Jule Betz wird ins Nationalteam berufen

Erstaunlich genug, dass Jule Betz in der U-15-Bayernliga-Mannschaft des FC 05 Schweinfurt spielt - und zwar beim männlichen Nachwuchs. Ehrgeizig und zielstrebig ist die 14-jährige Mittelfeldspielerin, was jetzt auch auf höherer Ebene Beachtung fand. Denn die Neuntklässlerin am Hammelburger Frobenius-Gymnasium erhielt vom Deutschen Fußball-Bund eine Einladung für das Länderspiel der U-15-Juniorinnen am 5. Dezember in Belgien samt Kaderlehrgang für das Team von Cheftrainerin Bettina Wiegmann. "Die Freude meiner Tochter über diese Berufung war natürlich extrem groß. Zuletzt hatte Jule ja noch mit den Folgen eines Kreuzbandrisses zu kämpfen", sagt mit Andre Betz der Vater, der auch Trainer beim Bayernligisten TSV Großbardorf ist.