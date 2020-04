Hilfe leistete der FC Eltingshausen schon am ersten Tag

"Schon am ersten Tag der Corona-Hilfsaktion konnten wir helfen", freut sich Alexander Schott vom FC Eltingshausen. Gemeinsam mit Ela Bambach ist er Kontaktperson für Menschen im Ort, die aufgrund der Corona-Krise Hilfe beim Einkaufen oder anderen Besorgungen brauchen.

"Mit Vanessa Parente zusammen bin ich auf die Idee gekommen, in Eltingshausen eine Corona-Hilfe zu gründen", erzählt Bambach. Die 29-Jährige ist im Vorstand der Frankonia für Finanzen zuständig und wollte "offizielle Strukturen schaffen, damit alle sich angesprochen fühlen, Hilfe zu suchen". Vorbild seien die Corona-Hilfen aus den Großstädten gewesen.

"Es haben sich sofort 13 Helfer gefunden", freut sich Bambach. Die Helfer sind im Kern Mitglieder des FC Eltingshausen; doch es hätten sogar Nicht-Vereinsmitglieder ihre Hilfe angeboten.

In den anderen Ortsteilen der Großgemeinde Oerlenbach entstanden ebenfalls Corona-Hilfen. "In Ebenhausen hilft der TSV, in Oerlenbach eine Jugendgruppe und in Rottershausen bietet die Feuerwehr eine Corona-Hilfe an", sagt Alexander Schott. Ihm sei es wichtig gewesen, "die Kräfte zu bündeln und die Hilfsadressen gemeinsam auf ein Plakat zu drucken".

Gemeinsam mit Sebastian Dees vom TSV Ebenhausen entstand die Idee, zusätzlich einen Flyer in Apotheken-Beutel zu legen. Ein Oerlenbacher Supermarkt dankte den Helfern mit einem "Dankeschön-Paket". "Eigentlich sind wir froh, dass wir dort die Plakate aufhängen dürfen. Umso schöner, dass uns der Supermarkt trotzdem Danke sagt", so Schott.

"Es ist schön, dass die ganze Gemeinde an einem Strang zieht", freut sich der 33-Jährige. Leider gebe es zu viele schlechte Nachrichten. Der Lehrer, der zurzeit flexibel arbeiten kann, findet: "Die Leute sollten sich bewusst machen, wie viel Hilfsbereitschaft und Solidarität gerade entsteht."

Mitinitiatorin Ela Bambach freut sich, "dass wir schon jemandem helfen konnten". Damit hätte sich der Aufwand bereits gelohnt. "Ein Hilfesuchender hat bei Alex angerufen und sofort hat sich Linda Greiner aus der Tanzgruppe Eltingshausen bereit erklärt, mit zum Einkaufen zu fahren", sagt Bambach.

Am Telefon muss der Anrufer nur durchgeben, wann er welche Besorgungen benötigt.

Der Hilfesuchenende legt eine Einkaufs- oder Besorgungsliste mit Geld in einer Tasche vor die Tür. "Linda und ich haben uns aufgeteilt. Der Anrufer hat es uns extra leicht gemacht, indem er uns die Marken aus den alten Verpackungen ausgeschnitten und mitgegeben hat", sagt Alexander Schott.

Einkauf komplett kontaktlos

Für ihn und Greiner sei es kein Aufwand gewesen. "Wir haben uns gefreut helfen zu können und als wir dem Mann die Einkäufe vorbeigebracht haben, hat er sich ebenfalls sehr gefreut", so Schott. Das ganze funktioniere absolut kontaktlos.

Die Ehrenamtlichen des FC Eltingshausen helfen nicht nur Menschen, die der Risiko-Gruppe angehören, sondern auch solchen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. "Freunde von mir sind aus Österreich zurückgekehrt und nun in Quarantäne. Auch bei solchen Fällen helfen wir gerne", sagt Ela Bambach. "Noch ist es ruhig und wenige Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Doch das könnte sich jederzeit ändern und dann sind wir für alle da", sagt Alexander Schott. "Wir haben als FC Eltingshausen eine gesellschaftliche Verantwortung und deshalb ist es für uns selbstverständlich, in schwierigen Zeiten Hilfe anzubieten".