen) Marathon-Distanz führt die Strecke hoch zur Ruine Aura, von wo aus auf neuen Pfaden gelaufen wird. Über Waldwege wird der Ortseingang von Garitz und der "Weg der Besinnung" erreicht. Auf konstant absteigendem Gelände durch ein malerisches Waldstück geht es erneut nach Euerdorf, von da wie gewohnt zurück nach Ramsthal.

Die Laufveranstaltung findet nicht wie gewohnt am Wochenende vor Ostern statt, sondern eine Woche früher, um Überschneidungen mit anderen Lauf-Events zu vermeiden. Vorbereitungsläufe über zehn und 21 Kilometer finden an den vier März-Sonntagen vor der Veranstaltung statt. Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr am Sportheim in Ramsthal.